1 500 entreprises stratégiques françaises vendues aux Américains et les Français continuent de s’en foutre…
Notre fidèle et attentif lecteur Éric Boizet nous envoie ce « coup de gueule » qui a toute sa place dans nos colonnes :
J’ai fait une petite recherche avec les outils IA de Grok, Mistral et Quant et les trois confirment que la France est en Europe le seul pays qui, ces 10 dernières années, à cédé aux Américains et à tour de bras (plus de 1 500) ses entreprises stratégiques, de très petites à très grandes (mais toutes stratégiques : défense, réseau, communication, informatique…) alors que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Hollande et la Suède ne l’ont fait que de façon très marginale (ça se compte parfois sur les doigts d’une seule main).
Le Royaume-Uni a vendu un peu plus que les autres ses entreprises stratégiques aux Américains mais pas dans les proportions suicidaires de la France.
Ça confirme ce que je disais déjà il y a 15 ans à François Asselineau, à savoir que les Américains (et les Allemands) se sont dit à la fin de la parenthèse De Gaulle « Plus jamais ça », et que la France a depuis été l’objet d’un traitement tout particulier dans le but de lui couper définitivement les ailes en matière de souveraineté (et de puissance).
C’est pourquoi on a vu une clique de traîtres absolus et de parasites s’installer progressivement au pouvoir en France et commencer à la démanteler.
Cela au départ discrètement, mais maintenant sans se cacher vu qu’ils ont constaté que le seul idéal et centre d’intérêt des Français (qui les élisent et les ré-élisent depuis 50 ans…), c’est de se distraire et de profiter tant qu’ils peuvent du reste de prospérité héritée de leurs prédécesseurs (et des Trente glorieuses), pendant que les politiciens véreux qu’ils élisent et ré-élisent les flattent à longueur de mandat en leur disant qu’ils sont un peuple qui a « des valeurs en partage » (et que sans aucun doute, la Terre entière les admire pour ça ! 😂).
Les ordures ont donc encore énormément de marge pour finir, en toute sérénité et sans même plus se cacher, leur entreprise de destruction de la France (sans oublier, bien sûr, de s’en mettre plein les poches au passage).
