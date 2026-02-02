1 500 entreprises stratégiques françaises vendues aux Américains et les Français continuent de s’en foutre…

J’ai fait une petite recherche avec les outils IA de Grok, Mistral et Quant et les trois confirment que la France est en Europe le seul pays qui, ces 10 der­nières années, à cédé aux Américains et à tour de bras (plus de 1 500) ses entre­prises stra­té­giques, de très petites à très grandes (mais toutes stra­té­giques : défense, réseau, com­mu­ni­ca­tion, infor­ma­tique…) alors que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Hollande et la Suède ne l’ont fait que de façon très mar­gi­nale (ça se compte par­fois sur les doigts d’une seule main).

Le Royaume-Uni a ven­du un peu plus que les autres ses entre­prises stra­té­giques aux Américains mais pas dans les pro­por­tions sui­ci­daires de la France.

Ça confirme ce que je disais déjà il y a 15 ans à François Asselineau, à savoir que les Américains (et les Allemands) se sont dit à la fin de la paren­thèse De Gaulle « Plus jamais ça », et que la France a depuis été l’ob­jet d’un trai­te­ment tout par­ti­cu­lier dans le but de lui cou­per défi­ni­ti­ve­ment les ailes en matière de sou­ve­rai­ne­té (et de puissance).

C’est pour­quoi on a vu une clique de traîtres abso­lus et de para­sites s’ins­tal­ler pro­gres­si­ve­ment au pou­voir en France et com­men­cer à la démanteler.

Cela au départ dis­crè­te­ment, mais main­te­nant sans se cacher vu qu’ils ont consta­té que le seul idéal et centre d’in­té­rêt des Français (qui les élisent et les ré-élisent depuis 50 ans…), c’est de se dis­traire et de pro­fi­ter tant qu’ils peuvent du reste de pros­pé­ri­té héri­tée de leurs pré­dé­ces­seurs (et des Trente glo­rieuses), pen­dant que les poli­ti­ciens véreux qu’ils élisent et ré-élisent les flattent à lon­gueur de man­dat en leur disant qu’ils sont un peuple qui a « des valeurs en par­tage » (et que sans aucun doute, la Terre entière les admire pour ça ! 😂).

Les ordures ont donc encore énor­mé­ment de marge pour finir, en toute séré­ni­té et sans même plus se cacher, leur entre­prise de des­truc­tion de la France (sans oublier, bien sûr, de s’en mettre plein les poches au passage).