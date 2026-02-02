Chloé Framery - La Suisse au cœur - Biographie résistante année 2020

Sauvons l’argent liquide, non au contrôle numérique !

par | 2 février 2026 | Aucun com­men­taire

Invitée par le Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR 06, Chloé Frammery ani­me­ra le same­di 7 février 2026 à Nice, une confé­rence sur le thème :
Chloé Framery - Conference Nice - 7 février 2026

Engagée pour les droits humains, la jus­tice et la véri­té depuis 13 ans, je com­plète béné­vo­le­ment les infos don­nées par les médias « mains­tream » par mes recherches, mes enquêtes, les émis­sions que j’anime, mes voyages, mes inter­views, mes confé­rences et mes publi­ca­tions.
Mon tra­vail d’information (dûment sour­cé) m’a valu un licen­cie­ment poli­tique en 2022 et un lyn­chage public assor­tis d’un flo­ri­lège de men­songes des­ti­nés à salir mon image, par les­dits médias depuis mai 2020.
Je n’ai plus aucun reve­nu depuis juillet 2024 mais je pour­suis mon tra­vail d’information, afin que cha­cun puisse faire ses choix en connais­sance de cause.

Venez nom­breux écou­ter une grande résis­tante éveilleuse de consciences ! [ins­crip­tion]

