Sauvons l’argent liquide, non au contrôle numérique !

Engagée pour les droits humains, la jus­tice et la véri­té depuis 13 ans, je com­plète béné­vo­le­ment les infos don­nées par les médias « mains­tream » par mes recherches, mes enquêtes, les émis­sions que j’anime, mes voyages, mes inter­views, mes confé­rences et mes publi­ca­tions.

Mon tra­vail d’information (dûment sour­cé) m’a valu un licen­cie­ment poli­tique en 2022 et un lyn­chage public assor­tis d’un flo­ri­lège de men­songes des­ti­nés à salir mon image, par les­dits médias depuis mai 2020.

Je n’ai plus aucun reve­nu depuis juillet 2024 mais je pour­suis mon tra­vail d’information, afin que cha­cun puisse faire ses choix en connais­sance de cause.