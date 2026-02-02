Sauvons l’argent liquide, non au contrôle numérique !
Invitée par le Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR 06, Chloé Frammery animera le samedi 7 février 2026 à Nice, une conférence sur le thème :
Engagée pour les droits humains, la justice et la vérité depuis 13 ans, je complète bénévolement les infos données par les médias « mainstream » par mes recherches, mes enquêtes, les émissions que j’anime, mes voyages, mes interviews, mes conférences et mes publications.
Mon travail d’information (dûment sourcé) m’a valu un licenciement politique en 2022 et un lynchage public assortis d’un florilège de mensonges destinés à salir mon image, par lesdits médias depuis mai 2020.
Je n’ai plus aucun revenu depuis juillet 2024 mais je poursuis mon travail d’information, afin que chacun puisse faire ses choix en connaissance de cause.
Venez nombreux écouter une grande résistante éveilleuse de consciences ! [inscription]
