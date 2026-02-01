Le général Gomart à Nice veut redéfinir les contours de l’Europe

Plaidoyer pour une nouvelle Europe

Plusieurs fois dans son inter­ven­tion, et à l’oc­ca­sion d’une ques­tion, le confé­ren­cier a plai­dé pour la refonte de l’Europe de Bruxelles. Il fus­tige la règle : « Un pays, une voie », ce qui donne aux petits pays (Malte, pays baltes notam­ment) un pou­voir poli­tique déme­su­ré par rap­port à leur poids éco­no­mique.

Il faut une Europe qui pré­serve la sou­ve­rai­ne­té des pays. Christophe Gomart lance : « Une France forte dans une Europe unie. » L’Europe qu’il des­sine pour les 30 années à venir doit par­tir de la sou­ve­rai­ne­té des nations : « Il faut une Europe qui pré­serve la sou­ve­rai­ne­té des nations », ajoute t‑il, tout en sous-enten­dant que le trai­té de Lisbonne a créé cette situa­tion.

L’Europe de Bruxelles s’at­tache à agré­ger des pays épars, de plus en plus éloi­gnés géo­gra­phi­que­ment et cultu­rel­le­ment, alors qu’il fau­drait au contraire rebâ­tir l’Europe sur un noyau res­treint moins dis­pa­rate, comme ce fut le cas avec le Marché com­mun et la CECA(6).

C’est pour­quoi Christophe Gomart s’ex­prime contre l’in­té­gra­tion de l’Ukraine à l’Europe.

Nouvellement élu au Parlement euro­péen, il déplore que les élus fran­çais sont sou­vent « recy­clés » à Bruxelles après des échecs élec­to­raux en France, tan­dis que les élus d’autres pays font sou­vent 3 man­dats et finissent par bien connaître les rouages com­plexes de l’ins­ti­tu­tion européenne.

La France, leader de l’Europe

Le géné­ral Gomart rap­pelle les atouts de la France, mal­gré son déclin : dis­sua­sion nucléaire, armée affai­blie mais aguer­rie et opé­ra­tion­nelle, indus­trie de l’ar­me­ment, mais aus­si le deuxième domaine mari­time au monde, une culture et une his­toire riches et enri­chis­santes.

Il faut réécrire le roman natio­nal et pros­cri­vant la repen­tence. Les Français doivent se réar­mer mora­le­ment.

Son idée direc­trice : « La France doit être un lea­der auto­nome dans une Europe coor­di­na­trice et pré­ser­va­trice des inté­rêts natio­naux. » C’est ain­si que sur­vi­vra la France. Notre riposte : la for­ma­tion, la culture.

Le mili­taire lance un appel à la jeu­nesse ici pré­sente : « Engagez vous ! » L’armée embauche sous une mul­ti­tude de moda­li­tés et de métiers. C’est une ins­ti­tu­tion stable et formatrice.

Épilogue :

À l’is­sue de cette inter­ven­tion qui a impres­sion­né un public très atten­tif, l’un des audi­teurs, comme lui ancien offi­cier du 13e RDP, vint voir le confé­ren­cier, éga­le­ment son ancien chef de corps, et lui dit : « Mon géné­ral, vous m’a­vez ras­su­ré ». Tout est dit.