Grâce à Macron, nous sommes tous devenus complotistes

Là encore l’in­ver­sion accu­sa­toire est à l’œuvre : les « vrais » com­plo­teurs dénigrent ceux qui les dénoncent avec un terme déli­bé­ré­ment mar­qué néga­ti­ve­ment : « com­plo­tistes », autre­ment dit : adepte de la terre plate, agi­ta­teur, intri­guant, caba­leur, fac­tieux et par suite imbé­cile d’ex­trême droite. Bel exemple d’in­ver­sion accu­sa­toire qui per­met aux com­plo­teurs de pour­suivre leurs intrigues, puisque… elles n’existent pas !

Seuls les esprits éveillés et cou­ra­geux assu­maient d’être qua­li­fiés de com­plo­tistes : tels les Pr Didier Raoult, Jean-Bernard Fourtillan, Luc Montagnier, les Dr Louis Fouché, Christian Perronne, Alexandra Henrion-Caude, le jour­na­liste Philippe Aimar. Heureusement cette liste est loin d’être exhaus­tive. Et puis on trouve ici tous les anti-vax des grandes mani­fes­ta­tions de 2021 (notre illus­tra­tion à la une : mani­fes­ta­tion à Nice du 7 août 2021).

Mais comme nous l’a­vons régu­liè­re­ment écrit dans nos colonnes, le pro­jet d’in­jec­ter une potion, qui devait enchaî­ner avec un passe numé­rique, n’a pas fonc­tion­né comme pré­vu par les com­plo­teurs et de fait ceux-ci se sont dévoi­lés. Les esprits se sont alors éveillés(2). C’est que

les complotistes avaient raison.



Dès lors la « Bien Pensance » conve­nue s’est décrédibilisée.

Puis nous est tom­bée des­sus la guerre en Ukraine. Malgré une pro­pa­gande de guerre mas­sive en faveur de l’Ukraine (com­prendre l’Otan) dans sa guerre avec la Russie, les Français ne se sont pas mobi­li­sés. C’est Trump lui-même qui dénonce à pré­sent une guerre fomen­tée par l’an­cien pré­sident Joe Biden, « dro­gué et sénile » (ce sont les mots de Trump), com­plè­te­ment mani­pu­lé par l’État Profond amé­ri­cain. Ici encore les com­plo­tistes avaient rai­son avant tout le monde. Et ce n’est pas fini.

Voici à présent l’affaire Jean-Michel Trogneux

Les com­plo­tistes les plus har­dis, par­mi les­quels Nice Provence Info(3), ont osé dénon­cer l’u­sur­pa­tion d’i­den­ti­té de Brigitte Macron lorsque ce dos­sier est paru. À pré­sent toute la pla­nète est infor­mée de cette affaire, grâce notam­ment à la jour­na­liste amé­ri­caine Candace Owens nous nous avons relayé ses inter­ven­tions vues par des mil­lions de per­sonnes dans le monde. Réaction de l’État Profond français :

Tout y passe : com­plo­tiste bien-sûr et, dans la fou­lée, trum­piste, trans­phobe.

Rien n’y fait puis­qu’un autre jour­na­liste vedette amé­ri­cain prend le relais : Tucker Carlson « affirme que Brigitte Macron est en réa­li­té un homme à 100 % » :