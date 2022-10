Des attentats du 11 septembre à l’opération Covid, accélérateurs et révélateurs d’Histoire : conférence de François Belliot

Thème de la conférence

Les atten­tats du 11 sep­tembre 2001 et, à par­tir de mars 2020, les deux inter­mi­nables années de l’opération Covid (en atten­dant la suite…) consti­tuent deux points de bas­cule majeurs de l’histoire récente, com­pa­rables sur bien des points.

Ils peuvent être d’une part ana­ly­sés comme des accé­lé­ra­teurs d’Histoire, puisque ces deux évé­ne­ments ont ser­vi de pré­texte au déclen­che­ment et à la mise en œuvre de tout un ensemble de déci­sions et mesures inima­gi­nables avant leur sur­ve­nue, et aux consé­quences géo­po­li­tiques ou sociales écra­santes.

Ils peuvent éga­le­ment être consi­dé­rés comme des révé­la­teurs d’Histoire, dans la mesure où, très gros­siè­re­ment fice­lés et mités d’anomalies et de men­songes, ils ont déter­mi­né un nombre crois­sant d’individus à émer­ger, en masse, de l’état d’hypnose matri­ciel auquel toute leur exis­tence aurait pu – et dû – demeu­rer confinée.