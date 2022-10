Mais non, l’aéroport Nice – Côte d’Azur ne pollue pas !

La pollution à Nice tue bien plus que le Covid-19 !

Le dos­sier com­plet (for­mat PDF) est acces­sible ci-des­sous. On y trouve notam­ment un clas­se­ment peu glo­rieux pour la ville de Nice qui pro­meut sa qua­li­té de vie pour y faire séjour­ner les touristes :

Les repré­sen­tants du Collectif Citoyen 06 nous pré­cisent avoir ren­con­tré Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice et Président de la métro­pole Nice Côte d’Azur, le 9 jan­vier 2020, puis Monsieur Bernard Gonzalez, Préfet des Alpes-Maritimes, le 31 jan­vier 2020 (com­mis­sion de pilo­tage du PPA06), afin de les aler­ter sur l’inefficacité des plans et mesures de lutte contre la pol­lu­tion de l’air, et de leur sug­gé­rer des solu­tions sérieuses et concrètes au fléau de la pol­lu­tion et des morts qu’elle occa­sionne. Pour le col­lec­tif « Ces ren­dez-vous ont été sans effet » alors que le can­di­dat Estrosi se tar­guait d’être ins­pi­ré par une démarche écologique.

La requête du col­lec­tif se ter­mine par ces mots : « Nous dénon­çons donc for­mel­le­ment, par cette requête auprès du Procureur de la République de Nice, l’absence de résul­tats des élus, des res­pon­sables publics et pri­vés locaux per­met­tant de mettre un terme à cette situa­tion de mise en dan­ger inac­cep­table ».