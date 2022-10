Dédicace de Philippe Aimar : la Police de la Pensée à l’œuvre

À la suite d’une pro­po­si­tion de votre part, nous avions pro­gram­mé pour le 8 octobre une signa­ture de M. Philippe Aimar, dans notre maga­sin de

Mandelieu. Nous sommes ame­nés aujourd’­hui à annu­ler cet événement.

En tant qu’en­seigne rece­vant un public large et diver­si­fié, Cultura s’at­tache à ne pas créer de polé­mique et à assu­rer les condi­tions de séré­ni­té dans ses maga­sins. Le carac­tère contro­ver­sé de l’ou­vrage de M. Aimar nous conduit à cette mesure de prudence.

Pour autant, nous sou­hai­tons pré­ci­ser que notre rôle de libraire est bien de mettre à dis­po­si­tion de nos clients tous les ouvrages édi­tés aux­quels ils sou­haitent accé­der et enga­geons cha­cun à exer­cer son libre arbitre et à se faire son propre juge­ment quant au conte­nu des livres qu’il choi­sit de se pro­cu­rer dans nos rayons. Cet ouvrage reste donc dis­po­nible sur notre site et en magasin.