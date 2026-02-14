L’affaire Epstein ? Nous en avions tout dit il y a 5 ans

Presque jour pour jour. C’était le 6 février 2021 dans un article inti­tu­lé Mais quelle est cette secte qui dirige le monde ? Vous trou­ve­rez cet article en annexe de cette pré­sente inter­ven­tion ; il est addi­tion­né de quelques mises à jour minimes, le plus sou­vent techniques.

On a tou­jours tort d’avoir rai­son trop tôt : cette phrase pour­rait être la devise de ceux que la caste domi­nante, les com­plo­teurs, appelle dédai­gneu­se­ment « les com­plo­tistes ». Car il n’est pas facile d’être constam­ment en butte et en lutte avec la majeure par­tie de ses sem­blables à qui « les com­plo­tistes » ne veulent que du bien, il ne s’agit pas de maso­chisme, c’est une mis­sion pour les « com­plo­tistes ». Le moteur des « com­plo­tistes », que j’appellerai plus sim­ple­ment et moins agres­si­ve­ment des per­sonnes hon­nêtes, lucides et dévouées, est la quête constante de la véri­té et la dénon­cia­tion de l’injustice dans une démarche altruiste d’aide à son pro­chain.

Malheureusement, ce der­nier, le plus sou­vent intoxi­qué et for­ma­té de longue date par les com­plo­teurs, adopte à l’encontre des « com­plo­tistes » une atti­tude de rejet afin de pro­té­ger son confort intel­lec­tuel, et aus­si matériel.

La transgression assumée et partagée des « élites »

Un ami m’a envoyé ce matin une infor­ma­tion à pro­pos d’un pro­fes­seur chi­nois nom­mé Jiang Xueqin, désor­mais célèbre dans le monde entier pour sa thèse à pro­pos de ces « élites » qui dirigent le monde dont le com­por­te­ment, les réac­tions et les idées qu’elles sou­tiennent sont exac­te­ment iden­tiques quel que soit leur pays d’origine.

Il a notam­ment été inter­ro­gé par un autre pro­fes­seur tout aus­si célèbre dont nous avons sou­vent dif­fu­sé les inter­views d’analystes tou­jours pas­sion­nants, le pro­fes­seur Glenn Diesen(1).

Le pro­fes­seur Xueqin a éla­bo­ré l’idée que « les élites au pou­voir (qu’elles soient poli­tiques, finan­cières, cultu­relles ou tech­no­lo­giques) ne se main­tiennent pas seule­ment par l’argent, les ins­ti­tu­tions ou la vio­lence légale. Elles uti­lisent aus­si — et sur­tout — la trans­gres­sion déli­bé­rée et par­ta­gée comme un outil de cohé­sion et de contrôle extrê­me­ment puis­sant.

En résu­mé, son argu­men­ta­tion se déroule sou­vent ain­si :

• La trans­gres­sion crée une loyau­té plus forte que n’importe quel contrat ou idéo­lo­gie.

Quand un groupe com­met ensemble des actes qui violent les tabous les plus pro­fonds de la socié­té (sexuels, vio­lents, moraux, légaux), cela crée un lien indes­truc­tible : cha­cun sait que les autres peuvent le détruire s’il parle. Chacun sait aus­si que les autres ont autant à perdre que lui. Cela pro­duit une confiance mutuelle extrême et une coor­di­na­tion qua­si-par­faite, bien plus solide que chez les gens « nor­maux ».

• Plus la trans­gres­sion est grave, plus le groupe est cohé­rent. Il cite sou­vent en exemple : Les abus rituels sur mineurs, les vio­lences sexuelles orga­ni­sées, les meurtres rituels ou sacri­fices et l’an­thro­po­pha­gie. Plus l’acte est consi­dé­ré comme « impar­don­nable » par la socié­té nor­male, plus il lie les par­ti­ci­pants entre eux.

• Les scan­dales ne détruisent pas les élites, ils les ren­forcent (para­doxa­le­ment). Jiang explique que les grandes affaires (style Epstein et bien d’autres) ne font pas tom­ber les sys­tèmes de pou­voir. Au contraire.

C’est pour­quoi, selon lui, les élites peuvent accu­mu­ler tou­jours plus de pou­voir même quand leurs actes sont connus : la trans­gres­sion n’est pas un défaut du sys­tème, c’est une de ses tech­no­lo­gies prin­ci­pales de sur­vie. »