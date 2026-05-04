Réduction de la population planétaire :
Mythe ou réalité ?
Les « complotistes » (en fait, ceux que les comploteurs appellent complotistes) alertent depuis des années, par exemple, sur les épandages de produits chimiques qui se font désormais massivement par voie aérienne mais pas seulement. Ces épandages s’inscrivent dans la vaste opération globale de dépopulation à laquelle l’élite mondialo-sataniste s’est attachée depuis de longues années mais avec plus de virulence depuis le début des années 2020.
Nous avons déjà traité dans le détail de tous les sujets qui vont vous être présentés en récapitulatif dans cet article.
En France, l’autocensure médiatique fera que nous ne saurons rien de ce qui se passe dans le monde si nous ne faisons pas nous-mêmes l’effort d’aller à la recherche de l’information (essentiellement via les réseaux sociaux) et si nous nous contentons de la production insipide et/ou mensongère de nos médias nationaux, qui le sont de moins en moins (nationaux) car la France est désormais sous le joug d’une entité étrangère dont les buts sont contraires aux intérêts de la France.
Partout ailleurs, dans le monde libre, les populations commencent à comprendre l’énorme manipulation dont nous sommes victimes depuis 2020.
Nos deux plus grands ennemis : l’ignorance et la passivité des foules
Depuis longtemps, à la suite de Claire Séverac qui a tenté d’ouvrir les yeux de la population au prix de sa vie, nous alertons les populations qui, malgré ce qu’elles voient tous les jours, n’y croient toujours pas, tant l’idée est bien ancrée chez elles que ceux qui nous dirigent seraient des gens bienveillants et n’auraient même pas l’idée d’agresser leurs propres populations.
Les foules sont subjuguées par la statue irréprochable du Commandeur qui incarne le Bien, l’honnêteté, le courage, le bon sens et indique d’un doigt inflexible le chemin à suivre mais cette représentation symbolique n’est en réalité qu’une illusion, un des nombreux travestissements du Démon servi par ses adeptes que les humains appellent « l’élite ».
Ces élites satanistes qui œuvrent à notre disparition le font aussi par le biais de l’inoculation de maladies par de faux vaccins qui les transmettent à l’espèce humaine mais aussi aux animaux. Mais nos dirigeants ont trouvé un moyen plus simple, un raccourci, direct du producteur au consommateur, faisant d’une pierre deux coups : en inoculant le bétail que nous consommons, ils n’ont plus besoin de mettre en place des campagnes coûteuses de vaccination des humains, le poison sera directement présent dans notre assiette et ingurgité sans problème.
Dans un autre registre où les foules restent silencieuses, parce qu’elles sont (aussi) intoxiquées par la propagande : c’est le projet américano-sioniste de s’emparer du monde ; il n’en est plus un puisque les armées, occultes ou officielles, de cette entité ont déjà été déployées sur de nombreux pays convoités dans un déferlement de violence et d’horreurs qui n’épargne ni les êtres humains, ni les animaux, qui sont eux aussi abattus, ni même les sols qui sont empoisonnés pour ne plus rien produire.
Parallèlement, le projet mondialo-sataniste de réduction de la population, qui lui est accolé, a donc également été mis en œuvre et commence à produire ses effets néfastes sur l’ensemble du globe, avec une cible prioritaire : l’Europe, en tant que continent, avant toute autre « zone », comme les mondialistes nomment les différents pays et régions qui composent la planète.
Tout comme les foules, dans leur grande majorité, ne croient toujours pas à la nocivité des vaccins qui sont responsables quotidiennement sur la planète de milliers de décès(1), de même, elles refusent de considérer comme réels l’un ou l’autre des nombreux moyens utilisés par cette secte pour éliminer le plus possible d’êtres vivants sur la planète.
Nos concitoyens sont-ils devenus des moutons, des pigeons, des autruches… des amibes, un peu des quatre ?
Et nous pouvons déjà répondre à la question : le projet de réduire la population du globe est-il un mythe ou une réalité ?
Eh bien, non, ce n’est pas un mythe, c’est la réalité
Toutes les alertes que nous avons pu mettre en place concernant cette terrible question se sont révélées suivies d’effet et nous pouvons déjà faire un premier bilan terrifiant de la malfaisance de la secte.
Vous trouverez ci-après un aperçu de ce que les satanistes nous font subir depuis bien longtemps.
Nous avons noté une accélération depuis 2020 avec la fausse pandémie et les faux vaccins et une apothéose avec l’affaire Jeffrey Epstein par la découverte de pratiques pédo-satanistes sur l’ensemble de la planète, une manipulation orchestrée par le Mossad (les services secrets israéliens auxquels appartenaient Epstein et le père de sa complice Guislaine Maxwell) qui était destinée à mouiller les « élites » mondiales dans de sordides implications d’actes de pédophilie et de cannibalisme(2).
Les Guidestones
Vous avez sans doute entendu évoquer le nom des Guidestones : il s’agissait d’un monument de 6 m de haut, composé de 6 blocs de granit érigé en 1980 dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Le monument rappelle quelque peu le site plus fameux (et bien plus ancien) de Stonehenge en Angleterre ; 4 plaques de granit sont gravées de 10 commandements en 8 langues ; le premier commandement impose ceci : « Maintenez l’humanité en dessous de 500 millions d’individus en perpétuel équilibre avec la nature » ; le commanditaire du monument est anonyme ; les Guidestones ont été détruites par un attentat à l’explosif le 6 juillet 2022. Les Guidestones ont donné le ton, programmé le futur, imposé l’agenda.
Organisation d’une famine mondiale
Destruction en France du cheptel bovin, remplacé dans un premier temps par des bêtes importées d’Amérique du Sud, bourrées d’hormones, d’OGM et d’antibiotiques, de même que d’autres animaux de consommation (volailles, canards) importés d’Ukraine (œufs) ou d’ailleurs.
Le but véritable n’est pas le remplacement d’une classe paysanne française ou européenne par une autre argentine ou brésilienne ; c’est la disparition programmée des paysans européens qui est recherchée, des petits paysans dont les activités et la surface d’exploitation n’ont aucun rapport avec celles des consortiums agro-alimentaires qui exploitent des terres étendues sur des milliers d’hectares, avec pour seul objectif la rentabilité au détriment de la qualité ; nos gouvernants privent nos paysans de ressources, font la promotion d’une nourriture à base d’insectes, légalisent le vol des terres pour les rendre incultes ou pour les transformer en usines à bétail.
Big Pharma : coupable de crimes contre l’Humanité ?
Il apparaît assez logique que la secte sataniste utilise le mensonge et l’inversion des valeurs(3) pour réaliser les buts qu’elle s’est fixée et donc, il est logique que certains de ceux qui sont censés nous soigner en respectant le serment d’Hippocrate soient justement les principaux responsables de ce massacre planétaire.
• Propagation de divers virus et de faux vaccins : Faux virus (Covid, entre autres) préparés dans de vrais laboratoires destinés à cet effet, inoculation de faux vaccins (en réalité, inoculation de maladies, létales à plus ou moins long terme) venant renforcer l’action pas assez destructrice des virus(4) (à la suite d’une erreur technique ?).
• Prescription de médicaments dangereux (Rivotril) à une population âgée et captive dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pendant l’épisode Covid.
• Promotion de l’euthanasie après celle de l’avortement dont s’était chargée avec zèle la ministre Simone Veil(5) ; vente des embryons pour les transformer en produits de beauté « anti-âge ».
• Interdiction faite aux médecins par les autorités sanitaires de prescrire des médicaments(6) qui ont prouvé leur efficacité pour toutes sortes de maladies (Hydroxychloroquine, Ivermectine, bleu de méthylène, etc.).
La guerre biologique et bactériologique
• Manipulation du climat qui permet aux forces armées des pays dominants de créer des conditions atmosphériques particulières selon leurs besoins et l’attaque envisagée sur une zone déterminée ou de provoquer des morts et des catastrophes pas du tout naturelles(7) (armes bactériologiques, Système Haarp, etc.)
• Épandages aériens massifs de produits chimiques(8) : tous les jours, des avions sillonnent le ciel dans tous les sens, laissant dans l’atmosphère ces traînées blanches que certains trouvent jolies, pour diffuser des métaux lourds et d’autres produits qui ne visent qu’à empoisonner tout ce qui vit sur Terre, à commencer par les humains, puis les plantes et les végétaux dont se nourrissent les humains, puis les animaux(9) dont ils peuvent aussi se nourrir (ou pas) ; ces produits que nous respirons peuvent atteindre directement nos cerveaux qui perdent une grande capacité de jugement et de réflexion, qui transforment les êtres humains en zombies sans qu’ils s’en aperçoivent ; ces produits obscurcissent non seulement notre esprit, mais aussi le Soleil et le ciel ; notre ciel est de moins en moins bleu et le Soleil de plus en pâle, ce que nous appelions autrefois le « beau temps » n’existe plus ; les saisons disparaissent au profit d’un magma uniformément gris, sans couleur et sans saveur.
Guerres tous azimuts : Grand Israël et suprématie mondiale des États-Unis
Sous couvert de revendications religieuses fallacieuses, la coalition américano-sioniste fait la guerre au monde entier sans l’avoir jamais déclarée. La réduction de la population se fait aussi directement par la guerre et le massacre des autochtones.
Le mythe du « Grand Israël » : Dans un article du 22 décembre 2024, Syrie, les racines du chaos, j’évoquais le mythe sioniste du « Grand Israël », mythe expansionniste soutenu avec ferveur par les groupes sionistes avec à leur tête Netanyahu, qui s’appuient sur certains écrits bibliques, « la Terre promise par Dieu aux Enfants d’Israël » pour revendiquer les territoires des pays voisins de l’actuel Israël incluant la Palestine, bien sûr, la Jordanie, le Liban, une partie de la Syrie, de l’Irak, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite. Vaste projet qui n’en est plus un : L’armée de l’Israël sioniste, Tsahal, a attaqué en mars 2026 avec sauvagerie la Cisjordanie et le Liban, faisant des milliers de morts et des millions de personnes expulsées de leurs terres, de leurs villages, de leurs maisons, lesquels sont ensuite systématiquement détruits par les bulldozers de Tsahal, et les sols rendus incultes par des épandages chimiques.
Ces revendications ne reposent pourtant que sur des allégations religieuses, les archéologues n’ayant, par exemple, rien trouvé des vestiges des temples et palais « recouverts d’or » du Xe siècle avant notre ère, comme celui de Salomon, minutieusement décrit par les textes sacrés.
Les premières agressions de l’Israël sioniste contre ses voisins date de l’arrivée des premiers colons juifs en Palestine en 1948 et se sont poursuivies jusqu’à nos jours comme l’indique la chronologie ci-jointe(10).
Le rêve de Trump : la suprématie mondiale : Si le rêve de l’Israël sioniste semble se contenter de soumettre la quasi-totalité des pays qui l’entourent en les détruisant, l’Amérique de Trump semble vouloir l’imiter en investissant une zone bien plus large. Dans son article de géopolitique du 31 mars 2026, Découvrez la « Grande Amérique du nord », le « périmètre de sécurité » des États-Unis, Pierre Haski commente : « L’affaire était suffisamment importante pour être annoncée en pleine guerre au Moyen-Orient impliquant l’armée des États-Unis. C’est Pete Hegseth, le secrétaire à la Guerre de Donald Trump, qui a révélé le nouveau concept il y a quelques jours : la « grande Amérique du Nord », c’est son nom, une vaste zone située au nord de l’Équateur. Il s’agit selon lui du « périmètre de sécurité » des États-Unis.
Cette zone englobe les États-Unis, mais aussi plusieurs États souverains comme le Canada, le Mexique, et même, selon l’indication géographique donnée par le ministre, la Guyane française. « De l’Équateur au Groenland, de l’Alaska à la Guyane », a‑t-il expliqué. […] Il s’agit ni plus ni moins que d’un remodelage du monde. L’administration Trump s’y emploie depuis le premier jour, après avoir décrété la mort de l’ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale.
Donald Trump estime qu’il a tous les droits dans son hémisphère, au nord comme au sud, comme il l’a prouvé au Venezuela en janvier, en capturant le président Nicolas Maduro, et comme il le montre à Cuba, soumis à un blocus pétrolier à l’impact sévère. Hier, c’est Trump qui a autorisé un tanker russe à rejoindre Cuba ; c’est lui qui a droit de vie et de mort sur l’île, en dehors de toute règle de droit. »
Cette expansion mondiale envisagée (et elle aussi, déjà en cours) par Donald Trump s’insère dans le droit fil de la volonté hégémonique de l’empire étatsunien. Il suffit de consulter l’impressionnante liste ci-après des agressions américaines sur de nombreux états souverains dans le monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale pour s’en persuader, et encore la liste n’est-elle pas à jour depuis 2022.
Les roquets européens : Il existe une troisième entité, vassale des deux autres que je viens de citer, tout aussi belliqueuse, mais plutôt comme un roquet qui se contente d’aboyer, dirigée par un personnage tout aussi cinglé que Trump et Netanyahou, je veux parler, bien sûr de l’Union européenne, sous la férule illégitime d’Ursula Von der Leyen, à la tête d’une coalition de dirigeants européens que personne ne peut prendre au sérieux.Ces gens ont l’intention de déclarer la guerre à la Russie, qui ne leur a rien fait, en envoyant au casse-pipe ces pauvres Ukrainiens que leur président Zelensky, tout aussi illégitime que Von der Leyen, (il n’est plus président de l’Ukraine depuis 2024) laisse à disposition de cette coalition de psychopathes, comme de la simple chair à canon, ce qui constitue sa contribution à l’effort de dépeuplement mondial.
Cette « Europe de Bruxelles » semble se donner comme alibi pour déclencher cette guerre contre la Russie un projet qui a vu le jour au XIXe siècle, « l’Intermarium », dont la nouvelle mouture a été décrite par Christian Bouchet dans son article, Intermarium, l’extrême-droite contre le continent(11) paru sur geopolitika.ru le 19 septembre 2017 : « Le projet Intermarium que défend le Parti du corps national, le régiment Azov et le Groupe d’assistance au développement de l’Intermarium, n’est pas limité, comme son nom pourrait le laisser penser à l’union des États entre les mer Baltique et Noire mais est plutôt celui d’une Union Européenne alternative aux frontières mal définies fondée sur une idéologie largement inspirée par le national-socialisme et hostile à la Russie. Là où le projet d’Intermarium traditionnel se contente de doter la région Baltique-Mer Noire d’outils de défense du point de vue militaire et de capacités du point de vue diplomatique, le Parti du corps national, le régiment Azov et le Groupe d’assistance au développement de l’Intermarium souhaitent bâtir une société à part devant servir de tremplin à une révolution nationaliste en Europe. »
Une analyse qui ne fait que confirmer les origines nazies des structures européennes créées par la CIA, que nous avions évoquées dans cet article du 13 août 2025 : Nos dirigeants européens sont-ils des créatures façonnées par les derniers nazis survivants ? et leur accointance naturelle avec l’Ukraine de Zelensky.
Pierre-Émile Blairon
[NDLR] En usant d’ironie — afin d’échapper à la censure — Idriss Aberkane dénonce également le projet sataniste de dépopulation :
Les articles du même auteur
Le Malin est malin : des lots de vaccins sont éminemment nocifs et ravageurs, tandis que d’autres sont inoffensifs, ceci afin que les populations ne puissent pas soupçonner un complot ; il se trouvera ainsi toujours quelqu’un pour vous dire qu’il a été vacciné sans aucun dommage ultérieur. En quelque sorte, une roulette russe ; encore la faute de Poutine ?
Voir mes articles
• du 14 février 2026 : L’affaire Epstein ? Nous en avions tout dit il y a 5 ans
• du 19 décembre 2025 : Comment s’est formé le Système globaliste et comment fonctionne-t-il ?
• et du 6 février 2021 : Mais quelle est cette secte qui dirige le monde ?
Voir notre série de 5 articles rédigés en avril-mai 2026 regroupés sous le titre : « Les Convergences maléfiques ». Cette série fera bientôt l’objet d’un ouvrage du même nom édité chez Amazon.
Il faut écouter Ursula Von der Leyen qui s’exprime lors du Global Citizen Festival (au moins, on annonce la couleur) d’un monde « meilleur » (celui d’Orwell ?) grâce au vaccin :
https://www.facebook.com/reel/1335509808457024?locale=fr_FR
Environ 200 000 avortements annuels ; dix millions de petits Français n’ont pas vu le jour dans une France qui est en régression démographique depuis la promulgation de la loi Veil le 17 janvier 1975.
Article du 5 mars 2024 : L’avortement gravé dans le marbre de la Constitution : Pulsion de mort ou suicide assisté de la France ?
Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, a fait classer sur la liste II des substances vénéneuses l’hydroxychloroquine sous toutes ses formes le 13 janvier 2020, alors que ce médicament est recommandé par le professeur Raoult pour lutter contre le Covid. Le 10 septembre 2021, Agnès Buzyn est mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui pour sa gestion de la crise Covid, le 31 décembre 2021, moins de 2 mois après, elle est nommée au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur ; étonnant, non ?
Agnès Buzyn a été la bru de Simone Veil, ayant épousé un fils de cette dernière en premières noces ; en secondes noces, elle épouse Yves Lévy, directeur général de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ; la presse l’accuse alors de créer un conflit d’intérêts.
Nouvelles images diffusées par des médias libanais : l’aviation israélienne a largué du phosphore blanc sur la ville de Zawtar, dans le sud du Liban. Cette munition incendiaire, interdite en zones peuplées par le droit international, provoque des brûlures atroces qui continuent de s’aggraver au contact de l’air et ne s’éteignent pas avec l’eau.
Les épandages sont effectués en haute altitude mais aussi directement sur les plantations en basse altitude par drones, comme nous le montre cette vidéo. Les paysans, harcelés, se défendent avec leurs pauvres moyens : https://www.facebook.com/reel/1056489053370702?locale=fr_FR
Pierre-Émile Blairon a également publié :
Tout est bon pour les USA : massacrer les peuples ne compte pas, bafouer le droit international, mentir en permanence pour tromper le monde entier. Ils feront tout pour conserver leur hégémonie même le chaos mondial pour que le plus fort survive au détriment de tous les autres.
Oui, mais…
… les USA ne sont plus les plus forts. Militairement, on le voit bien, mais aussi économiquement.
Leur seule issue : une fuite en avant désespérée, autrement dit une attaque nucléaire.
Là aussi, ils ne sont plus les plus forts. Dès qu’ils envoient une bombe nucléaire, ils en recevront une — au moins — en retour.
À moins que cela fasse partie de leur plan sataniste de dépopulation : la guerre nucléaire généralisée pour réduire la population. Ceux qui préparent ce plan se terrent déjà dans leurs bunkers et y attendront que la radioactivité ait disparu.
C’est une évidence, pour réduire la population l’idéal est à la fois d’augmenter la mortalité et de diminuer les naissances ! Et sur ce 2ème volet, l’avortement n’est pas le seul atout :
Le wokisme et la « propagande » LGBTiste sont particulièrement efficaces. Plus les jeunes seront embrigadés et moins ils feront d’enfants !
Ajoutez à cela la sinistrose mondiale, due à de multiples causes, qui n’engage pas à se reproduire…
Bref, les « élites » ont bien des raisons d’être satisfaites.