Les « com­plo­tistes » (en fait, ceux que les com­plo­teurs appellent com­plo­tistes) alertent depuis des années, par exemple, sur les épan­dages de pro­duits chi­miques qui se font désor­mais mas­si­ve­ment par voie aérienne mais pas seule­ment. Ces épan­dages s’inscrivent dans la vaste opé­ra­tion glo­bale de dépo­pu­la­tion à laquelle l’élite mon­dia­lo-sata­niste s’est atta­chée depuis de longues années mais avec plus de viru­lence depuis le début des années 2020.

Nous avons déjà trai­té dans le détail de tous les sujets qui vont vous être pré­sen­tés en réca­pi­tu­la­tif dans cet article.

En France, l’autocensure média­tique fera que nous ne sau­rons rien de ce qui se passe dans le monde si nous ne fai­sons pas nous-mêmes l’effort d’aller à la recherche de l’information (essen­tiel­le­ment via les réseaux sociaux) et si nous nous conten­tons de la pro­duc­tion insi­pide et/​ou men­son­gère de nos médias natio­naux, qui le sont de moins en moins (natio­naux) car la France est désor­mais sous le joug d’une enti­té étran­gère dont les buts sont contraires aux inté­rêts de la France.

Partout ailleurs, dans le monde libre, les popu­la­tions com­mencent à com­prendre l’énorme mani­pu­la­tion dont nous sommes vic­times depuis 2020.

Nos deux plus grands ennemis : l’ignorance et la passivité des foules

Depuis long­temps, à la suite de Claire Séverac qui a ten­té d’ouvrir les yeux de la popu­la­tion au prix de sa vie, nous aler­tons les popu­la­tions qui, mal­gré ce qu’elles voient tous les jours, n’y croient tou­jours pas, tant l’idée est bien ancrée chez elles que ceux qui nous dirigent seraient des gens bien­veillants et n’auraient même pas l’idée d’agresser leurs propres popu­la­tions.

Les foules sont sub­ju­guées par la sta­tue irré­pro­chable du Commandeur qui incarne le Bien, l’honnêteté, le cou­rage, le bon sens et indique d’un doigt inflexible le che­min à suivre mais cette repré­sen­ta­tion sym­bo­lique n’est en réa­li­té qu’une illu­sion, un des nom­breux tra­ves­tis­se­ments du Démon ser­vi par ses adeptes que les humains appellent « l’élite ».

Ces élites sata­nistes qui œuvrent à notre dis­pa­ri­tion le font aus­si par le biais de l’inoculation de mala­dies par de faux vac­cins qui les trans­mettent à l’espèce humaine mais aus­si aux ani­maux. Mais nos diri­geants ont trou­vé un moyen plus simple, un rac­cour­ci, direct du pro­duc­teur au consom­ma­teur, fai­sant d’une pierre deux coups : en ino­cu­lant le bétail que nous consom­mons, ils n’ont plus besoin de mettre en place des cam­pagnes coû­teuses de vac­ci­na­tion des humains, le poi­son sera direc­te­ment pré­sent dans notre assiette et ingur­gi­té sans pro­blème.

Dans un autre registre où les foules res­tent silen­cieuses, parce qu’elles sont (aus­si) intoxi­quées par la pro­pa­gande : c’est le pro­jet amé­ri­ca­no-sio­niste de s’emparer du monde ; il n’en est plus un puisque les armées, occultes ou offi­cielles, de cette enti­té ont déjà été déployées sur de nom­breux pays convoi­tés dans un défer­le­ment de vio­lence et d’horreurs qui n’épargne ni les êtres humains, ni les ani­maux, qui sont eux aus­si abat­tus, ni même les sols qui sont empoi­son­nés pour ne plus rien pro­duire.

Parallèlement, le pro­jet mon­dia­lo-sata­niste de réduc­tion de la popu­la­tion, qui lui est acco­lé, a donc éga­le­ment été mis en œuvre et com­mence à pro­duire ses effets néfastes sur l’ensemble du globe, avec une cible prio­ri­taire : l’Europe, en tant que conti­nent, avant toute autre « zone », comme les mon­dia­listes nomment les dif­fé­rents pays et régions qui com­posent la pla­nète.

Tout comme les foules, dans leur grande majo­ri­té, ne croient tou­jours pas à la noci­vi­té des vac­cins qui sont res­pon­sables quo­ti­dien­ne­ment sur la pla­nète de mil­liers de décès(1), de même, elles refusent de consi­dé­rer comme réels l’un ou l’autre des nom­breux moyens uti­li­sés par cette secte pour éli­mi­ner le plus pos­sible d’êtres vivants sur la pla­nète.

Nos conci­toyens sont-ils deve­nus des mou­tons, des pigeons, des autruches… des amibes, un peu des quatre ?

Et nous pou­vons déjà répondre à la ques­tion : le pro­jet de réduire la popu­la­tion du globe est-il un mythe ou une réa­li­té ?

Eh bien, non, ce n’est pas un mythe, c’est la réa­li­té

Toutes les alertes que nous avons pu mettre en place concer­nant cette ter­rible ques­tion se sont révé­lées sui­vies d’effet et nous pou­vons déjà faire un pre­mier bilan ter­ri­fiant de la mal­fai­sance de la secte.

Vous trou­ve­rez ci-après un aper­çu de ce que les sata­nistes nous font subir depuis bien long­temps.

Nous avons noté une accé­lé­ra­tion depuis 2020 avec la fausse pan­dé­mie et les faux vac­cins et une apo­théose avec l’affaire Jeffrey Epstein par la décou­verte de pra­tiques pédo-sata­nistes sur l’ensemble de la pla­nète, une mani­pu­la­tion orches­trée par le Mossad (les ser­vices secrets israé­liens aux­quels appar­te­naient Epstein et le père de sa com­plice Guislaine Maxwell) qui était des­ti­née à mouiller les « élites » mon­diales dans de sor­dides impli­ca­tions d’actes de pédo­phi­lie et de can­ni­ba­lisme(2).

Les Guidestones

Vous avez sans doute enten­du évo­quer le nom des Guidestones : il s’agissait d’un monu­ment de 6 m de haut, com­po­sé de 6 blocs de gra­nit éri­gé en 1980 dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Le monu­ment rap­pelle quelque peu le site plus fameux (et bien plus ancien) de Stonehenge en Angleterre ; 4 plaques de gra­nit sont gra­vées de 10 com­man­de­ments en 8 langues ; le pre­mier com­man­de­ment impose ceci : « Maintenez l’hu­ma­ni­té en des­sous de 500 mil­lions d’in­di­vi­dus en per­pé­tuel équi­libre avec la nature » ; le com­man­di­taire du monu­ment est ano­nyme ; les Guidestones ont été détruites par un atten­tat à l’explosif le 6 juillet 2022. Les Guidestones ont don­né le ton, pro­gram­mé le futur, impo­sé l’agenda.

Organisation d’une famine mondiale

Destruction en France du chep­tel bovin, rem­pla­cé dans un pre­mier temps par des bêtes impor­tées d’Amérique du Sud, bour­rées d’hormones, d’OGM et d’antibiotiques, de même que d’autres ani­maux de consom­ma­tion (volailles, canards) impor­tés d’Ukraine (œufs) ou d’ailleurs.

Le but véri­table n’est pas le rem­pla­ce­ment d’une classe pay­sanne fran­çaise ou euro­péenne par une autre argen­tine ou bré­si­lienne ; c’est la dis­pa­ri­tion pro­gram­mée des pay­sans euro­péens qui est recher­chée, des petits pay­sans dont les acti­vi­tés et la sur­face d’exploitation n’ont aucun rap­port avec celles des consor­tiums agro-ali­men­taires qui exploitent des terres éten­dues sur des mil­liers d’hectares, avec pour seul objec­tif la ren­ta­bi­li­té au détri­ment de la qua­li­té ; nos gou­ver­nants privent nos pay­sans de res­sources, font la pro­mo­tion d’une nour­ri­ture à base d’insectes, léga­lisent le vol des terres pour les rendre incultes ou pour les trans­for­mer en usines à bétail.

Big Pharma : coupable de crimes contre l’Humanité ?

Il appa­raît assez logique que la secte sata­niste uti­lise le men­songe et l’inversion des valeurs(3) pour réa­li­ser les buts qu’elle s’est fixée et donc, il est logique que cer­tains de ceux qui sont cen­sés nous soi­gner en res­pec­tant le ser­ment d’Hippocrate soient jus­te­ment les prin­ci­paux res­pon­sables de ce mas­sacre pla­né­taire.

• Propagation de divers virus et de faux vac­cins : Faux virus (Covid, entre autres) pré­pa­rés dans de vrais labo­ra­toires des­ti­nés à cet effet, ino­cu­la­tion de faux vac­cins (en réa­li­té, ino­cu­la­tion de mala­dies, létales à plus ou moins long terme) venant ren­for­cer l’action pas assez des­truc­trice des virus(4) (à la suite d’une erreur tech­nique ?).

• Prescription de médi­ca­ments dan­ge­reux (Rivotril) à une popu­la­tion âgée et cap­tive dans les éta­blis­se­ments d’hé­ber­ge­ment pour per­sonnes âgées dépen­dantes (Ehpad) pen­dant l’épisode Covid.

• Promotion de l’euthanasie après celle de l’avortement dont s’était char­gée avec zèle la ministre Simone Veil(5) ; vente des embryons pour les trans­for­mer en pro­duits de beau­té « anti-âge ».

• Interdiction faite aux méde­cins par les auto­ri­tés sani­taires de pres­crire des médi­ca­ments(6) qui ont prou­vé leur effi­ca­ci­té pour toutes sortes de mala­dies (Hydroxychloroquine, Ivermectine, bleu de méthy­lène, etc.).

La guerre biologique et bactériologique

• Manipulation du cli­mat qui per­met aux forces armées des pays domi­nants de créer des condi­tions atmo­sphé­riques par­ti­cu­lières selon leurs besoins et l’attaque envi­sa­gée sur une zone déter­mi­née ou de pro­vo­quer des morts et des catas­trophes pas du tout natu­relles(7) (armes bac­té­rio­lo­giques, Système Haarp, etc.)



• Épandages aériens mas­sifs de pro­duits chi­miques(8) : tous les jours, des avions sillonnent le ciel dans tous les sens, lais­sant dans l’atmosphère ces traî­nées blanches que cer­tains trouvent jolies, pour dif­fu­ser des métaux lourds et d’autres pro­duits qui ne visent qu’à empoi­son­ner tout ce qui vit sur Terre, à com­men­cer par les humains, puis les plantes et les végé­taux dont se nour­rissent les humains, puis les ani­maux(9) dont ils peuvent aus­si se nour­rir (ou pas) ; ces pro­duits que nous res­pi­rons peuvent atteindre direc­te­ment nos cer­veaux qui perdent une grande capa­ci­té de juge­ment et de réflexion, qui trans­forment les êtres humains en zom­bies sans qu’ils s’en aper­çoivent ; ces pro­duits obs­cur­cissent non seule­ment notre esprit, mais aus­si le Soleil et le ciel ; notre ciel est de moins en moins bleu et le Soleil de plus en pâle, ce que nous appe­lions autre­fois le « beau temps » n’existe plus ; les sai­sons dis­pa­raissent au pro­fit d’un mag­ma uni­for­mé­ment gris, sans cou­leur et sans saveur.

Guerres tous azimuts : Grand Israël et suprématie mondiale des États-Unis

Sous cou­vert de reven­di­ca­tions reli­gieuses fal­la­cieuses, la coa­li­tion amé­ri­ca­no-sio­niste fait la guerre au monde entier sans l’avoir jamais décla­rée. La réduc­tion de la popu­la­tion se fait aus­si direc­te­ment par la guerre et le mas­sacre des autochtones.

Le mythe du « Grand Israël » : Dans un article du 22 décembre 2024, Syrie, les racines du chaos, j’évoquais le mythe sio­niste du « Grand Israël », mythe expan­sion­niste sou­te­nu avec fer­veur par les groupes sio­nistes avec à leur tête Netanyahu, qui s’appuient sur cer­tains écrits bibliques, « la Terre pro­mise par Dieu aux Enfants d’Israël » pour reven­di­quer les ter­ri­toires des pays voi­sins de l’actuel Israël incluant la Palestine, bien sûr, la Jordanie, le Liban, une par­tie de la Syrie, de l’Irak, de l’Égypte et de l’Arabie saou­dite. Vaste pro­jet qui n’en est plus un : L’armée de l’Israël sio­niste, Tsahal, a atta­qué en mars 2026 avec sau­va­ge­rie la Cisjordanie et le Liban, fai­sant des mil­liers de morts et des mil­lions de per­sonnes expul­sées de leurs terres, de leurs vil­lages, de leurs mai­sons, les­quels sont ensuite sys­té­ma­ti­que­ment détruits par les bull­do­zers de Tsahal, et les sols ren­dus incultes par des épan­dages chi­miques.

Ces reven­di­ca­tions ne reposent pour­tant que sur des allé­ga­tions reli­gieuses, les archéo­logues n’ayant, par exemple, rien trou­vé des ves­tiges des temples et palais « recou­verts d’or » du Xe siècle avant notre ère, comme celui de Salomon, minu­tieu­se­ment décrit par les textes sacrés.

Les pre­mières agres­sions de l’Israël sio­niste contre ses voi­sins date de l’arrivée des pre­miers colons juifs en Palestine en 1948 et se sont pour­sui­vies jusqu’à nos jours comme l’indique la chro­no­lo­gie ci-jointe(10).

Le rêve de Trump : la supré­ma­tie mon­diale : Si le rêve de l’Israël sio­niste semble se conten­ter de sou­mettre la qua­si-tota­li­té des pays qui l’entourent en les détrui­sant, l’Amérique de Trump semble vou­loir l’imiter en inves­tis­sant une zone bien plus large. Dans son article de géo­po­li­tique du 31 mars 2026, Découvrez la « Grande Amérique du nord », le « péri­mètre de sécu­ri­té » des États-Unis, Pierre Haski com­mente : « L’affaire était suf­fi­sam­ment impor­tante pour être annon­cée en pleine guerre au Moyen-Orient impli­quant l’armée des États-Unis. C’est Pete Hegseth, le secré­taire à la Guerre de Donald Trump, qui a révé­lé le nou­veau concept il y a quelques jours : la « grande Amérique du Nord », c’est son nom, une vaste zone située au nord de l’Équateur. Il s’agit selon lui du « péri­mètre de sécu­ri­té » des États-Unis.

Cette zone englobe les États-Unis, mais aus­si plu­sieurs États sou­ve­rains comme le Canada, le Mexique, et même, selon l’indication géo­gra­phique don­née par le ministre, la Guyane fran­çaise. « De l’Équateur au Groenland, de l’Alaska à la Guyane », a‑t-il expli­qué. […] Il s’agit ni plus ni moins que d’un remo­de­lage du monde. L’administration Trump s’y emploie depuis le pre­mier jour, après avoir décré­té la mort de l’ordre inter­na­tio­nal issu de la Seconde Guerre mon­diale.

Donald Trump estime qu’il a tous les droits dans son hémi­sphère, au nord comme au sud, comme il l’a prou­vé au Venezuela en jan­vier, en cap­tu­rant le pré­sident Nicolas Maduro, et comme il le montre à Cuba, sou­mis à un blo­cus pétro­lier à l’impact sévère. Hier, c’est Trump qui a auto­ri­sé un tan­ker russe à rejoindre Cuba ; c’est lui qui a droit de vie et de mort sur l’île, en dehors de toute règle de droit. »

Cette expan­sion mon­diale envi­sa­gée (et elle aus­si, déjà en cours) par Donald Trump s’insère dans le droit fil de la volon­té hégé­mo­nique de l’empire état­su­nien. Il suf­fit de consul­ter l’impressionnante liste ci-après des agres­sions amé­ri­caines sur de nom­breux états sou­ve­rains dans le monde depuis la fin de la deuxième guerre mon­diale pour s’en per­sua­der, et encore la liste n’est-elle pas à jour depuis 2022.

Les roquets euro­péens : Il existe une troi­sième enti­té, vas­sale des deux autres que je viens de citer, tout aus­si bel­li­queuse, mais plu­tôt comme un roquet qui se contente d’aboyer, diri­gée par un per­son­nage tout aus­si cin­glé que Trump et Netanyahou, je veux par­ler, bien sûr de l’Union euro­péenne, sous la férule illé­gi­time d’Ursula Von der Leyen, à la tête d’une coa­li­tion de diri­geants euro­péens que per­sonne ne peut prendre au sérieux. Ces gens ont l’intention de décla­rer la guerre à la Russie, qui ne leur a rien fait, en envoyant au casse-pipe ces pauvres Ukrainiens que leur pré­sident Zelensky, tout aus­si illé­gi­time que Von der Leyen, (il n’est plus pré­sident de l’Ukraine depuis 2024) laisse à dis­po­si­tion de cette coa­li­tion de psy­cho­pathes, comme de la simple chair à canon, ce qui consti­tue sa contri­bu­tion à l’effort de dépeu­ple­ment mon­dial.

Cette « Europe de Bruxelles » semble se don­ner comme ali­bi pour déclen­cher cette guerre contre la Russie un pro­jet qui a vu le jour au XIXe siècle, « l’Intermarium », dont la nou­velle mou­ture a été décrite par Christian Bouchet dans son article, Intermarium, l’extrême-droite contre le conti­nent(11) paru sur geopolitika.ru le 19 sep­tembre 2017 : « Le pro­jet Intermarium que défend le Parti du corps natio­nal, le régi­ment Azov et le Groupe d’assistance au déve­lop­pe­ment de l’Intermarium, n’est pas limi­té, comme son nom pour­rait le lais­ser pen­ser à l’union des États entre les mer Baltique et Noire mais est plu­tôt celui d’une Union Européenne alter­na­tive aux fron­tières mal défi­nies fon­dée sur une idéo­lo­gie lar­ge­ment ins­pi­rée par le natio­nal-socia­lisme et hos­tile à la Russie. Là où le pro­jet d’Intermarium tra­di­tion­nel se contente de doter la région Baltique-Mer Noire d’outils de défense du point de vue mili­taire et de capa­ci­tés du point de vue diplo­ma­tique, le Parti du corps natio­nal, le régi­ment Azov et le Groupe d’assistance au déve­lop­pe­ment de l’Intermarium sou­haitent bâtir une socié­té à part devant ser­vir de trem­plin à une révo­lu­tion natio­na­liste en Europe. »

Une ana­lyse qui ne fait que confir­mer les ori­gines nazies des struc­tures euro­péennes créées par la CIA, que nous avions évo­quées dans cet article du 13 août 2025 : Nos diri­geants euro­péens sont-ils des créa­tures façon­nées par les der­niers nazis sur­vi­vants ? et leur accoin­tance natu­relle avec l’Ukraine de Zelensky.

Pierre-Émile Blairon