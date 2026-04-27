Les convergences maléfiques

Du Bien et du Mal

Je disais dans mes pré­cé­dents articles que nous serons bien­tôt ame­nés à choi­sir notre camp entre le Bien et le Mal, que nous sommes tous capables de dis­tin­guer, qu’on le veuille ou non ; certes, l’ombre répond à la lumière, et pour que le monde soit monde, les deux doivent coha­bi­ter. C’est comme pour ce qui est beau et ce qui est laid ; le sublime répond à l’horreur ; mais, mal­gré nos déné­ga­tions, cha­cun sait per­ti­nem­ment la dif­fé­rence entre les deux, et les argu­ties, les dégui­se­ments intel­lec­tuels ou faus­se­ment sym­bo­liques pour ten­ter de jus­ti­fier l’innommable n’y feront rien, la Vérité appa­raît tou­jours, simple et nue.

Mon choix est fait depuis long­temps ; j’ai tou­jours opté pour les valeurs éter­nelles euro­péennes, de la véri­table, belle et grande Europe de l’Est et de l’Ouest, du Sud et du Nord, celle que j’aime : celle de la che­va­le­rie, de la digni­té, du res­pect des êtres vivants et de la nature, de la per­sé­vé­rance, de la bien­veillance, de l’harmonie, de l’art de vivre, valeurs qui sont aus­si celles de la France : beau­té de nos pay­sages, de notre patri­moine, de nos vieilles mai­sons dans nos vieux vil­lages, de nos cam­pagnes et de nos bêtes qui y paissent pai­si­ble­ment, cou­rage et rési­lience de ceux qui en vivent et nous font vivre, valeurs qui étaient celles de Jeanne d’Arc et de ces grands sol­dats qui ont don­né leur vie pour sau­ver l’honneur, l’intégrité et l’avenir de notre pays(1).

Non, je n’ai pas choi­si le camp de « l’Occident », mag­ma putride qui ne repré­sente désor­mais plus que tout ce qui est laid, sale, déli­ques­cent, men­son­ger, fuyant, lâche, confon­dant de bêtise et de traî­trise, abject, avi­lis­sant, ignoble.

L’Occident déca­dent est consti­tué d’un trip­tyque, ou d’une hydre à trois têtes, si vous pré­fé­rez :

• Israël,

• l’Amérique

• et « l’Union euro­péenne ».

Israël dicte ses volon­tés à l’Amérique et l’Amérique dicte ses volon­tés à « l’Europe de Bruxelles », celle que les Français ont reje­tée par voie élec­to­rale en 2005 mais qui nous a été quand même impo­sée (par Sarkozy).

L’Occident n’existe pas

L’Occident n’existe pas : c’est une chi­mère, une créa­tion arti­fi­cielle :

• L’Amérique est une créa­tion des Européens biblistes puri­tains chas­sés d’Europe

• La fausse Europe (l’Union euro­péenne) est une créa­tion des Américains à la fin de la deuxième guerre mon­diale.

• Israël est une créa­tion de l’Occident, sur­tout bri­tan­nique, à la fin de cette même guerre.

Cet Occident supré­ma­ciste, uni­po­laire, qui avait éten­du son emprise sur le monde, n’existe plus mais il refuse d’admettre cette évi­dence.

C’est d’abord de ce monde ago­ni­sant que se sont empa­ré les sup­pôts de Satan, pro­fi­tant de sa vul­né­ra­bi­li­té et pour les dif­fé­rentes rai­sons que j’ai évo­quées dans les articles pré­cé­dents.

Le Malin, qui porte bien son nom, tout aus­si bien que le Diable (dia­bo­lo), ou que Satan-Titan, a, cette fois, choi­si d’être le ras­sem­bleur et non plus le divi­seur. Rassembleur d’une triste troupe de zom­bies et de morts-vivants, qui fait illu­sion parce qu’elle est recou­verte de paillettes et d’artifices.

Trois sectes, trois rejets, trois rancœurs, trois États-voyous : l’Amérique, l’Ukraine, l’Israël sioniste

Je ne confonds pas sectes et reli­gions, mais j’admets l’axiome qui dit qu’une reli­gion est une secte qui a réus­si (c’est-à-dire dont les pré­ceptes se sont éten­dus sur le monde).

Ces trois sectes se réclament de l’une des trois reli­gions du Livre, celle qui a ins­pi­ré les deux autres (chris­tia­nisme et islam) : le judaïsme.

La reli­gion musul­mane est com­plè­te­ment écar­tée de cette asso­cia­tion ; elle est leur enne­mie.

Le chris­tia­nisme du Nouveau tes­ta­ment, plus catho­lique qu’évangélique, n’a que peu d’adeptes dans ces trois sectes : le catho­li­cisme est plus une reli­gion euro­péenne que tal­mu­dique, lar­ge­ment influen­cée par les bribes de paga­nisme que le chris­tia­nisme triom­phant a pré­fé­ré inté­grer à son cor­pus reli­gieux, faute d’avoir pu les éli­mi­ner radicalement.

Avant d’évoquer le carac­tère spé­ci­fique de cha­cune de ces enti­tés qui a per­mis cette « conver­gence malé­fique », il convient de com­prendre leur pro­ve­nance com­mune en fai­sant un bref rap­pel his­to­rique de « l’invention » du monothéisme.

Les racines du monothéisme

À l’origine, la spi­ri­tua­li­té du peuple juif était iden­tique à celle des autres peuples qui lui étaient contem­po­rains : les Juifs étaient « païens » comme tous les peuples de la Terre.

Le prin­cipe cyclique auquel se réfé­raient toutes les socié­tés tra­di­tion­nelles tenait sa légi­ti­mi­té de l’observation des lois natu­relles qui voyait le dérou­le­ment des sai­sons et le mou­ve­ment des astres dans le ciel ; ces socié­tés fai­saient par­tie du cos­mos, régies par le trip­tyque nais­sance-vie-mort que per­sonne ne venait contes­ter. La « foi » n’existait pas : on voyait et on vivait ce qu’on voyait.

« L’ancien monde clas­sique igno­ra sous ses formes les plus éle­vées, ori­gi­nelles, la “foi” au sens cou­rant du terme, sa reli­gio­si­té repo­sant essen­tiel­le­ment sur la cer­ti­tude de la réa­li­té et de la pré­sence effec­tive des forces divines. La foi [celle du « char­bon­nier » NDLR] pré­sup­pose le doute et l’ignorance, que l’on sur­monte pré­ci­sé­ment par la croyance. »(2)

La per­cep­tion de toute cette belle méca­nique céleste, qui n’a ni début ni fin et qui n’avait pas besoin d’un blanc-seing accor­dé par les hommes, va se grip­per avec l’apparition du mono­théisme (après Akhénaton) chez les Hébreux. Ce mono­théisme israé­lite va lui-même engen­drer deux autres ver­sions, le chris­tia­nisme et l’islam ; un seul dieu, mais pour cha­cune des trois variantes (qui appa­raî­tront à des périodes dif­fé­rentes), toutes trois issues du Moyen-Orient : on les appel­le­ra reli­gions du Livre (parce qu’elles sont issues d’un livre « révé­lé ») ou abra­ha­miques (parce qu’elles se réclament du même Père vir­tuel : Abraham).

Dès lors, cha­cune des trois options va se repor­ter à la « tra­di­tion », c’est-à-dire une « his­toire », une « fable », un « conte », une « légende », un « mer­veilleux », un « roman » natio­nal ou reli­gieux, ou les deux, créés et adap­tés à la men­ta­li­té et aux besoins du peuple concer­né plu­tôt qu’au strict exa­men des faits natu­rels dont décou­lait l’observance de lois, ce qui était la démarche logique des peuples « païens » d’avant l’apparition du mono­théisme.

Il n’existe que de faibles indices per­met­tant de recon­naître l’authenticité des écrits bibliques ori­gi­nels. Les his­to­riens contem­po­rains en réfutent la qua­si-tota­li­té. Et rap­pe­lons que ce n’est qu’en 495 que le Décret de Gélase fixe défi­ni­ti­ve­ment le conte­nu des Évangiles du Nouveau Testament.

Les mono­théistes ne voient pas leur Dieu, mais ils y croient ; les « païens » d’aujourd’hui voient leurs dieux, mais ils n’y croient plus. Ils ne croient plus ce qu’ils voient.

Le matra­quage mono­théiste, puis évo­lu­tion­niste, puis scien­tiste, puis pro­gres­siste, est pas­sé par là.

Comment est apparu le monothéisme juif ?

C’est l’aboutissement d’un lent pro­ces­sus ; les Hébreux pra­ti­quaient une sorte d’hénothéisme : ils croyaient en plu­sieurs dieux d’un pan­théon où trô­nait Yahweh (YHWH) qui rap­pelle le pan­théon grec dont les dieux étaient sou­mis à l’autorité de Zeus.

La croyance en Yahweh comme dieu unique se ren­for­ce­ra après l’exil du peuple juif à Babylone (586−539) ; Yahweh sera sol­li­ci­té pour ven­ger ses mal­heurs. Le mono­théisme des Juifs aura vrai­sem­bla­ble­ment été ins­pi­ré par le zoroas­trisme alors contem­po­rain, reli­gion fon­dée par le pro­phète perse Zarathoustra dont le dieu est appe­lé Ahura Mazda ; cette reli­gion est encore pra­ti­quée de nos jours par une par­tie des Perses, peuple indo-euro­péen de l’actuel Iran. Il est plai­sant de voir ici dési­gné le per­son­nage de Friedrich Nietzsche comme l’un des ins­pi­ra­teurs du… judaïsme ! Mais il n’y a rien de plus logique que le chantre du « sur­hu­main » (le « sur­hu­main » étant l’ancêtre du trans­hu­ma­nisme) ait nom­mé son « héros » Zarathoustra et que le peuple juif ait pris ce même Zarasthoustra comme idéal reli­gieux. Les sio­nistes actuels n’aiment pas trop qu’on leur rap­pelle que les Iraniens ont aidé les Juifs à consti­tuer les bases de leur reli­gion(3) et qu’aujourd’hui encore, les Juifs accueillis en Iran remer­cient les Iraniens de les avoir accueillis en toute fra­ter­ni­té(4).

Rappelons le récit mythique du peuple hébreu : Les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens sous la XVIe dynas­tie (vers ‑1500) ; un per­son­nage légen­daire nom­mé Moïse (légen­daire parce qu’on n’en trouve nulle trace his­to­rique) appa­raît, qui guide la fuite de son peuple vers le pays des Cananéens, la « terre pro­mise » aux Hébreux, après avoir erré dans le désert du Sinaï pen­dant 40 ans ; « terre pro­mise » par qui ? par un dieu caché dans un « buis­son ardent » qui parle à Moïse ; pas­sons sur les tri­bu­la­tions qui amènent Moïse et son peuple aux portes de Judée, peuple désor­mais « élu » par Dieu, un dieu qui ne peut être donc qu’unique par réci­pro­ci­té. C’est ce que dit le phi­lo­sophe des mono­théismes, Jean Soler : « Aux termes de “l’alliance”, si le peuple vénère ce dieu au-des­sus des autres dieux, le dieu le pla­ce­ra au-des­sus des autres peuples. Il s’agit d’un accord stric­te­ment eth­nique. »

Ainsi com­men­ça le monde pro­fane, celui des hommes, qui, dans l’esprit de ses pro­mo­teurs, devait suc­cé­der au monde sacré, celui des dieux.

La dis­per­sion des Juifs dans le monde (dia­spo­ra) com­mence après la des­truc­tion du temple de Jérusalem par le Romain Titus en 70. Les Hébreux, ensuite dénom­més Israélites, puis Juifs, vont alors prendre leur revanche sur les grandes puis­sances de l’Antiquité qui les ont chas­sés et contraints à de nom­breux exils ou exodes : l’Égypte, l’Assyrie, la Mésopotamie, Rome, en pre­nant une place impor­tante dans le monde éco­no­mique contem­po­rain dédié de plus en plus à la maté­ria­li­té comme il sied à chaque fin de cycle.

La dia­spo­ra juive a, dans sa grande majo­ri­té, conti­nué à pra­ti­quer avec fer­veur sa reli­gion, appli­quant les règles strictes des ori­gines qui, sous cou­vert de pres­crip­tions reli­gieuses, ser­vaient, ini­tia­le­ment, sur­tout à cana­li­ser les pul­sions pri­maires des fidèles en leur impo­sant des garde-fous sani­taires et moraux, règles archaïques qui sont tou­jours en vigueur mais qui n’ont plus beau­coup de sens à notre époque.

Parallèlement, le judaïsme, comme toutes les grandes reli­gions, et pas seule­ment mono­théistes, a éla­bo­ré un éso­té­risme, la Kabbale, qui a per­du­ré dans le mono­théisme indé­pen­dam­ment des contraintes dog­ma­tiques ulté­rieures, comme il existe un éso­té­risme chré­tien, qu’on dit her­mé­tique ou mys­tique, ou un éso­té­risme musul­man, repré­sen­té par le sou­fisme, et nombre d’ésotérismes au sein des spi­ri­tua­li­tés anciennes, sou­vent dénom­més « Mystères ».

Religion et spi­ri­tua­li­té : nous sommes loin de ce qui est en place actuel­le­ment en Israël : le sio­nisme natio­na­liste, une idéo­lo­gie créée par un jour­na­liste et écri­vain aus­tro-hon­grois, Theodor Herzl en 1897, sous la déno­mi­na­tion : Organisation sio­niste mon­diale, à l’o­ri­gine de la créa­tion de l’État d’Israël (14 mai 1948).

L’évolution actuelle du sio­nisme risque de pro­vo­quer la dis­pa­ri­tion du pays par les excès de sa poli­tique jusqu’au-boutiste.

Ces pré­li­mi­naires, qu’il me sem­blait essen­tiel de rap­pe­ler, nous per­mettent de mieux com­prendre la situa­tion actuelle et la part prise par cha­cune de ces trois enti­tés qui consti­tuent le trip­tyque appe­lé « Occident » dont je vais main­te­nant vous entretenir.

L’Amérique

Elle s’est créée par l’accostage puis le débar­que­ment de ses pas­sa­gers en 1620 sur ses côtes d’un bateau, le « Mayflower », affré­té par une secte évan­gé­liste dont on ne vou­lait plus en Angleterre puis aux Pays-Bas, dénom­mée les « Puritains », parce que ses adeptes semaient le trouble par leur refus de res­pec­ter les règles en vigueur alors dans ces pays.

Dans un article pré­cé­dent, je disais que ces pre­miers colons, fou­lant le sol amé­ri­cain pour la pre­mière fois, revi­vaient, par leur exil, l’épopée fan­tas­mée des Hébreux. Les biblistes, dont les enfants por­taient et portent tou­jours des pré­noms typi­que­ment hébraïques, consi­dé­rèrent dès lors la terre amé­ri­caine comme la leur, leur terre pro­mise, Israël consti­tuant la nou­velle « mai­son-mère » des nou­veaux Américains, leur véri­table patrie spi­ri­tuelle.

En débar­quant sur les côtes du Massachusetts, la secte puri­taine se ven­ge­ra d’abord, de manière incons­ciente, de l’humiliation d’avoir été reje­tée d’Europe sur les autoch­tones qui n’y étaient pour rien, ceux qu’on appel­le­ra les Amérindiens, en les exter­mi­nant(5) en grande par­tie.

Mais la ven­geance est un plat qui se mange froid et l’aide appor­tée par Lafayette à la nation amé­ri­caine nais­sante n’y fera rien ; les Européens ne per­daient rien pour attendre ; ils seront annexés après la seconde guerre mon­diale par les États-Unis sous cou­vert d’aide appor­tée par le plan Marshall(6).

Après avoir aidé le nazisme à prendre le pou­voir en le finan­çant par leurs banques, les Américains ins­tal­le­ront à la tête d’une Europe qu’ils auront créée, mais aus­si dans cer­tains postes-clés aux États-Unis (comme le patron de la NASA, Werner Von Braun), cer­tains sur­vi­vants de cette enti­té nazie à la fin de la deuxième guerre mon­diale.

Mais cette accoin­tance sul­fu­reuse avec le nazisme ne suf­fi­sait pas. Qui d’autre sent plus le soufre que le diable lui-même ?

L’Amérique a raté l’occasion de reje­ter la tutelle des pédo-sata­no-mon­dia­listes qui étaient au pou­voir en Amérique depuis de nom­breuses décen­nies, en por­tant à la pré­si­dence Donald Trump qui s’est révé­lé être un autre homme que celui pour qui elle avait voté.

Trump accu­mule sur sa seule per­sonne tous les vices et vilé­nies de ses pré­dé­ces­seurs.

S’il n’est pas des­ti­tué à temps,

• soit parce qu’il est men­ta­le­ment détra­qué,

• soit parce qu’il a été com­pro­mis par le Mossad et qu’il a trem­pé dans les hor­reurs per­pé­trées par l’entourage de Jeffrey Epstein,

• soit parce qu’il a été mani­pu­lé par les évan­gé­listes sio­nistes qui le poussent à la guerre contre l’Iran(7), guerre que le peuple amé­ri­cain refuse majo­ri­tai­re­ment,

alors, l’Amérique enta­me­ra un pro­ces­sus rapide de déclin sur tous les plans.

En atten­dant, la machine sata­nique ini­tiée par l’État occulte depuis de nom­breuses décen­nies sous la pres­sion de la CIA, garde donc le cap grâce au revi­re­ment de Trump à 180° qui a tra­hi sa base MAGA en dépas­sant même les objec­tifs de ses pré­dé­ces­seurs : Trump veut désor­mais asser­vir le monde entier.

L’Ukraine

Les nazis ukrai­niens

Nous allons retrou­ver ces mêmes nazis que l’Amérique a aidés lors de leur mon­tée en puis­sance, ou plu­tôt leurs des­cen­dants idéo­lo­giques, dans la sphère mili­taire proche du pou­voir (comme le bataillon Azov) dans un pays de l’Europe de l’Est, l’Ukraine(8), pays sous la pré­si­dence d’un… juif nom­mé Zelensky.

Et là, tout se retourne, les masques tombent, et la logique et les cer­ti­tudes bien ancrées en prennent un sacré coup.

Précisons que Zelensky, qui n’est offi­ciel­le­ment plus pré­sident depuis le 19 mai 2024, disait le 5 avril 2022 à Kiev : « Je pense que tout notre peuple sera notre grande armée. Nous devien­drons un “Grand Israël” ». Cependant, le rap­pro­che­ment entre Ukraine et Israël se fait len­te­ment, le gou­ver­ne­ment de Netanyahou se mon­trant réser­vé à l’égard de l’Ukraine car il essaie de main­te­nir de bonnes rela­tions avec la Russie.

Il n’empêche que les esprits n’étaient pas pré­pa­rés à cette révélation :