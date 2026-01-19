Avis de recherche : l’Occident a été confisqué par deux psychopathes

Qui est Donald Trump ?

Donald Trump est l’héritier, le pur pro­duit de ces pre­miers Américains. (Il pré­fè­re­ra ce terme, « pro­duit » : Trump ne com­prend le terme d’« héri­tage » ou d’« héri­tier » qu’en espèces sonores et tré­bu­chantes)

Donald Trump est issu d’un ancêtre alle­mand, son grand-père, qui a fait for­tune en ouvrant des tri­pots mal famés pour accueillir les cher­cheurs d’or du Yukon en 1900. C’est l’origine de la saga des Trump.

C’est la grand-mère de Donald Trump qui, après la mort de son mari, a créé la socié­té de pro­mo­tion immo­bi­lière qui sera gérée par Fred, le père de Donald, qui en fera un empire, après maints déboires, pro­cès et péri­pé­ties.

Détail à rete­nir : durant les années 1980, Fred Trump fait la connais­sance de Benyamin Netanyahou, qui repré­sente alors Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York. Fred Trump devient ain­si un sou­tien impor­tant de la droite israé­lienne et achète des obli­ga­tions d’État israé­liennes.

Sur le plan reli­gieux, Trump a été for­mé par un pas­teur nom­mé Norman Vincent Peale qui prê­chait « l’optimisme et la réus­site, maté­rielle autant que spi­ri­tuelle. Supporter de Richard Nixon, très hos­tile à la can­di­da­ture du catho­lique John Kennedy en 1960, il admi­rait les hommes d’affaires pros­pères et truf­fait ses ser­mons d’anecdotes sur les grands indus­triels qu’il connais­sait(12). »

La for­ma­tion et la « pen­sée » de Trump semblent donc pou­voir être faci­le­ment cadrées dans leurs grandes lignes, qui rejoignent celles de l’Américain moyen, même quand il n’est pas mil­liar­daire, et qui se résument dans la devise natio­nale offi­cielle des États-Unis : In God we trust.



Ray Mac Govern, ancien conseiller de la pré­si­dence amé­ri­caine, défi­nit le carac­tère de Trump comme de type « mer­cu­riel », « c’est le mot qui décrit Trump », dit-il, « Mercure était le patron des escrocs, des voleurs, des tri­cheurs. […] Trump a un tem­pé­ra­ment chan­geant, déli­rant, nar­cis­sique(13). »

Certains ont cru que les revi­re­ments, les ges­ti­cu­la­tions, la bru­ta­li­té et les pirouettes de Trump pou­vaient s’expliquer par le fait qu’il était « tenu » par l’État occulte qui sait ce qui est exploi­table à son encontre dans le dos­sier concer­nant l’affaire Epstein.

En fait, si on ana­lyse le por­trait que je viens de tra­cer de ce per­son­nage sur le plan de son édu­ca­tion, de ses croyances, de son milieu, de son carac­tère, sa façon psy­cho­tique de se com­por­ter n’a pas besoin de plus d’explication psy­cho­lo­gique ou de pres­sion : il est natu­rel­le­ment fruste et irré­flé­chi et ne peut pas être pris au sérieux, comme tous ses col­lègues pré­si­dents occi­den­taux qu’il cri­tique mais aux­quels il res­semble : il est méga­lo­mane, per­tur­bé, déca­dent, incons­tant et incon­sis­tant.

Ses der­nières saillies sur le Groenland ne peuvent que confir­mer ce por­trait : « Sur la ques­tion du Groenland, comme sur sa main­mise sur le Venezuela, Trump explique que rien ne pour­ra l’ar­rê­ter, à part ʺsa propre mora­leʺ. ʺJe n’ai pas besoin du droit inter­na­tio­nalʺ, a‑t-il expli­qué au New York Times. » (Les Échos, 9 jan­vier 2026)

Toujours sur la ques­tion du Groenland, « Le fait qu’ils aient débar­qué là avec un bateau il y a 500 ans ne veut pas dire qu’ils pos­sèdent le ter­ri­toire », a assu­ré le pré­sident amé­ri­cain devant la presse à la Maison-Blanche ce ven­dre­di 9 jan­vier 2026 ; le Groenland (2 166 086 km, la plus grande île du monde) a été décou­vert par Erik le Rouge en 982 après les… Amérindiens de la culture Saqqaq et n’a appar­te­nu au Danemark qu’en 1814. Si l’on suit le rai­son­ne­ment de Trump, ni les pre­miers Américains qui ont débar­qué à Cape Cod en 1620 ni les sui­vants n’ont aucune légi­ti­mi­té à reven­di­quer l’Amérique.

Enfin, cerise sur le gâteau, la psy­cha­na­lyste Élisabeth Roudinesco, dans un article publié le 16 jan­vier 2026 dans Le Grand Continent, inti­tu­lé : Donald Trump est-il tota­le­ment fou ? a tra­cé un por­trait pour le moins inquié­tant de cet homme qui tient le monde entre ses mains(14) ; extrait de cet article pas­sion­nant : « Trump aime les médailles, le clin­quant, les fausses dorures, et il croit que ces signes exté­rieurs sont l’équivalent d’un vrai titre : il a une pas­sion pour les salles de bal et les signes de la vie monar­chique. Il se rêve en roi — de style Louis XIV à Las Vegas — cou­vert de déco­ra­tions et de bre­loques. Le signi­fiant ʺNobel de la Paixʺ est une obses­sion chez lui, alors même qu’il est un bru­tal fai­seur de guerre ayant échap­pé par ter­reur au ser­vice mili­taire — quatre reports d’incorporation…

Cela en dit long sur ce qu’il est : il pré­fère être dupé que de ris­quer quoi que ce soit et il ne craint pas le ridi­cule. Là est son délire visible : un délire des gran­deurs fon­dé sur le culte de son ego ; un délire nar­cis­sique d’histrion qui devient d’autant plus dan­ge­reux que son entou­rage s’y sou­met. »

Lorsque je disais que tous ces diri­geants « occi­den­taux » se res­semblent dans leur délire psy­cho­tique, il suf­fit de rem­pla­cer le nom de Trump par celui de Macron et vous n’avez pas une seule dis­so­nance entre les deux por­traits.

Le por­trait qui suit, celui de son com­père Netanyahou n’est guère plus encou­ra­geant pour la paix du monde, puisque pro­cé­dant du même registre psychotique.