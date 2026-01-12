• Guerre mexi­co-amé­ri­caine (1846−1848)

Le pré­sident James K. Polk a envoyé des troupes amé­ri­caines dans un ter­ri­toire dis­pu­té le long du Rio Grande, pro­vo­quant une escar­mouche (l’af­faire Thornton) avec les forces mexi­caines. Cela a été pré­sen­té comme une inva­sion mexi­caine du sol amé­ri­cain pour jus­ti­fier la décla­ra­tion de guerre et l’an­nexion de vastes ter­ri­toires (comme le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique). Historiquement, c’est vu comme une pro­vo­ca­tion déli­bé­rée pour expansionnisme.

• Guerre his­pa­no-amé­ri­caine (1898)

Les Américains ont cou­lé leur propre cui­ras­sé (tech­no­lo­gi­que­ment dépas­sé) pour en accu­ser les Espagnols et avoir un pré­texte pour orga­ni­ser le blo­cus de Cuba (qui était alors espa­gnol), ce qui a déclen­ché la guerre avec l’Espagne, guerre que les Ricains ont rapi­de­ment gagnée.

À la suite de la défaite de l’Espagne, Cuba a acquis son « indé­pen­dance »… mais en ayant dans sa Constitution un article don­nant aux Américains un droit d’in­gé­rence dans les affaires de l’État cubain, et condui­sant à l’ac­qui­si­tion de colo­nies espa­gnoles comme Porto Rico, Guam et les Philippines.

• Guerre contre le Japon (1941)

Le pré­sident Franklin D. Roosevelt avait eu connais­sance de l’at­taque japo­naise sur Pearl Harbor et l’a lais­sée se pro­duire pour jus­ti­fier l’en­trée en guerre contre le Japon sachant qu’il uti­li­se­rait l’arme ato­mique. Les États-Unis res­tent le seul pays à avoir uti­li­sé cette armé.

• Entrée en guerre en Europe (1944)

Le débar­que­ment mas­sif des troupes amé­ri­caines en Normandie avait pour objec­tif non pas d’a­néan­tir l’Allemagne nazie, comme cela est écrit dans les livers d’Histoire, mais :

- d’ex­fil­trer les digni­taires nazis mena­cés par l’a­van­cée inat­ten­due des troupes russes vers Berlin (Opération PaperClip),

- d’as­ser­vir la France qui fut copieu­se­ment bom­bar­dée par l’a­via­tion amé­ri­caine, géné­rant plus de vic­times que ne l’a­vaient fait les enva­his­seurs nazis.

• Northwoods (1962)

Un plan du Département de la Défense pour simu­ler des attaques cubaines contre les États-Unis afin de jus­ti­fier une inva­sion de Cuba. Il a été reje­té par le pré­sident Kennedy et n’a pas été exécuté.

• Guerre du Vietnam (esca­lade en 1964)

L’incident du Golfe du Tonkin impli­quait une attaque réelle sur le des­troyer USS Maddox le 2 août 1964, sui­vie d’une seconde attaque rap­por­tée le 4 août, qui s’est confir­mée inexis­tante (basée sur des erreurs radar et des rap­ports exa­gé­rés). Cela a conduit à la réso­lu­tion du Golfe du Tonkin, auto­ri­sant le pré­sident Lyndon B. Johnson à inten­si­fier l’en­ga­ge­ment mili­taire amé­ri­cain au Vietnam. Des docu­ments déclas­si­fiés confirment que le second inci­dent a été uti­li­sé comme pré­texte sous de faux semblants.

• Charnier de Timisoara (1989)

Le char­nier de Timișoara est l’un des cas les plus célèbres de dés­in­for­ma­tion mas­sive et d’emballement média­tique de l’his­toire contem­po­raine.

Des corps exhu­més de la morgue furent exhi­bés comme des vic­times tor­tu­rées par le régime de Nicolae Ceaușescu qui fut ren­ver­sé quelques semaines plus tard, jugé et fusillé précipitamment.

• Attentats du 11 sep­tembre (2001)

Nous attei­gnons ici le som­met du men­songe qui fera réfé­rence dans l’Histoire. L’objectif prin­ci­pal de cette mani­pu­la­tion très avan­cée était de jus­ti­fier pour long­temps des guerres et inter­ven­tions mili­taires au Moyen-Orient, de créer un pré­texte pour enva­hir l’Afghanistan (pour contrô­ler les pipe­lines et les res­sources) et l’Irak (pour le pétrole et une pré­sence stra­té­gique).

Ce men­songe fut lon­gue­ment éla­bo­ré(1), puis très fer­me­ment contrô­lé par la Police de la Pensée, qua­li­fiant — pour les dis­cré­di­ter — les per­sonnes qui osaient s’in­ter­ro­ger sur cette opé­ra­tion, de « com­plo­tistes »(2).

• Guerre d’Irak (2003)

L’administration de George W. Bush a jus­ti­fié l’in­va­sion en affir­mant que l’Irak pos­sé­dait des armes de des­truc­tion mas­sive (ADM) et avait des liens avec Al-Qaïda, basés sur des ren­sei­gne­ments mani­pu­lés ou faux (comme les tubes d’a­lu­mi­nium pour ura­nium et les allé­ga­tions d’a­chats d’u­ra­nium au Niger). Des enquêtes pos­té­rieures (comme le rap­port du Sénat amé­ri­cain) ont révé­lé que ces affir­ma­tions étaient exa­gé­rées ou infon­dées, menant à une guerre sous de faux prétextes.

• Guerre de Libye (2011)

Les États-Unis (avec la France, le Royaume-Uni et d’autres alliés au sein de l’OTAN) ont offi­ciel­le­ment ren­ver­sé Mouammar Kadhafi en 2011 sous le pré­texte prin­ci­pal d’une inter­ven­tion huma­ni­taire pour pro­té­ger les civils libyens contre les attaques du régime.

• Guerre d’Ukraine (2014)

Les États-Unis fomentent le coup d’État qui abou­tit à la prise du Pouvoir par le comé­dien Volodymyr Zelinsky afin que celui-ci ne res­pecte pas les accords de Minsk, condui­sant iné­luc­ta­ble­ment les Russes à pro­té­ger les popu­la­tions rus­so­phones. Le dis­cours occi­den­tal est que la Russie a enva­hi le ter­ri­toire ukrai­nien, et que l’Europe de Bruxelles doit faire la guerre à la Russie.