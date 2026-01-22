Trump sans retenue

Cette rebuf­fade d’Emmanuel Macron a effec­ti­ve­ment de quoi sur­prendre le cow-boy yan­kee puisque le pré­sident fran­çais s’é­tait mon­tré jus­qu’à pré­sent tota­le­ment sou­mis à l’hé­gé­mo­nie amé­ri­caine, notam­ment en ven­dant nos fleu­rons indus­triels et en par­ti­ci­pant acti­ve­ment à la guerre de l’OTAN contre la Russie. Notons tou­te­fois que cette sou­mis­sion fran­çaise fut amor­cée par François Mitterrand, puis accen­tuée par ses suc­ces­seurs, notam­ment Sarkozy(1). Les Américains consi­dèrent donc que la vas­sa­li­sa­tion de la France, et plus géné­ra­le­ment de l’Europe de Bruxelles, est bien acquise.

Chaussé de ses lunettes de mafio­so et bien remon­té, Macron enfonce le clou à Davos.

Emmanuel Macron défend le libre-échange — et donc le Mercosur qu’il repousse par ailleurs — et appelle l’Europe à se réveiller, mais quelle Europe ? « Ne nous divi­sons pas, n’acceptons pas un ordre mon­dial qui serait dic­té par ceux qui ont la plus grosse voix, le plus gros bâton », a‑t-il décla­ré, met­tant en garde contre « un nou­vel impé­ria­lisme » et « un nou­veau colo­nia­lisme ».

C’en est trop pour le fou­gueux Trump qui lance que per­sonne ne veut de Macron qui n’en a plus pour long­temps.

Comment s’y pren­dra t‑il ? En l’as­sas­si­nant, comme J.F. Kennedy ? En le kid­nap­pant comme Nicolàs Maduro ? Est-ce accep­table par les Français ?

Mais Macron est tel­le­ment impo­pu­laire que les réac­tions sont très nom­breuses de Français qui demandent à Trump d’al­ler jus­qu’au bout et de nous en débarrasser.

Mais c’est aux Français qu’il revient de destituer Macron !

Pas aux Américains ! Cela revien­drait à conso­li­der plus encore notre vas­sa­li­sa­tion. On ne va tout de même pas deman­der à un psy­cho­pathe amé­ri­cain de ren­ver­ser notre psychopathe.

Si Macron est un problème pour Trump, c’est d’abord le problème des Français.

Comment faire ? puisque les Français l’ont élu et qu’il a bien l’in­ten­tion d’al­ler jus­qu’au bout de son man­dat, voire de le pro­lon­ger en ver­tu de l’ar­ticle 16 de la Constitution(2). Il faut entrer en Résistance de mille façons :

• d’a­bord et avant tout en s’é­veillant, en res­tant cri­tiques à l’é­gard de la pro­pa­gande omni­pré­sente et donc en se déga­geant des médias « mains­tream » sub­ven­tion­nés,

• en har­ce­lant tou­jours et par­tout nos élites diri­geantes cor­rom­pues,

• en sou­te­nant notre agri­cul­ture en ache­tant fran­çais et local, bio si pos­sible,

• de même pour nos arti­sans,

• en affi­chant sa rébel­lion dans tous les débats, en pri­vé et en public : « N’ayez pas peur ! » mal­gré une cen­sure impi­toyable, soyez plus malins que les argou­sins de la Police de la Pensée.

La situa­tion actuelle est absurde, il faut en sor­tir. Il ne revient pas à une puis­sance étran­gère de dési­gner le pré­sident fran­çais, comme ce fut le cas pour … Macron !