Trump cash !

Vous l’avez vu ? Bien vu ? Il était là, comme s’il n’aurait jamais dû être ailleurs. Ses adver­saires étaient à un mètre à peine ; Bill Clinton ava­chi, priant tous les dieux du Panthéon que Musk ne le dénonce pas comme un hôte de la somp­tueuse et luxu­rieuse vil­la de Epstein dans les Caraïbes, Bush mécon­nais­sable et ano­nyme, hap­pé dans le trou noir de l’Histoire, un peu comme Obama, vieilli — et mal — lui aus­si, la palme cepen­dant à Madame Clinton, dont le venin lui reste mani­fes­te­ment dans la gorge, cela doit être sa nature intrin­sèque. Madame Kamala Harris n’avait d’yeux que pour son vain­queur et le regar­dait d’un air absent, comme on nie, face au miroir, sa propre médio­cri­té et le pré­sident sor­tant Biden, lais­sons-le en paix…

Son dis­cours a été celui d’un chef, nous ne sommes plus habi­tués à ce genre ; faut dire qu’avec un Macron « En Même Temps » sur tout et n’importe quoi, après un Hollande inexis­tant et un Sarkozy névro­sé, voi­ci que l’on voit un chef , un vrai, qui com­mence son dis­cours en pro­met­tant de réta­blir la gran­deur de son pays et la liber­té d’expression. Normal, un chef ne craint pas les contra­dic­teurs, ce n’est pas une von der Leyen, un Breton ou un Macron, c’est un type qui va de l’avant et tant pis pour ceux qui ne le suivent pas !

Cela dit, pour nous, Européens, ce ne sera pas un cadeau. Il mène­ra une poli­tique sans se sou­cier de nous. Il taxe­ra nos pro­duits, n’en déplaise aux ama­teurs de voi­tures alle­mandes ou de par­fums de Grasse. Il nous obli­ge­ra à dépen­ser beau­coup pour notre défense si, dès fois, nous nous déci­dons à le faire. Pour lui, l’Europe occi­den­tale, est un ara­bis­tan dont les Allemands, Français et autres Belges ont fait leur ave­nir. De la rou­pie de sansonnet !

Reste les Russes et, en homme intel­li­gent, il les cour­ti­se­ra, il sait, lui, que leur Sibérie regorge de richesses inex­ploi­tées et qu’ils peinent à les exploi­ter. Il pro­po­se­ra un par­te­na­riat, ce que nous, voi­sins de ce grand pays, aurions dû faire et ce sera gagnant-gagnant pour les entre­prises de ces deux puissances.

Tant pis pour nous. Restons donc avec ces Macron, Olaf et les gnomes éco­lo­gistes, sociaux-nos­tal­giques, droits-de-l’hom­mistes qui se croient quelque chose, alors qu’ils ne sont rien que du vent.

L’Europe est morte, l’avenir est à l’Est !