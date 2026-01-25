« Nous sommes en train de perdre le nar­ra­tif qui a gui­dé l’hu­ma­ni­té depuis son com­men­ce­ment(1) – le nar­ra­tif selon lequel nous exis­tons pour pré­pa­rer un ave­nir meilleur. » Conséquence pour lui : les élites (et le WEF) doivent réflé­chir à créer un nar­ra­tif entiè­re­ment nou­veau pour res­tau­rer la confiance et relan­cer la col­la­bo­ra­tion globale.

Cet aveu de défaite d’un repré­sen­tant émi­nent de l’o­li­gar­chie finan­cière devrait réjouir la gauche. Eh bien non ! Pour la gauche, doré­na­vant acquise au libre-échange et au wokisme, « c’é­tait mieux avec Joe Biden ». La gauche se doit d’être « contre » Trump. Tout comme la droite bour­geoise, comme on le voit ci-des­sus avec Le Figaro.

Cependant il existe une part crois­sante de la droite fran­çaise, dans sa dési­gna­tion conven­tion­nelle, qui voit en Donald Trump son nou­veau men­tor, celui qui manque à notre pays dans la lutte contre l’im­mi­gra­tion de masse. Alors que la Bien Pensance nous répète que l’im­mi­gra­tion est un bien­fait sur lequel il est doré­na­vant impos­sible de reve­nir, le pré­sident amé­ri­cain nous démontre le contraire. Il ver­rouille ses fron­tières et a fait expul­ser — en 2025, lors de la pre­mière année de son deuxième man­dant — plus de 600 000 immi­grés clan­des­tins, aux­quels s’a­joutent presque 2 mil­lions de départs volon­taires(2). En Même Temps la France n’est pas même capable d’ex­pul­ser les immi­grés délin­quants et même les OQTF(3).

Les Français — pas seule­ment à droite — exas­pé­rés par ces flux incon­trô­lés, voient en Trump la per­son­na­li­té poli­tique qui leur manque. Ils sont de plus en plus nom­breux à être « pour » Trump.

Cela se com­plique avec les sou­ve­rai­nistes qui auraient plu­tôt de la sym­pa­thie envers le pré­sident amé­ri­cain, ouver­te­ment sou­ve­rai­niste. C’est pro­ba­ble­ment la rai­son pour laquelle Philippe de Villiers com­prend que Trump veuille annexer le Groenland. Il est donc plu­tôt « pour » Trump. Mais que diront les sou­ve­rai­nistes lorsque Trump vou­dra mettre la main sur les Antilles fran­çaises puis­qu’elles se situent sur le conti­nent américain ?

Rien n’est simple

Il faut évi­ter les pièges de la gou­ver­nance qui n’a de cesse de divi­ser pour mieux régner et qui, par suite, nous oblige à choi­sir un camp : pour ou contre, droite ou gauche, démo­crate ou « extrême droite », pro­gres­siste ou « réac », etc.

Pourquoi donc devrions nous choisir « pour » ou « contre » Trump ?

Celui-ci est un psy­cho­pathe comme nous l’a­vons mon­tré récem­ment(4), mais il a été régu­liè­re­ment élu par les Américains. Et notre pré­sident est éga­le­ment un psy­cho­pathe qui a beau­coup moins de légi­ti­mi­té poli­tique que le pré­sident des États-Unis. Alors occu­pons nous d’a­bord de notre psychopathe.

Notre ana­lyse doit se déga­ger de tout affect ou de tout esprit par­ti­san. Regardons d’a­bord quels sont les effets pour la France — et le monde — des déci­sions prises par tel ou tel diri­geant. Par suite :

• Les déci­sions prises par les États-Unis sont une catas­trophe pour l’Europe lors­qu’elles nous entraînent déli­bé­ré­ment dans une guerre contre la Russie.

• Le rachat métho­dique de notre indus­trie par des groupes finan­ciers nord-amé­ri­cains est une mau­vaise chose, bien que tout cela s’ac­com­plisse avec la com­pli­ci­té de nos diri­geants.

• Les vel­léi­tés d’an­nexion du Groenland révèlent une démarche colo­ni­sa­trice condam­nable, mais que faire au sein d’une Europe impuis­sante ? En outre la France ferait bien mieux de pro­té­ger ses propres fron­tières au lieu de s’a­ven­tu­rer à pro­té­ger celles du Groenland ou de l’Ukraine.

• Idem pour la ten­ta­tive d’an­nexion du pétrole véné­zué­lien ; la Chine, prin­ci­pal ache­teur de pétrole du Venezuela, n’y a pas envoyé un sol­dat.

• etc.

Pensons d’a­bord à ce qui nous touche. En ce sens : • L’intervention récente de Donald Trump à Davos, aus­si exces­sive soit elle, a por­té l’es­to­cade au Great Reset selon l’a­veu même du fon­da­teur du Forum Économique Mondial. Personne avant lui n’y était par­ve­nu, bien au contraire.

En 2018 (lors d’une inter­view pour la Radio Télévision Suisse – RTS), Klaus Schwab a décla­ré : « On devrait recons­truire l’Europe, et natu­rel­le­ment, le pré­sident Macron c’est celui qui est le guide pour ce pro­ces­sus de renou­vel­le­ment. »

Prenons un peu de recul et ne faisons pas la fine bouche !

Du reste la Police de la Pensée orches­trée par la presse sub­ven­tion­née nous incite pesam­ment à nous pla­cer en bloc « contre » Trump. Ne tom­bons pas dans cette ornière ! Nous avons mieux à faire, à com­men­cer par ce qu’il se passe chez nous.