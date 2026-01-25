Horreur à Nice : une femme de 90 ans violée par un immigré clandestin sous OQTF

Horreur à Nice : une femme de 90 ans violée par un migrant sous OQTF

Une femme de 90 ans a été vio­lée à son domi­cile, dans le quar­tier de la Madeleine, par un Tunisien déjà frap­pé d’une OQTF.

Ce n’est plus seule­ment de l’indignation que nous res­sen­tons, mais de l’écœurement devant un crime qui relève de la rup­ture avec les plus élé­men­taires prin­cipes d’une civi­li­sa­tion, devant un crime com­mis par quelqu’un qui n’avait rien à faire dans notre ville, dans notre pays.

Car, encore une fois, le pro­fil de l’agresseur vient confir­mer une réa­li­té que les tenants du poli­ti­que­ment cor­rect tentent déses­pé­ré­ment de mas­quer : le lien entre le chaos migra­toire et l’insécurité.

Combien de drames fau­dra-t-il encore pour que l’État assume sa mis­sion pre­mière : pro­té­ger les Français ?

Ce crime est la consé­quence tra­gique de l’a­ban­don de nos fron­tières et d’un laxisme judi­ciaire qui trans­forme nos villes en zones de non-droit pour nos citoyens les plus vulnérables.

La ques­tion de l’ap­pli­ca­tion des Obligations de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais (OQTF) n’est pas d’ordre admi­nis­tra­tive mais exis­ten­tielle. Partout en France, cet échec de l’État se paie au prix du sang et de l’honneur. Ce phé­no­mène d’ampleur natio­nale, qui frappe aujourd’­hui Nice au cœur, est la preuve que le chaos migra­toire est hors de contrôle.

Je demande offi­ciel­le­ment au Préfet d’a­gir sans délai sur deux leviers d’ur­gence :

1) l’expulsion sys­té­ma­tique et immé­diate de tous les clan­des­tins pré­sents sur le ter­ri­toire dépar­te­men­tal ;

2) la lutte contre les squats : nous exi­geons un recen­se­ment exhaus­tif de tous les squats de la ville et du dépar­te­ment, sui­vi de leur déman­tè­le­ment sans aucune fai­blesse. Ces lieux sont trop sou­vent les bases arrières de la cri­mi­na­li­té et de l’insécurité.

Face à la bar­ba­rie, aucune com­pro­mis­sion n’est pos­sible, l’action est urgente.

Philippe Vardon

Conseiller régio­nal de Provence-Alpes-Côte d’Azur Conseiller muni­ci­pal et métro­po­li­tain, pré­sident du groupe Retrouver Nice

Délégué géné­ral d’Identité Libertés