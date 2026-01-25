Horreur à Nice : une femme de 90 ans violée par un immigré clandestin sous OQTF
À l’heure où nous écrivions :
OQTF est l’acronyme de Obligation de Quitter le Territoire Français, de Quitter !
La France prononce environ 120 à 130 000 OQTF par an, mais seulement 10 % sont réellement exécutées.
Les estimations parlementaires évaluent entre 600 000 à 700 000 personnes ayant reçu au moins une OQTF et toujours en situation irrégulière en France (chiffre avancé par Laurent Wauquiez en 2024, repris dans des débats, et vérifié partiellement par Libération/CheckNews en septembre 2024)(1).
un crime d’une abominable barbarie était commis à Nice par un Tunisien sous OQTF, mais toujours en liberté.
Nous publions ci-dessous le communiqué de Philippe Vardon :
Horreur à Nice : une femme de 90 ans violée par un migrant sous OQTF
Une femme de 90 ans a été violée à son domicile, dans le quartier de la Madeleine, par un Tunisien déjà frappé d’une OQTF.
Ce n’est plus seulement de l’indignation que nous ressentons, mais de l’écœurement devant un crime qui relève de la rupture avec les plus élémentaires principes d’une civilisation, devant un crime commis par quelqu’un qui n’avait rien à faire dans notre ville, dans notre pays.
Car, encore une fois, le profil de l’agresseur vient confirmer une réalité que les tenants du politiquement correct tentent désespérément de masquer : le lien entre le chaos migratoire et l’insécurité.
Combien de drames faudra-t-il encore pour que l’État assume sa mission première : protéger les Français ?
Ce crime est la conséquence tragique de l’abandon de nos frontières et d’un laxisme judiciaire qui transforme nos villes en zones de non-droit pour nos citoyens les plus vulnérables.
La question de l’application des Obligations de quitter le territoire français (OQTF) n’est pas d’ordre administrative mais existentielle. Partout en France, cet échec de l’État se paie au prix du sang et de l’honneur. Ce phénomène d’ampleur nationale, qui frappe aujourd’hui Nice au cœur, est la preuve que le chaos migratoire est hors de contrôle.
Je demande officiellement au Préfet d’agir sans délai sur deux leviers d’urgence :
1) l’expulsion systématique et immédiate de tous les clandestins présents sur le territoire départemental ;
2) la lutte contre les squats : nous exigeons un recensement exhaustif de tous les squats de la ville et du département, suivi de leur démantèlement sans aucune faiblesse. Ces lieux sont trop souvent les bases arrières de la criminalité et de l’insécurité.
Face à la barbarie, aucune compromission n’est possible, l’action est urgente.
Philippe Vardon
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur Conseiller municipal et métropolitain, président du groupe Retrouver Nice
Délégué général d’Identité Libertés
Nous invitons Philippe Vardon à ne pas tomber dans le piège des mots tendu par la Police de la Pensée, et à employer le mot « immigré clandestin » à la place de « migrant », ce qui décrit bien mieux la situation.
[NDLR] Notre illustration à la une : image générée par l’IA
Voilà où peut mener la frustration de tous ces peuples soumis au diktat de l’islam.
Comme l’eau et l’huile, il n’y pas possibilité de mêler 2 civilisations aussi éloignées, en si peu de temps.
Les errements et monumentales « erreurs » des décisionnaires occidentaux du XXè siècle sont de plus en plus évidents. Jusqu’où ? Jusqu’à quand ?
Si des gens se demandent encore à quoi servaient les diverses colonies ?… C’était AUSSI à cela : éloigner la chienlit sociétale et les opposants belliqueux de tout pelage ! Faute de cette alternative, va bien falloir franchir le pas, concernant toute cette chienlit asociale multikulturelle ?!… Surpopulation, ou pas, va falloir affronter radicalement ces démons là ! Sauf à préférer l’alternative actuelle, ou des gens « normaux » subissent « une sorte de fin de vie », que les prudes, initié(e)s et tièdes occultent lâchement, dans 1 drame horrible et injuste !