La méfiance à l’é­gard de l’en­ne­mi ins­ti­tué se trans­forme peu à peu en ban­nis­se­ment puis en haine. Tout ce qui émane de cet enne­mi est décrié et boy­cot­té. Nos diri­geants ayant déci­dé de faire de la Russie notre enne­mi, ce pays est ban­ni. Le ban­nis­se­ment est d’a­bord éco­no­mique avec le suc­cès que l’on sait :

puis il s’é­tend à tout ce qui est — de près ou de loin — russe. La rus­so­pho­bie est orches­trée par l’o­li­gar­chie occi­den­tale. Peu à peu, ce ban­nis­se­ment s’é­tend à tout : ren­contres spor­tives, expo­si­tions, voyages, concerts. C’est ain­si que plu­sieurs ins­ti­tu­tions fran­çaises ont boy­cot­té les œuvres sym­pho­niques russes :

Exemples concrets de boy­cotts culturels Annulations d’ar­tistes russes • Annulation des concerts de Gergiev avec l’Orchestre Mariinsky à la Philharmonie de Paris (avril 2022).

• Démission for­cée de Tugan Sokhiev de l’Orchestre natio­nal du Capitole de Toulouse (mars 2022).

• Refus d’in­vi­ter des pia­nistes russes à des concours comme celui de Dublin (impact indi­rect en France). Déprogrammations d’œuvres clas­siques russes • Orchestre phil­har­mo­nique de Strasbourg : Retrait des men­tions « russe » ou « Moscou » pour des œuvres de Stravinski, Rachmaninov et Prokofiev (mars 2022), mais les pièces jouées sans attri­bu­tion natio­nale.

• Quelques orchestres ama­teurs (ex. : à Paris ou en région) ont rem­pla­cé Tchaïkovski par du folk­lore ukrainien. Impact sur les institutions • Philharmonie de Paris : Modification de pro­gram­ma­tion pour inclure plus d’œuvres ukrai­niennes (ex. : Symphonie n°2 de Boris Lyatoshynsky).

• Festivals comme celui d’Aix-en-Provence : Priorité aux artistes ukrai­niens en 2022–2023. Réactions et pétitions • Appel de Sir Simon Rattle et Vladimir Jurowski contre le « boy­cott blan­ket » (mars 2022), relayé en France par France Musique.

• Débat sur France Culture : « Quelles limites au boy­cott cultu­rel russe ? » (avril 2022).

[source : Grok]

Lorsque des orga­ni­sa­tions pro-pales­ti­niennes appellent à boy­cot­ter l’ar­tiste fran­co-israé­lien Amir, il en va tout autrement.

Bien enten­du pour Christian Estrosi, maire de Nice, cela rap­pelle — sans rire — « les heures les plus sombres de notre his­toire » tout en pré­ci­sant : « Nous ne céde­rons à aucune inti­mi­da­tion : Amir est évi­dem­ment le bien­ve­nu à Nice. Je lui apporte tout mon sou­tien face aux attaques injus­ti­fiables.«

Plus grave encore, Rachida Dati, ministre de la Culture a pos­té sur X : « La scène doit res­ter un espace de liber­té. Aucun pré­texte à l’antisémitisme ! La jus­tice doit être sai­sie. » Elle dénonce un achar­ne­ment contre un artiste qui « prône la paix ».

Qui prône la paix ? Pas si sûr tou­te­fois : Amir a effec­tué deux ans de ser­vice mili­taire au sein de Tsahal et cer­tains n’ou­blient pas qu’il a par­ti­ci­pé acti­ve­ment en 2014 à Paris à un gala de sou­tien à Tsahal où il a inter­pré­té des chansons.

Boycotter les grands compositeurs russes, c’est bien. Boycotter Amir, c’est mal.