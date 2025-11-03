Le boycotteur boycotté
Le Pouvoir de nos dirigeants s’appuie essentiellement sur la division : Diviser pour régner. Telle est la Règle.
L’adage de Machiavel est employé jusqu’à exacerbation. Mais cela remonte à la nuit des temps.
Ceci doit s’accompagner de :
l’illusion du choix.
Le summum de l’exercice du Pouvoir consiste à maîtriser le choix en contrôlant les partis, les médias, le personnel qui jouent le rôle de l’alternance, et donc de l’opposition.
Pile je gagne, face tu perds.
Pour y parvenir, le Pouvoir sépare, morcèle, partage, désunit, disloque, rompt, dépèce, fractionne, fragmente, scinde, atomise, désagrège, disperse, dissocie, déchire, écarte, tranche, démembre, découpe, décompose, subdivise, marginalise, émiette, échelonne, lotit, catégorise, fissure, cloisonne, gradue, oppose, parcellise, désolidarise, dédouble, compartimente, clive, brouille, antagonise, etc.
C’est très facile pour le diable qui se nourrit de conflits :
Le di-able, c’est celui qui di-vise
Le mot diable vient du grec diabolos (διάβολος), celui qui divise. On retrouve le préfixe di‑, ou dia‑, notamment dans di-viser, dia-mètre, dia-gonale, dia-lyse.
La méfiance à l’égard de l’ennemi institué se transforme peu à peu en bannissement puis en haine. Tout ce qui émane de cet ennemi est décrié et boycotté.
L’expression « boycotter » vient du nom d’un homme : Charles Cunningham Boycott (1832−1897), administrateur foncier anglais en Irlande qui pratiqauit des loyers exorbitants. Sous l’impulsion de la Ligue agraire irlandaise (Irish Land League), les ouvriers agricoles refusairent de travailler pour lui, les commerçants de lui vendre, les postiers de livrer son courrier, et même les voisins ont cessé de lui parler.
Charles Boycott a dû faire venir 50 ouvriers orangistes (protestants) d’Ulster, protégés par 900 soldats britanniques, pour récolter ses pommes de terre… à un coût exorbitant.
La méfiance à l’égard de l’ennemi institué se transforme peu à peu en bannissement puis en haine. Tout ce qui émane de cet ennemi est décrié et boycotté. Nos dirigeants ayant décidé de faire de la Russie notre ennemi, ce pays est banni. Le bannissement est d’abord économique avec le succès que l’on sait :
puis il s’étend à tout ce qui est — de près ou de loin — russe. La russophobie est orchestrée par l’oligarchie occidentale. Peu à peu, ce bannissement s’étend à tout : rencontres sportives, expositions, voyages, concerts. C’est ainsi que plusieurs institutions françaises ont boycotté les œuvres symphoniques russes :
|Exemples concrets de boycotts culturels
|Annulations d’artistes russes
|• Annulation des concerts de Gergiev avec l’Orchestre Mariinsky à la Philharmonie de Paris (avril 2022).
• Démission forcée de Tugan Sokhiev de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse (mars 2022).
• Refus d’inviter des pianistes russes à des concours comme celui de Dublin (impact indirect en France).
|Déprogrammations d’œuvres classiques russes
|• Orchestre philharmonique de Strasbourg : Retrait des mentions « russe » ou « Moscou » pour des œuvres de Stravinski, Rachmaninov et Prokofiev (mars 2022), mais les pièces jouées sans attribution nationale.
• Quelques orchestres amateurs (ex. : à Paris ou en région) ont remplacé Tchaïkovski par du folklore ukrainien.
|Impact sur les institutions
|• Philharmonie de Paris : Modification de programmation pour inclure plus d’œuvres ukrainiennes (ex. : Symphonie n°2 de Boris Lyatoshynsky).
• Festivals comme celui d’Aix-en-Provence : Priorité aux artistes ukrainiens en 2022–2023.
|Réactions et pétitions
|• Appel de Sir Simon Rattle et Vladimir Jurowski contre le « boycott blanket » (mars 2022), relayé en France par France Musique.
• Débat sur France Culture : « Quelles limites au boycott culturel russe ? » (avril 2022).
Lorsque des organisations pro-palestiniennes appellent à boycotter l’artiste franco-israélien Amir, il en va tout autrement.
Bien entendu pour Christian Estrosi, maire de Nice, cela rappelle — sans rire — « les heures les plus sombres de notre histoire » tout en précisant : « Nous ne céderons à aucune intimidation : Amir est évidemment le bienvenu à Nice. Je lui apporte tout mon soutien face aux attaques injustifiables.«
Plus grave encore, Rachida Dati, ministre de la Culture a posté sur X : « La scène doit rester un espace de liberté. Aucun prétexte à l’antisémitisme ! La justice doit être saisie. » Elle dénonce un acharnement contre un artiste qui « prône la paix ».
Qui prône la paix ? Pas si sûr toutefois : Amir a effectué deux ans de service militaire au sein de Tsahal et certains n’oublient pas qu’il a participé activement en 2014 à Paris à un gala de soutien à Tsahal où il a interprété des chansons.
Boycotter les grands compositeurs russes, c’est bien. Boycotter Amir, c’est mal.
[NDLR] Notre illustration à la une : image extraite du film « L’arroseur arrosé », tourné en 1895 par Louis Lumière et considéré comme la première fiction et le premier gag de l’histoire du cinéma.
Le concept de « renversement des valeurs » est principalement associé à Friedrich Nietzsche, qui l’a développé dans ses œuvres, notamment Ainsi parlait Zarathoustra et La Généalogie de la morale.
