Galouzeau, ce galopin !

et enfin

• Clivants : en s’obs­ti­nant contre toute réa­li­té his­to­rique à dia­bo­li­ser un par­ti poli­tique qui s’est lové dans la macro­nie, Dominique de Villepin s’a­charne à cli­ver la France, tout en ajou­tant éhon­té­ment : « Il est de notre devoir de réunir au plus vite les forces sociales, éco­lo­gistes, répu­bli­caines, huma­nistes pour qu’elles se ras­semblent. » Tout le monde sauf les anciens col­la­bos de 1940 ! C’est grotesque.

Autre tra­hi­son : nom­mé par Jacques Chirac au poste de Premier ministre, Dominique de Villepin suc­cède à Jean-Pierre Raffarin, juste après la vic­toire du « Non » (54,7 %) sur le trai­té de Maastricht lors du réfé­ren­dum de 2005. Il est donc le Premier ministre d’une France qui rejette l’Europe de Bruxelles.

Comment en est-il arrivé là aujourd’hui ?

Tout sim­ple­ment parce que Dominique de Villepin est le reje­ton par­fait de la grande bour­geoi­sie qui tient à main­te­nir ses pri­vi­lèges à tra­vers les géné­ra­tions. L’ajout de la par­ti­cule « de » et du nom ter­rien « Villepin » (lié à une terre en Bourgogne ou en Yonne) à leur patro­nyme n’a pas résul­té d’un ano­blis­se­ment for­mel (par lettres patentes royales ou charge ano­blis­sante), mais d’une pra­tique cou­rante au XVIIIe siècle pour les bour­geois aisés, ceux-là même qui ont fomen­té la Révolution française.

Cette grande bourgeoisie est toujours « aux affaires »

Propriétaire d’un hôtel par­ti­cu­lier à Paris — comme il se doit — Dominique Galouzeau de Villepin est à pré­sent conseil en affaires inter­na­tio­nales à tra­vers son cabi­net Villepin International, quand il ne donne pas des confé­rences… rému­né­rées bien sûr !

Très tôt le jeune Dominique a su se pla­cer dans le sens du vent. Il dira lui-même à La Tribune de Genève : « En mai 68, j’é­tais le seul gré­viste au lycée fran­çais de Caracas », au Vénézuela où il était sco­la­ri­sé. Il ajoute, pour se jus­ti­fier : « J’étais loin de la France. J’apercevais un tour­nant dans les rela­tions entre le pou­voir et la socié­té, l’af­fir­ma­tion d’une jeu­nesse, d’un autre regard por­té sur le monde, d’un idéal à défendre. »

Les soixante-hui­tards sont tous des reje­tons de la grande bour­geoi­sie. Actuellement au Pouvoir, ils pro­tègent leurs biens avec téna­ci­té et mali­gni­té. Pourquoi pas ? Il a tout à fait rai­son de pro­té­ger les siens, sauf que…

… cela se fait au détri­ment du pays,

et nous sommes bien loin du dis­cours à l’ONU.

Le déclin de la France et de l’Europe se sont accé­lé­rés après Mai 68. La chien­lit s’est conso­li­dée et elle est deve­nue déca­dence. Dominique Galouzeau de Villepin en porte une large part de res­pon­sa­bi­li­té. Il n’est donc pas bien pla­cé pour nous don­ner des conseils.