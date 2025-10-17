La censure devient un savoir-faire français (suite)

Pavel Durov, le 14 octobre 2025

Telegram a envoyé ce mes­sage à tous ses uti­li­sa­teurs en France concer­nant le Chat Control. Les gens doivent connaître les noms de ceux qui tentent de voler leurs libertés :

Aujourd’hui, l’Union Européenne a failli inter­dire votre droit à la vie pri­vée. Elle devait voter une loi qui obli­ge­rait les appli­ca­tions à scan­ner chaque mes­sage pri­vé, trans­for­mant le télé­phone de cha­cun en outil d’espionnage.

La France a mené la cam­pagne pour cette loi auto­ri­taire. L’ancien et l’actuel ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Nuñez, l’ont sou­te­nue. En mars der­nier, ils ont décla­ré que la police devrait pou­voir voir les mes­sages pri­vés des citoyens fran­çais. Les Républicains et le groupe Renaissance de Macron ont voté pour.

Ces mesures sont cen­sées « lut­ter contre la cri­mi­na­li­té », mais leur véri­table cible est la popu­la­tion ordi­naire. Cela n’arrêterait pas les cri­mi­nels — ils pour­raient sim­ple­ment uti­li­ser des VPN ou des sites spé­ciaux pour se cacher. Les mes­sages des offi­ciels et de la police ne seraient pas non plus scan­nés, puisque la loi les exo­nère com­mo­dé­ment de la sur­veillance. Seuls VOUS — citoyens ordi­naires — seriez expo­sés au risque que vos mes­sages pri­vés et pho­tos soient compromis.

Aujourd’hui, nous avons défen­du la vie pri­vée : la prise de posi­tion sou­daine de l’Allemagne a sau­vé nos droits. Mais les liber­tés res­tent mena­cées. Alors que les diri­geants fran­çais poussent pour un accès total aux mes­sages pri­vés, les droits fon­da­men­taux des Français — et de tous les Européens — res­tent en danger.