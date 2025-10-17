La censure devient un savoir-faire français (suite)
Nous publiions récemment un article intitulé : La censure devient un savoir-faire français. Nous avons été touchés(1), demain ce sera tout le monde. Il faut prendre cela très au sérieux.
La macronie en fait une priorité
Nous relayons tel quel le communiqué de Pavel Durov, dirigeant fondateur de Telegram, car vous devez savoir ce qui se trame en France avec la complicité de nos élus de tout bord :
|Pavel Durov, le 14 octobre 2025
Telegram a envoyé ce message à tous ses utilisateurs en France concernant le Chat Control. Les gens doivent connaître les noms de ceux qui tentent de voler leurs libertés :
Aujourd’hui, l’Union Européenne a failli interdire votre droit à la vie privée. Elle devait voter une loi qui obligerait les applications à scanner chaque message privé, transformant le téléphone de chacun en outil d’espionnage.
La France a mené la campagne pour cette loi autoritaire. L’ancien et l’actuel ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Nuñez, l’ont soutenue. En mars dernier, ils ont déclaré que la police devrait pouvoir voir les messages privés des citoyens français. Les Républicains et le groupe Renaissance de Macron ont voté pour.
Ces mesures sont censées « lutter contre la criminalité », mais leur véritable cible est la population ordinaire. Cela n’arrêterait pas les criminels — ils pourraient simplement utiliser des VPN ou des sites spéciaux pour se cacher. Les messages des officiels et de la police ne seraient pas non plus scannés, puisque la loi les exonère commodément de la surveillance. Seuls VOUS — citoyens ordinaires — seriez exposés au risque que vos messages privés et photos soient compromis.
Aujourd’hui, nous avons défendu la vie privée : la prise de position soudaine de l’Allemagne a sauvé nos droits. Mais les libertés restent menacées. Alors que les dirigeants français poussent pour un accès total aux messages privés, les droits fondamentaux des Français — et de tous les Européens — restent en danger.
