Réponse de Grok, bizar­re­ment en anglais, et que nous avons tra­duite : La vidéo repré­sente le pré­sident fran­çais Emmanuel Macron, le chan­ce­lier alle­mand Friedrich Merz, le Premier ministre bri­tan­nique Keir Starmer, et le Premier ministre polo­nais Donald Tusk se ren­dant ensemble à Kiev, en Ukraine, pour un som­met.

Ce voyage s’ins­crit dans le cadre d’un effort plus large de la part des diri­geants euro­péens pour mani­fes­ter leur soli­da­ri­té avec l’Ukraine dans un conflit en cours avec la Russie, comme le sou­lignent leur hom­mage pré­vu aux sol­dats ukrai­niens sur la place Maidan.

Le som­met de Kiev, qui s’est tenu le 10 mai 2025, com­prend des dis­cus­sions sur un appel com­mun en faveur d’un ces­sez-le-feu « com­plet » et « incon­di­tion­nel » de 30 jours entre Kiev et Moscou, reflé­tant une pous­sée diplo­ma­tique impor­tante.

La pré­sence de ces diri­geants sou­ligne une réponse euro­péenne concer­tée à la situa­tion en Ukraine, en par­ti­cu­lier à la lumière des récentes décla­ra­tions de per­son­na­li­tés amé­ri­caines comme Donald Trump prô­nant un ces­sez-le-feu, qui a moti­vé une rééva­lua­tion du rôle de l’OTAN et de l’in­dé­pen­dance de la défense euro­péenne.

L’ascension récente de Friedrich Merz à la chan­cel­le­rie en Allemagne et sa posi­tion sur l’in­dé­pen­dance de la défense euro­péenne vis-à-vis des États-Unis ajoutent une couche de com­plexi­té à la dyna­mique géo­po­li­tique en jeu, influen­çant poten­tiel­le­ment les résul­tats du sommet.