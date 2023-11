Rassemblements pour Thomas interdits : la France réagit

En France, il est deve­nu plus facile de mani­fes­ter pour et avec la racaille, les Traoré(1) et autres « Français » de papiers ayant eu maille à par­tir avec la police, que pour les vrais Français, Lola(2) , Thomas et les jeunes de Crépol, vic­times de la bar­ba­rie d’adorateurs d’un cer­tain pro­phète entrés et ins­tal­lés chez nous grâce à la folle poli­tique de nos gouvernants.

À Romans-sur-Isère, les mani­fes­ta­tions récla­mant, la jus­tice pour Thomas ont été inter­dites.

Celle pré­vu à Lyon vient de l’être aus­si par le Préfet du Rhône.

Mais les Français ont com­pris qu’on veut les faire taire et de plus en plus de ras­sem­ble­ments sont annon­cés pour Thomas un peu par­tout en France.