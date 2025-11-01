Samain, Toussaint, Halloween

Mais c’é­tait Conchobar lui-même qui pre­nait la direc­tion des repas à la fête de Samain, à cause de la grande affluence. L’assemblée dont il avait à s’oc­cu­per à cette fête était for­cé­ment nom­breuse, car tout homme d’Ulster qui ne venait pas la nuit de Samain à Emain, la capi­tale, per­dait aus­si­tôt l’esprit ; le matin même on creu­sait sa fosse, et, sur la tombe, se dres­sait la pierre funèbre. Conchobar avait donc beau­coup à faire. L’usage était que les trois jours avant Samain et les trois jours après Samain, les Ulates (habi­tants d’Ulster) étaient réunis et man­geaient dans le palais de Conchobar.

Trois jours avant et trois jours après et le jour même de la fête, font sept jours, une semaine exac­te­ment, un peu comme les congés sco­laires il y a quelques années…. Mais on voit là que la fête n’a rien de lugubre. Et les pres­crip­tions ali­men­taires décrites dans les sagas, res­sem­ble­raient pas­sa­ble­ment aux très pro­fanes débauches de vic­tuailles que les euro­péens actuels consacrent, quand ils en ont le temps et l’envie, aux fêtes de fin d’année, Noël et le Nouvel An !!!!

Le seul point noir est la puni­tion mor­telle qui frappe les absents et classe la fes­ti­vi­té entière au cha­pitre de la reli­gion. Un fes­tin dont on ne peut se dis­pen­ser sans encou­rir la peine de la folie et de mort est un fes­tin rituel. Les textes connus ne don­ne­ront que des bribes de ces rites, mais l’obligation en est la marque première.

Samain et la « troisième fonction »

Compte tenu de ce que nous savons aujourd’hui de la struc­ture de la socié­té cel­tique après les tra­vaux, entre autres, de Dumézil, il ne faut pas s’attendre à ce que la « troi­sième fonc­tion », pro­duc­trice et arti­sa­nale, tienne la plus grande place dans la fête du pre­mier novembre. De toute manière, Samain n’est mani­fes­te­ment pas une fête agri­cole ! À côté de l’ouverture du Sid, ce qu’on a sur­tout vu à Samain, c’est une forme d’offrande…

Mais les dis­tinc­tions et les hié­rar­chies sociales des trois fonc­tions sacer­do­tale, mili­taire, et pro­duc­trice ou arti­sa­nale, ne tournent nul­le­ment en « lutte des classes ». Bien au contraire, il faut renon­cer défi­ni­ti­ve­ment à l’idée que la mytho­lo­gie cel­tique, et par consé­quent l’organisation pro­fonde des fêtes seraient des reflets his­to­riques de la conquête cel­tique en Europe occi­den­tale. La hié­rar­chie du roi, du druide, du guer­rier et du plé­béien se tra­duit maté­riel­le­ment par des dif­fé­rences de rang et de qua­li­té des plats ser­vis au fes­tin…. Quant à la ten­dance des textes à ne faire état que des per­son­nages de ce que nous nom­mons aujourd’hui l’aristocratie, c’est celle de toutes les épo­pées et toutes les légendes, depuis Homère jusqu’au Moyen Age. C’est la même ten­dance, de toutes les his­toires « offi­cielles » de toutes les époques, les­quelles n’ont jamais consi­dé­ré le « peuple » que comme une enti­té ano­nyme et quan­ti­ta­tive. Les Celtes n’ont été à cet égard, ni pires ni meilleurs que la plu­part des autres eth­nies indo-européennes….

Pour en reve­nir à Samain, l’ordonnance de la fête, telle qu’on peut la cer­ner à tra­vers les sagas irlan­daises, suit pas à pas un rituel bien net :

• Au niveau le plus bas, le peuple rend hom­mage à ses idoles avant d’aller prendre sa petite part du fes­tin et assis­ter aux jeux.

• Au niveau de la classe guer­rière, a lieu l’essentiel des ban­quets, fes­tins et beu­ve­ries, c’est à dire la par­tie la plus visible de la fête.

• Au niveau sacer­do­tal, on allume le feu et pra­tique les sacri­fices. Puis, on pré­side aux assem­blées légales aux­quelles prennent part le roi et les nobles.

Tout ce que nous venons de voir nous per­met d’affirmer que Samain est bien une fête totale, mobi­li­sant les vivants de la terre, aus­si bien que les heu­reux habi­tants de l’autre monde (le sid), récla­mant le concours de toutes les classes sociales, et dans laquelle la répar­ti­tion fonc­tion­nelle tri­par­tie de la plus ancienne socié­té indo-euro­péenne a été conser­vée. Les traces qui nous res­tent des céré­mo­nies, tous les sou­ve­nirs de Samain font pen­ser à une fête intel­li­gem­ment équi­li­brée. Samain n’est pas seule­ment une ren­contre de l’humain et du divin, c’est aus­si l’affirmation, éle­vée à la hau­teur d’un prin­cipe immuable, de la supé­rio­ri­té du divin sur l’humain. C’est cer­tai­ne­ment en ver­tu de ce prin­cipe non écrit, mais qu’on peut déduire, que l’histoire cel­tique se trans­pose constam­ment en mythes de l’Autre Monde, que la Samain médié­vale, puisque cette fête va per­du­rer très long­temps en Irlande, res­pecte encore les normes fonc­tion­nelles qui régis­saient la socié­té des Dieux…

De Samain à la Toussaint

De la fête des morts à Halloween

Encore célé­brée dans le monde, la Samain n’est autre que la fête aujourd’hui connue sous le nom d’Halloween. Remontant à 500 avant J.C., cet évé­ne­ment majeur dans la vie des Celtes repré­sen­tait en véri­té un enjeu spi­ri­tuel fort où les vivants, entraient en com­mu­ni­ca­tion avec les morts le temps d’une nuit… Bien moins com­mer­cial qu’aujourd’hui, cet évé­ne­ment était pris très au sérieux par la popu­la­tion celte, et consti­tuait un moment majeur dans sa vie quotidienne.

Chez les Celtes l’année était ponc­tuée de 4 étapes majeures :

• Imbolc fêtait le prin­temps,

• Beltaine l’été,

• Lugnasad l’automne et

• Samain annon­çait l’hiver.

L’époque de la Samain annon­çait la fin des récoltes, l’arrivée du froid et la fameuse nuit où le Dieu de la Mort per­met­trait aux morts de vivre le temps de quelques heures aux côtés des vivants.

Samain n’est ni plus ni moins le jour de l’an celte même si celui-ci ne sera jamais vrai­ment fixe. On le situe entre le 25 octobre et le 20 novembre ce qui cor­res­pond au 6ème jour de la lune mon­tante. Cette nuit là, un immense ban­quet est orga­ni­sé, et cha­cun se doit d’être pré­sent sous peine de mort. Des feux sont allu­més et des sacri­fices de che­vaux (Irlande) ou de tau­reaux (Gaule) sont pra­ti­qués. Si l’on se penche sur la grande épo­pée des Celtes, on consta­te­ra que nombre d’événements ont eu lieu un jour ou une nuit de Samain : la gué­ri­son de Cûchulainn, la vic­toire des Tuatha à la bataille de Mag Tured. (voir les sagas irlandaises)

La Samain était un cérémonial nocturne

Chaque foyer se devait d’éteindre le feu de la mai­son, et se plon­ger dans l’obscurité. Cette acte per­met­tait de prendre conscience de l’état de mort : sans la lumière, la vie est impos­sible. Cette prise de conscience per­met­tait d’apprivoiser la Mort, et d’entrer en contact avec les Anciens (hommes ayant déjà pas­sé l’Au-Delà), afin de deman­der conseil, bien­veillance et sagesse. Par la suite, les membres du vil­lages se réunis­saient dans le noir sur la place du vil­lage, place où les druides allu­maient alors un nou­veau feu. Ce feu sacré, sym­bo­li­sait un recom­men­ce­ment, le début de la vie, de l’année cel­tique, et la vic­toire contre la mort.

Ce n’était que par la suite, que les druides allu­maient d’autres feux autour du vil­lage, sur les col­lines, afin de pro­té­ger les habi­ta­tions de toute menace malé­fique. Ensuite, chaque vil­la­geois pre­nait quelques braises du feu sacré, et repar­taient dans leur foyer pour faire repar­tir leur feu.

Sous la domi­na­tion romaine, le Samain, fêté par les Gaulois, subit l’influence des célé­bra­tions en vigueur au mois d’octobre chez les conqué­rants pour fêter les morts : les fera­lia. Elles se pas­saient comme les nôtres en plein air. Les sanc­tuaires étaient fer­més en effet pen­dant les fera­lia ; toute céré­mo­nie était sus­pen­due ; il sem­blait qu’il n’y eût plus d’autres dieux que les mânes des défunts pré­sents sous terre. Aussi leurs tombes étaient-elles le ren­dez-vous de toute la popu­la­tion des cam­pagnes et des villes. On les jon­chait de fleurs et de cou­ronnes ; on y joi­gnait des épis, quelques grains de sel, du pain trem­pé dans du vin pur. Le reste de la jour­née s’écoulait en prières et en commémorations.

On voit que notre Fête des tré­pas­sés (qui elle, se déroule le 2 novembre et dont l’institution se fera plus tard, au XIe siècle) res­semble sin­gu­liè­re­ment aux fera­lia des Latins. Et, de même, nous leur avons emprun­té la fête qui pré­cède le jour des morts et que nous appe­lons La Toussaint. Dans l’ancienne Rome, cepen­dant, cette fête, qui s’appelait les caris­tia, sui­vait le Jour des morts au lieu de le précéder.

À mesure que le chris­tia­nisme triom­pha, les temples des idoles furent détruits en Orient, et en Occident fer­més seule­ment ou conver­tis en temples chré­tiens. En 607, à Rome, le pape Boniface IV fit ouvrir et puri­fier le Panthéon – temple que Marcus Agrippa, favo­ri d’Auguste, avait fait bâtir et avait dédié à Jupiter Vengeur – le dédia sous le nom de la sainte Vierge et de tous les mar­tyrs, et y fit trans­por­ter vingt-huit cha­riots d’ossements des mêmes mar­tyrs, tirés des cime­tières de la ville. Puis il ordon­na que tous les ans, au jour de cette dédi­cace, le 13 mai, on fît à Rome une grande solen­ni­té en l’honneur de la Vierge et de tous ces glo­rieux témoins du Christ. Le bâti­ment prit le nom de Sainte-Marie aux Martyrs, puis Notre-Dame de la Rotonde en rai­son de sa forme. Telle fut la pre­mière ori­gine de la Fête de tous les Saints.

L’Église avait été por­tée à cette ins­ti­tu­tion pour plu­sieurs rai­sons. Une des prin­ci­pales était d’honorer les saints n’ayant pas leur solen­ni­té par­ti­cu­lière au cours de l’année, soit parce que leur sain­te­té ou même leur nom ne nous sont pas connus, soit parce que leur grand nombre empêche de leur rendre un culte dis­tinct et sépa­ré. En 731, le pape Grégoire III consa­cra une cha­pelle dans l’église de Saint-Pierre en l’honneur de tous les saints et dépla­ça la fête au 1er novembre. Mais c’est Grégoire IV qui, venu en France en 837, sous le règne de Louis le Débonnaire, ins­cri­vit la Toussaint au calen­drier litur­gique uni­ver­sel. Fêtée le 1er novembre, elle se com­bi­nait ain­si avec l’antique Samain, fête païenne se dérou­lant la nuit du 31 octobre au 1er novembre qui prit dès lors le nom de all hallow’s eve (Halloween) signi­fiant veille de la Toussaint.

Le Jour des morts n’était, lui, pas encore éta­bli. L’usage de rache­ter par les aumônes et les prières des vivants les peines des morts, de déli­vrer leurs âmes du pur­ga­toire, s’introduisit au XIe siècle. L’opinion d’un pur­ga­toire, ain­si que d’un enfer, est de la plus haute anti­qui­té ; mais elle n’est nulle part si clai­re­ment expri­mée que dans le VIe livre de l’Énéide de Virgile. Cette idée fut peu à peu sanc­ti­fiée dans le chris­tia­nisme, et on la por­ta jusqu’à croire que l’on pou­vait par des prières modé­rer les arrêts de la Providence, et obte­nir de Dieu la grâce d’un mort condam­né dans l’autre vie à des peines passagères.

Le car­di­nal Pierre Damien (1007−1072) rap­porte la légende liée à l’institution de la Fête des morts. Selon cette fable, un pèle­rin reve­nant de Jérusalem fut jeté par la tem­pête dans une île voi­sine de la Sicile, où il fit ren­contre d’un ermite qui pas­sait là ses jours dans une aus­tère péni­tence, n’ayant pour habi­ta­tion qu’une caverne. Ce saint reclus le reçut fort cha­ri­ta­ble­ment ; et ayant appris qu’il était fran­çais, il deman­da des nou­velles de Cluny et de son abbé si célèbre, Odilon, avant de lui apprendre que l’île était habi­tée par des diables ; que son voi­si­nage était tout cou­vert de flammes, dans les­quelles les diables plon­geaient les âmes des tré­pas­sés ; que ces mêmes diables ne ces­saient de crier et de hur­ler contre saint Odilon, abbé de Cluny, leur enne­mi mortel.