Estrosi et Dupond-Moretti se fritent au restaurant
Revenons sur l’altercation entre Christian Estrosi, maire de Nice et ancien ministre, et Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, s’est produite le 22 octobre 2025, lors d’un déjeuner au restaurant « La Petite Maison » situé dans le Vieux-Nice.
« Tu seras bientôt OQTF à Nice ! » L’altercation entre Christian Estrosi et Éric Dupond-Moretti, dans un restaurant du Vieux-Nice, racontée ce soir par l’ancien garde des Sceaux à BFM Nice Côte d’Azur pic.twitter.com/wJu7Y8tV4N— BFM Nice Côte d’Azur (@BFMCotedazur) October 29, 2025
Ces deux anciens ministres offrent une image pitoyable de leurs personnalités. Cela nous rappelle cette chanson de Renaud :
Nous pourrions plus volontiers imaginer que ces deux coquins sont copains comme cochons. Eh bien, pas du tout. Il ne fait pas de doute que c’est le maire de Nice qui « l’a cherché ».
Pourquoi donc Christian Estrosi en voudrait à l’ancien Garde des Sceaux ?
Les raisons ne manquent pas, et elles ne concernent pas les trahisons car ils sont aussi traitres l’un que l’autre. Les raisons sont à chercher dans les multiples enquêtes judiciaires dans lesquelles le maire de Nice est impliqué :
|Affaire
|Description
|Statut au 30/10/2025
|Conflits d’intérêts et détournement de fonds publics liés à l’organisation d’événements (Eurovision Junior et Nice Climate Summit)
|Soupçons de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics concernant deux événements de 2023 à Nice : l’Eurovision Junior (co-animé par son épouse Laura Tenoudji) et le Nice Climate Summit (où elle devait animer des tables rondes). Les collectivités dirigées par Estrosi ont subventionné ces manifestations, impliquant France Télévisions et La Tribune. Signalements initiaux d’élus écologistes en 2023.
|Enquêtes ouvertes par la JIRS(1) de Marseille pour « détournement de fonds publics », « prise illégale d’intérêts » et « faux en écriture publique ». Perquisitions en avril 2025 à la métropole et chez France Télévisions. Garde à vue du couple Estrosi et de Delphine Ernotte (présidente de France Télévisions) le 30 juin 2025 ; levée sans poursuites immédiates, mais enquêtes en cours avec auditions récentes.
|Activités de conseil du couple Estrosi-Tenoudji (abus de biens sociaux)
|Plainte pour « abus de biens sociaux » et « recel d’abus de biens sociaux » visant les honoraires perçus (1,512 M€ entre mai 2024 et juin 2025) par la société de conseil du couple auprès de Smart Good Things Holding (dirigée par Serge Bueno, détenue en partie par Tony Parker). Interrogations sur la réalité des prestations fournies.
|Plainte déposée le 21 octobre 2025 au Parquet national financier (PNF). Pas encore d’ouverture d’enquête formelle, mais saisie en cours. Les avocats d’Estrosi qualifient cela de « boule puante » électorale.
|Gestion des travaux post-tempête Alex (malversations financières dans l’arrière-pays)
|Soupçons de malversations sur les chantiers de reconstruction après la tempête Alex de 2020, gérés par la Métropole Nice Côte d’Azur. Enquête sur l’attribution de marchés publics et possibles irrégularités financières.
|Enquête judiciaire ouverte et en cours depuis plusieurs années ; protection fonctionnelle accordée à Estrosi en octobre 2025 pour une plainte contre Éric Ciotti (rival politique), qui fait polémique. Audience prévue le 10 novembre 2025.
|Affaire Richard Orlinski (trafic d’influence et escroquerie)
|Enquête sur des soupçons de trafic d’influence, escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux impliquant l’artiste Richard Orlinski (expositions à Nice). Perquisitions aux domiciles des Estrosi en mars 2025.
|Information judiciaire ouverte depuis novembre 2022 ; perquisitions en mai 2024 au bureau du directeur de cabinet d’Estrosi et en mars 2025. Enquête en cours par l’OCLCIFF.
|Financement du Grand Prix de F1 au Castellet
|Gaspillage présumé de 17 M€ de fonds métropolitains pour le GP de France de F1 au Castellet (Var), sans bénéfice direct pour Nice. Facture totale estimée à plus de 34 M€.
|Enquête judiciaire en cours ; signalements d’élus écologistes en juillet 2025.
|Autres enquêtes cumulées sur la Ville et la Métropole
|Une quinzaine de dossiers judiciaires visant des structures administrées par Estrosi, incluant des perquisitions pour possibles malversations (ex. : dons d’adjoints à son association politique, statue de Jeanne d’Arc, station de ski Isola 2000). Contrôle de la Chambre régionale des comptes en cours.
|Enquêtes multiples en cours depuis 2024 ; perquisitions récurrentes à la mairie. Risque de déchéance en cas de condamnation.
Ça fait beaucoup !
Christian Estrosi n’est pas content qu’Éric Dupond-Moretti n’ait pas étouffé ses affaires — du moins quelques unes — comme il le fait couramment par ailleurs(2).
Affaire Rybolovlev-Haget (enquête anticorruption à Monaco), Affaire des « fadettes » (écoutes dans l’affaire Bismuth/Sarkozy), Affaire Yvan Colonna et détenus corses, Affaire Marie-Laure Piazza (Cour d’assises de Bastia).
Leurs électorats ne valent certainement pas plus chers qu’eux ! Et là, ça fait beaucoup et absolument pas rire !!!