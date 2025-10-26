À l’endroit, à l’envers
Nous évoquons régulièrement dans nos colonnes le « renversement des valeurs »(1) qui nous éclaire sur le phénomène de décadence que nous vivons, notamment dans les sociétés occidentales.
Pierre-Émile Blairon met ce phénomène en perspective et il écrit dans La Voie des Pères et la Voie des Dieux :
Tout au long de ce parcours qui va des origines à nos jours, quantité de sectes, d’événements et de personnages étranges se sont succédé, annonçant cette volonté de transgresser les lois divines, les lois de la nature et les lois des hommes jusqu’à cette totale inversion du bon sens et des valeurs à laquelle nous sommes aujourd’hui soumis par ces « élites » transhumanistes.
L’effervescence actuelle autour de la sortie du film Sacré Cœur nous le montre bien. La RATP et la SNCF ont refusé de placarder l’affiche promotionnelle du film (ci-dessus à la une). Les prétextes avancés sont grotesques : « caractère confessionnel et prosélyte », « incompatible avec le principe de neutralité du service public ». Le service public sort en fait du principe de neutralité car il promeut sans état d’âme La Nonne, L’Exorciste, Conjuring (des films d’horreur impliquant la religion chrétienne).
La RATP préfère promouvoir la pornographie :
Le renversement des valeurs s’affiche dorénavant
Christian Combaz évoque de son côté la confusion entre l’endroit et l’envers.
« Je blâme une tentative de fabriquer un monde monopolaire, un monde qui n’a plus besoin de l’autre pôle, un monde où l’envers et le signe moins ont pris toute la place de l’endroit et du signe plus. – Il a raison a dit Léon, c’est la définition du diable. Le diable dit qu’il n’a pas besoin de la dualité, il veut prendre toute la place, il veut occuper l’estrade , le diable n’admet pas la contradiction du divin, il refuse le débat, il repousse toute négociation avec l’autre versant de la morale , le diable essaie de se déguiser en son contradicteur pour avoir raison, il essaie de noyauter ses opposants, il dit finalement : tout le monde est d’accord, alors que c’est un mensonge, et c’est exactement ce qui se passe dans la démocratie moderne ».
Si vous n’avez pas le temps de lire ce livre, écoutez au moins Christian Combaz dans cet excellent entretien. Il n’est pas très long. Suivez le jusqu’au bout.
Chrisitan Combaz n’a pas tort.
Nous dirigeants nous la font bien à l’envers !
Le concept de « renversement des valeurs » est principalement associé à Friedrich Nietzsche, qui l’a développé dans ses œuvres, notamment Ainsi parlait Zarathoustra et La Généalogie de la morale.
En plus, auto-financé avec de la DETTE publique & générationnelle ! Curieusement, c’est la même approche stratégique financière (décisionnaire) que pour la propagande pendant 80 hivers et TOUJOURS autant d’actualité, aboutissant à un génocide en cours, depuis 2 hivers…
Le Diable est un prétexte fallacieux afin d’occulter les divers lobbys et sectes… L’avidité, la cupidité, la crétinerie et l’esprit revanchard faisant le reste !