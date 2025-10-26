Sacré Cœur - Film

À l’endroit, à l’envers

par | 26 octobre 2025 | 1 com­men­taire

Nous évo­quons régu­liè­re­ment dans nos colonnes le « ren­ver­se­ment des valeurs »(1) qui nous éclaire sur le phé­no­mène de déca­dence que nous vivons, notam­ment dans les socié­tés occidentales.

Pierre-Émile Blairon met ce phé­no­mène en pers­pec­tive et il écrit dans La Voie des Pères et la Voie des Dieux :

Tout au long de ce par­cours qui va des ori­gines à nos jours, quan­ti­té de sectes, d’événements et de per­son­nages étranges se sont suc­cé­dé, annon­çant cette volon­té de trans­gres­ser les lois divines, les lois de la nature et les lois des hommes jusqu’à cette totale inver­sion du bon sens et des valeurs à laquelle nous sommes aujourd’hui sou­mis par ces « élites » transhumanistes.

L’effervescence actuelle autour de la sor­tie du film Sacré Cœur nous le montre bien. La RATP et la SNCF ont refu­sé de pla­car­der l’af­fiche pro­mo­tion­nelle du film (ci-des­sus à la une). Les pré­textes avan­cés sont gro­tesques : « carac­tère confes­sion­nel et pro­sé­lyte », « incom­pa­tible avec le prin­cipe de neu­tra­li­té du ser­vice public ». Le ser­vice public sort en fait du prin­cipe de neu­tra­li­té car il pro­meut sans état d’âme La Nonne, L’Exorciste, Conjuring (des films d’hor­reur impli­quant la reli­gion chrétienne).

La Nonne
L-Exorciste - Film
The Conjuring - Film

La RATP pré­fère pro­mou­voir la pornographie :

LGBT - Sex education - Netflix

Le renversement des valeurs s’affiche dorénavant

Christian Combaz évoque de son côté la confu­sion entre l’en­droit et l’en­vers.

Christian Combaz - À l_endroit

« Je blâme une ten­ta­tive de fabri­quer un monde mono­po­laire, un monde qui n’a plus besoin de l’autre pôle, un monde où l’envers et le signe moins ont pris toute la place de l’endroit et du signe plus. – Il a rai­son a dit Léon, c’est la défi­ni­tion du diable. Le diable dit qu’il n’a pas besoin de la dua­li­té, il veut prendre toute la place, il veut occu­per l’estrade , le diable n’admet pas la contra­dic­tion du divin, il refuse le débat, il repousse toute négo­cia­tion avec l’autre ver­sant de la morale , le diable essaie de se dégui­ser en son contra­dic­teur pour avoir rai­son, il essaie de noyau­ter ses oppo­sants, il dit fina­le­ment : tout le monde est d’accord, alors que c’est un men­songe, et c’est exac­te­ment ce qui se passe dans la démo­cra­tie moderne ».

Si vous n’a­vez pas le temps de lire ce livre, écou­tez au moins Christian Combaz dans cet excellent entre­tien. Il n’est pas très long. Suivez le jus­qu’au bout.

Chrisitan Combaz n’a pas tort.

Nous dirigeants nous la font bien à l’envers !

Le concept de « ren­ver­se­ment des valeurs » est prin­ci­pa­le­ment asso­cié à Friedrich Nietzsche, qui l’a déve­lop­pé dans ses œuvres, notam­ment Ainsi par­lait Zarathoustra et La Généalogie de la morale.

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 26 octobre 2025 à 09:03

    En plus, auto-finan­­cé avec de la DETTE publique & géné­ra­tion­nelle ! Curieusement, c’est la même approche stra­té­gique finan­cière (déci­sion­naire) que pour la pro­pa­gande pen­dant 80 hivers et TOUJOURS autant d’ac­tua­li­té, abou­tis­sant à un géno­cide en cours, depuis 2 hivers…
    Le Diable est un pré­texte fal­la­cieux afin d’occulter les divers lob­bys et sectes… L’avidité, la cupi­di­té, la cré­ti­ne­rie et l’es­prit revan­chard fai­sant le reste !

