Hommage Charlie Kirk - Glendale Arizona - 21 septembre 2025

Tucker Carlson, lors de son discours aux funérailles de Charlie Kirk

Notre lec­teur Éric Boizet nous trans­met un extrait de l’in­ter­ven­tion de Tucker Carlson, lors de l’hom­mage gran­diose et fervent du peuple amé­ri­cain en hom­mage à Charlie Kirk.
Son com­men­taire (ci-des­sous) est d’au­tant plus per­ti­nent qu’il émane d’une per­sonne qui se reven­dique « agnostique ».

C’est bête pour ceux qui sont der­rière l’é­li­mi­na­tion de Charlie Kirk et qui haïssent le chris­tia­nisme (et sur­tout le catho­li­cisme et ses ouailles) : en effet, avec ce type d’assassinat,
• un, ils prennent le risque de se faire (enfin) décou­vrir par la masse (alors qu’ils com­mencent déjà à net­te­ment moins avoir la cote dans l’o­pi­nion), et
• deux, ils ren­forcent ce qu’ils vou­laient détruire et qu’ils pen­saient avoir déjà vain­cu avec le wokisme.
Enfin, j’en­tends : aux États-Unis.
Car en France la masse de veaux com­plè­te­ment dégé­né­rés, défi­ni­ti­ve­ment et idio­te­ment indi­vi­dua­listes et tota­le­ment super­fi­ciels qui forme désor­mais le peuple fran­çais, n’est pas prête à réagir à quelque abo­mi­na­tion que ce soit (et même pas aux meurtres de ses propres enfants…).

PS : cela dit, si je suis le pre­mier à pen­ser qu’une prise de conscience (du dan­ger et de l’en­ne­mi) est néces­saire, en bon agnos­tique que je suis, je ne suis pas du tout cer­tain que la reli­gion chré­tienne nous soit d’un grand secours pour nous libé­rer pour de bon et défi­ni­ti­ve­ment de ceux dont le pro­jet est de domi­ner le monde et pour qui nous ne sommes que du bétail.

Éric Boizet

Cette mani­fes­ta­tion de masse, fer­vente et paci­fique, n’a fait qu’ir­ri­ter l’État Profond qui y a vu une dimen­sion… nazie. Émoticone rire
Les pro­pa­gan­distes de l’État Profond usent et abusent de l’inver­sion accu­sa­toire(1).

[NDLR] : à pro­pos de notre illus­tra­tion à la une.
Près de 65 000 per­sonnes ont rem­pli le stade pré­vu pour la céré­mo­nie à Glendale en Arizona, où le pré­sident amé­ri­cain a été accueilli aux cris de « USA ! USA ! USA ! ».
« C’est un mar­tyr » mort « pour la liber­té amé­ri­caine », a lan­cé le pré­sident républicain.

