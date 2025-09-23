Tucker Carlson, lors de son discours aux funérailles de Charlie Kirk
Notre lecteur Éric Boizet nous transmet un extrait de l’intervention de Tucker Carlson, lors de l’hommage grandiose et fervent du peuple américain en hommage à Charlie Kirk.
Son commentaire (ci-dessous) est d’autant plus pertinent qu’il émane d’une personne qui se revendique « agnostique ».
C’est bête pour ceux qui sont derrière l’élimination de Charlie Kirk et qui haïssent le christianisme (et surtout le catholicisme et ses ouailles) : en effet, avec ce type d’assassinat,
• un, ils prennent le risque de se faire (enfin) découvrir par la masse (alors qu’ils commencent déjà à nettement moins avoir la cote dans l’opinion), et
• deux, ils renforcent ce qu’ils voulaient détruire et qu’ils pensaient avoir déjà vaincu avec le wokisme.
Enfin, j’entends : aux États-Unis.
Car en France la masse de veaux complètement dégénérés, définitivement et idiotement individualistes et totalement superficiels qui forme désormais le peuple français, n’est pas prête à réagir à quelque abomination que ce soit (et même pas aux meurtres de ses propres enfants…).
PS : cela dit, si je suis le premier à penser qu’une prise de conscience (du danger et de l’ennemi) est nécessaire, en bon agnostique que je suis, je ne suis pas du tout certain que la religion chrétienne nous soit d’un grand secours pour nous libérer pour de bon et définitivement de ceux dont le projet est de dominer le monde et pour qui nous ne sommes que du bétail.
Éric Boizet
Post 🇫🇷 & 🇺🇸— Sylvia Miami (@sylviamiami1776) September 22, 2025
🇫🇷🚨📣 Tucker Carlson, lors de son discours aux funérailles de Charlie Kirk, nous envoie un message clair : « La VRAIE SOLUTION est JÉSUS… »🙏
🎙️Écoutez ATTENTIVEMENT ces 6 minutes, car CHAQUE MOT compte…👀…
🇺🇸🚨📣 @TuckerCarlson during his speech at Charlie… pic.twitter.com/gj52O0CmXg
Cette manifestation de masse, fervente et pacifique, n’a fait qu’irriter l’État Profond qui y a vu une dimension… nazie.
Les propagandistes de l’État Profond usent et abusent de l’inversion accusatoire(1).
[NDLR] : à propos de notre illustration à la une.
Près de 65 000 personnes ont rempli le stade prévu pour la cérémonie à Glendale en Arizona, où le président américain a été accueilli aux cris de « USA ! USA ! USA ! ».
« C’est un martyr » mort « pour la liberté américaine », a lancé le président républicain.
