Tucker Carlson, lors de son discours aux funérailles de Charlie Kirk

C’est bête pour ceux qui sont der­rière l’é­li­mi­na­tion de Charlie Kirk et qui haïssent le chris­tia­nisme (et sur­tout le catho­li­cisme et ses ouailles) : en effet, avec ce type d’assassinat,

• un, ils prennent le risque de se faire (enfin) décou­vrir par la masse (alors qu’ils com­mencent déjà à net­te­ment moins avoir la cote dans l’o­pi­nion), et

• deux, ils ren­forcent ce qu’ils vou­laient détruire et qu’ils pen­saient avoir déjà vain­cu avec le wokisme.

Enfin, j’en­tends : aux États-Unis.

Car en France la masse de veaux com­plè­te­ment dégé­né­rés, défi­ni­ti­ve­ment et idio­te­ment indi­vi­dua­listes et tota­le­ment super­fi­ciels qui forme désor­mais le peuple fran­çais, n’est pas prête à réagir à quelque abo­mi­na­tion que ce soit (et même pas aux meurtres de ses propres enfants…).

PS : cela dit, si je suis le pre­mier à pen­ser qu’une prise de conscience (du dan­ger et de l’en­ne­mi) est néces­saire, en bon agnos­tique que je suis, je ne suis pas du tout cer­tain que la reli­gion chré­tienne nous soit d’un grand secours pour nous libé­rer pour de bon et défi­ni­ti­ve­ment de ceux dont le pro­jet est de domi­ner le monde et pour qui nous ne sommes que du bétail.

Éric Boizet