La censure a raté son coup : Nice Provence Info repris par le site geopolitika.ru

par | 27 sep­tembre 2025 | Aucun com­men­taire

Tandis que les mili­ciens 2.0 du Pouvoir macro­nien lan­çaient une attaque sour­noise et vio­lente contre Nice Provence Info(1), le der­nier article de Pierre-Émile Blairon Quelle est donc cette « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » à laquelle nous appar­tien­drions ? , était relayé par geopolitika.ru :

geopolitika.ru - Reprise article PEB

Accès au site geopolitika.ru

D’après des outils d’a­na­lyse fiables telles webrate.org et rankchart.org, les don­nées de consul­ta­tion révèlent un site de réfé­rence et d’in­fluence inter­na­tio­nal de pre­mier ordre sur des sujets de très haute tenue :

Métrique Valeur esti­mée
Visiteurs uniques par jour Environ 10 000 à 11 000
Pages vues par jour Environ 41 000 à 44 000

(don­nées mises à jour en 2023, les plus récentes dis­po­nibles publiquement)

Cet article de fond a donc inté­res­sé l’é­quipe rédac­tion­nelle de geopolitika.ru, ce qui ne peut avoir qu’un effet posi­tif sur tout notre site.

Nous pour­sui­vrons notre mis­sion d’é­veil des consciences en pre­nant bien garde à contour­ner les algua­zils(2) macroniens.

Lire : La cen­sure devient un savoir-faire fran­çais du 19 sep­tembre 2025

Alguazil, mot d’o­ri­gine espa­gnole :
[Dict.] Fonctionnaire subal­terne de jus­tice ou de police,
par exten­sion :
tout agent de la jus­tice ou de la police char­gé de pro­cé­der à des arres­ta­tions ou d’ef­fec­tuer des surveillances.

