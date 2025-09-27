Tandis que les mili­ciens 2.0 du Pouvoir macro­nien lan­çaient une attaque sour­noise et vio­lente contre Nice Provence Info(1), le der­nier article de Pierre-Émile Blairon Quelle est donc cette « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » à laquelle nous appar­tien­drions ? , était relayé par geopolitika.ru :

D’après des outils d’a­na­lyse fiables telles webrate.org et rankchart.org, les don­nées de consul­ta­tion révèlent un site de réfé­rence et d’in­fluence inter­na­tio­nal de pre­mier ordre sur des sujets de très haute tenue :

Métrique Valeur esti­mée Visiteurs uniques par jour Environ 10 000 à 11 000 Pages vues par jour Environ 41 000 à 44 000

(don­nées mises à jour en 2023, les plus récentes dis­po­nibles publiquement)

Cet article de fond a donc inté­res­sé l’é­quipe rédac­tion­nelle de geopolitika.ru, ce qui ne peut avoir qu’un effet posi­tif sur tout notre site.

Nous pour­sui­vrons notre mis­sion d’é­veil des consciences en pre­nant bien garde à contour­ner les algua­zils(2) macroniens.