La censure a raté son coup : Nice Provence Info repris par le site geopolitika.ru
Tandis que les miliciens 2.0 du Pouvoir macronien lançaient une attaque sournoise et violente contre Nice Provence Info(1), le dernier article de Pierre-Émile Blairon Quelle est donc cette « civilisation judéo-chrétienne » à laquelle nous appartiendrions ? , était relayé par geopolitika.ru :
D’après des outils d’analyse fiables telles webrate.org et rankchart.org, les données de consultation révèlent un site de référence et d’influence international de premier ordre sur des sujets de très haute tenue :
|Métrique
|Valeur estimée
|Visiteurs uniques par jour
|Environ 10 000 à 11 000
|Pages vues par jour
|Environ 41 000 à 44 000
(données mises à jour en 2023, les plus récentes disponibles publiquement)
Cet article de fond a donc intéressé l’équipe rédactionnelle de geopolitika.ru, ce qui ne peut avoir qu’un effet positif sur tout notre site.
Nous poursuivrons notre mission d’éveil des consciences en prenant bien garde à contourner les alguazils(2) macroniens.
Alguazil, mot d’origine espagnole :
[Dict.] Fonctionnaire subalterne de justice ou de police,
par extension :
tout agent de la justice ou de la police chargé de procéder à des arrestations ou d’effectuer des surveillances.
Les articles du même auteur
Pierre-Émile Blairon est l’auteur d’un certain nombre de livres liés à l’Histoire, notamment de la Provence, de Nostradamus à Giono et à la fin du Cycle :
Aucun commentaire