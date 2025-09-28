Qui se souvient de Christophe Lemaitre, 35 ans ?
Un palmarès long comme sa foulée de sprinter. Des records de France à la pelle, d’Europe et du reste du Monde. Et une finale mythique sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, à 0,34 seconde de la légende en la matière, Usain Bolt.
Un athlète discret, voire trop timide, originaire de l’Ain. Dans sa jeunesse, il a souffert de moqueries et de harcèlements de la part ses camarades. Il aura bien pris sa revanche en montant sur tous les podiums, sur ceux qui ne voulaient pas de lui dans leur équipe de sport. Pourtant, sans doute mal coaché et peu soutenu par la Fédération d’Athlétisme, il a fini par abandonner la compétition, à cause notamment de nombreuses blessures.
On le retrouve en 2025 à passer un simple brevet d’éducateur sportif. Le voilà, en Moselle, dans ces salles pour citadins en mal de perdre quelques kilos. Stretching, aérobic, steps, fitness, cardio-training, body pump, le tout in english of course.
Ce qui ne manque pas de faire réagir les internautes qui n’ont pas oublié ce phénomène blanc français, seul au monde dans cet espace devenu le pré carré des athlètes noirs.
Avec un tel CV, une expérience hors du commun, on s’interroge.
Pourquoi n’a-t-il pas été accroché par la FFA ? (Fédération Française d’Athlétisme). Encore un comité Théodule qui compte pas moins de 37 membres dans le comité directeur, dont 7 vice-présidents, une lourde administration et des paquets de DTN (Directeur Technique National). Alors, rien pour notre Christophe Lemaitre pour valoriser son expertise ?
Certes, hors ses médailles d’or, d’argent et de bronze, Christophe Lemaitre recevra en 2016 la médaille de consolation en chocolat : L’Ordre National du Mérite, situé en quatrième position dans l’ordre de préséance. Après la Légion d’Honneur distribuée pourtant comme des petits pains. Dans la promo 2016 des sportifs des JO de Rio, la Légion d’honneur comprend 30 décorés (27 chevaliers, 3 officiers). Mais pas Christophe Lemaitre qui a pourtant réalisé au Brésil un des plus grands exploits de l’athlétisme français.
Mais peut-être que ce tombé dans l’oubli n’a pas le profil médiatique pour accrocher cette médaille sur son survêtement. Comme bien d’autres inconnus au bataillon, de Joinville, auront pu la recevoir en grandes pompes, de sport, à l’Élysée.
Nos grands commentateurs sportifs, accompagnés de consultants, ont l’admiration sélective. On ne verra pas Christophe Lemaitre commenter les finales du sprint à venir. Nelson Montfort et Stéphane Diagana se passeront de ses services sur Tout le sport de France 3.
Michel Lebon
