Qui se souvient de Christophe Lemaitre, 35 ans ?

28 sep­tembre 2025

Un pal­ma­rès long comme sa fou­lée de sprin­ter. Des records de France à la pelle, d’Europe et du reste du Monde. Et une finale mythique sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, à 0,34 seconde de la légende en la matière, Usain Bolt.

Rio - Christophe Lemaître - Usain BoltRio - Christophe Lemaître - Usain Bolt

Un ath­lète dis­cret, voire trop timide, ori­gi­naire de l’Ain. Dans sa jeu­nesse, il a souf­fert de moque­ries et de har­cè­le­ments de la part ses cama­rades. Il aura bien pris sa revanche en mon­tant sur tous les podiums, sur ceux qui ne vou­laient pas de lui dans leur équipe de sport. Pourtant, sans doute mal coa­ché et peu sou­te­nu par la Fédération d’Athlétisme, il a fini par aban­don­ner la com­pé­ti­tion, à cause notam­ment de nom­breuses blessures.

Christophe LemaîtreOn le retrouve en 2025 à pas­ser un simple bre­vet d’é­du­ca­teur spor­tif. Le voi­là, en Moselle, dans ces salles pour cita­dins en mal de perdre quelques kilos. Stretching, aéro­bic, steps, fit­ness, car­dio-trai­ning, body pump, le tout in english of course.

Ce qui ne manque pas de faire réagir les inter­nautes qui n’ont pas oublié ce phé­no­mène blanc fran­çais, seul au monde dans cet espace deve­nu le pré car­ré des ath­lètes noirs.

image.png
Et plus encore, dans l’in­di­gna­tion :image.png
Avec un tel CV, une expé­rience hors du com­mun, on s’interroge.

Pourquoi n’a-t-il pas été accro­ché par la FFA ? (Fédération Française d’Athlétisme). Encore un comi­té Théodule qui compte pas moins de 37 membres dans le comi­té direc­teur, dont 7 vice-pré­si­dents, une lourde admi­nis­tra­tion et des paquets de DTN (Directeur Technique National). Alors, rien pour notre Christophe Lemaitre pour valo­ri­ser son expertise ?

Certes, hors ses médailles d’or, d’argent et de bronze, Christophe Lemaitre rece­vra en 2016 la médaille de conso­la­tion en cho­co­lat : L’Ordre National du Mérite, situé en qua­trième posi­tion dans l’ordre de pré­séance. Après la Légion d’Honneur dis­tri­buée pour­tant comme des petits pains. Dans la pro­mo 2016 des spor­tifs des JO de Rio, la Légion d’hon­neur com­prend 30 déco­rés (27 che­va­liers, 3 offi­ciers). Mais pas Christophe Lemaitre qui a pour­tant réa­li­sé au Brésil un des plus grands exploits de l’ath­lé­tisme français.

Mais peut-être que ce tom­bé dans l’ou­bli n’a pas le pro­fil média­tique pour accro­cher cette médaille sur son sur­vê­te­ment. Comme bien d’autres incon­nus au bataillon, de Joinville, auront pu la rece­voir en grandes pompes, de sport, à l’Élysée.

Footballeurs Légion Honneur Élysée

Remise de la Légion d’hon­neur lors d’une céré­mo­nie au palais de l’Élysée le mar­di 4 juin 2019, aux 23 joueurs et au staff de l’é­quipe de France de foot­ball — on ne va pas lési­ner —, cham­pions du monde 2018.

Nos grands com­men­ta­teurs spor­tifs, accom­pa­gnés de consul­tants, ont l’ad­mi­ra­tion sélec­tive. On ne ver­ra pas Christophe Lemaitre com­men­ter les finales du sprint à venir. Nelson Montfort et Stéphane Diagana se pas­se­ront de ses ser­vices sur Tout le sport de France 3.

Nelson Montfort - Stéphane Diagana

Michel Lebon

