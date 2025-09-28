Qui se souvient de Christophe Lemaitre, 35 ans ?

Ce qui ne manque pas de faire réagir les inter­nautes qui n’ont pas oublié ce phé­no­mène blanc fran­çais, seul au monde dans cet espace deve­nu le pré car­ré des ath­lètes noirs.

image.png

Et plus encore, dans l’in­di­gna­tion :image.png

Avec un tel CV, une expé­rience hors du com­mun, on s’interroge.

Pourquoi n’a-t-il pas été accro­ché par la FFA ? (Fédération Française d’Athlétisme). Encore un comi­té Théodule qui compte pas moins de 37 membres dans le comi­té direc­teur, dont 7 vice-pré­si­dents, une lourde admi­nis­tra­tion et des paquets de DTN (Directeur Technique National). Alors, rien pour notre Christophe Lemaitre pour valo­ri­ser son expertise ?

Certes, hors ses médailles d’or, d’argent et de bronze, Christophe Lemaitre rece­vra en 2016 la médaille de conso­la­tion en cho­co­lat : L’Ordre National du Mérite, situé en qua­trième posi­tion dans l’ordre de pré­séance. Après la Légion d’Honneur dis­tri­buée pour­tant comme des petits pains. Dans la pro­mo 2016 des spor­tifs des JO de Rio, la Légion d’hon­neur com­prend 30 déco­rés (27 che­va­liers, 3 offi­ciers). Mais pas Christophe Lemaitre qui a pour­tant réa­li­sé au Brésil un des plus grands exploits de l’ath­lé­tisme français.

Mais peut-être que ce tom­bé dans l’ou­bli n’a pas le pro­fil média­tique pour accro­cher cette médaille sur son sur­vê­te­ment. Comme bien d’autres incon­nus au bataillon, de Joinville, auront pu la rece­voir en grandes pompes, de sport, à l’Élysée.

Nos grands com­men­ta­teurs spor­tifs, accom­pa­gnés de consul­tants, ont l’ad­mi­ra­tion sélec­tive. On ne ver­ra pas Christophe Lemaitre com­men­ter les finales du sprint à venir. Nelson Montfort et Stéphane Diagana se pas­se­ront de ses ser­vices sur Tout le sport de France 3.

Michel Lebon