Louis Sarkozy à bonne école

Louis Sarkozy a réagi à la récente condam­na­tion de son père à la pri­son ferme. On aurait pu s’at­tendre à un grand moment de véri­té, mais c’é­tait rêver. Quiconque envi­sage de faire car­rière en poli­tique doit savoir men­tir comme il res­pire, ce que nous dénon­çons sou­vent dans nos colonnes.

Louis Sarkozy aurait pu dire : « Je garde une forme d’af­fec­tion envers mon père, mais je res­pecte la Justice de la France. Moi qui annonce vou­loir com­battre l’af­fai­risme et la cor­rup­tion à Menton, je dois les condam­ner d’où qu’ils viennent. » Rien de tout cela. Voici son communiqué :