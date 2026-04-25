Le début de parcours fra-cassant d’Éric Ciotti

Ce com­mu­ni­qué a été vu 1,1 mil­lions de fois sur X et béné­fi­cie de 35 000 et 3 400 par­tages sur Facebook. Pas de doute : Éric Ciotti sait com­mu­ni­quer. Il passe régu­liè­re­ment sur tous les pla­teaux télé­vi­sés de la presse Mainstream et sur tous les réseaux sociaux où il n’est pas cen­su­ré. Des mil­lions de Français découvrent celui que la Bien Pensance décri­vait comme le nou­veau « maire d’ex­trême droite de Nice », celui qui a osé bri­ser le pacte répu­bli­cain mis en œuvre par François Mitterrand et métho­di­que­ment appli­qué par toute notre classe poli­tique depuis lors(1).

Les Français découvrent un authen­tique Niçois, jovial mal­gré son crâne d’œuf.

Ils découvrent un maire qui œuvre acti­ve­ment à réduire les impôts.

Réduire les impôts pour de vrai ? Pas seulement pendant la campagne électorale ?

Éric Ciotti secoue le « Système Estrosi », et pas qu’un peu :

• Vente de l’ap­par­te­ment de Paris (1 200 000 €)

• Suppression des frais de repré­sen­ta­tion du maire (33 700 €).

• Suppression de la sécu­ri­té per­son­nelle du maire (240 000 €).

• Baisse de 25 % des indem­ni­tés des élus (envi­ron 1 mil­lion d’euros au total ville + métro­pole).

• Fin de la gra­tui­té des par­kings pour les élus.

• Vente de 25 véhi­cules de fonc­tion (dont des voi­tures haut de gamme) et réduc­tion dras­tique du parc auto­mo­bile → éco­no­mie de ~500 000 €.

• Réduction des frais de mis­sion et dépla­ce­ments (divi­sés par deux).

• Réduction du recours aux cabi­nets de conseil (divi­sé par deux).

• Diminution des fêtes, céré­mo­nies et récep­tions (« régime sec », petits fours, etc.).

• Réduction des dépenses de com­mu­ni­ca­tion (maga­zine muni­ci­pal, etc.).

• Réduction ou réor­ga­ni­sa­tion de cer­tains inves­tis­se­ments (pro­cé­dures accé­lé­rées en com­mande publique, inves­tis­se­ments « moins coû­teux mais plus nombreux »).

Éric Ciotti tient ses pro­messes élec­to­rales : res­ti­tuer aux Niçois 60 mil­lions d’euros de pou­voir d’achat.

• Une baisse de 4,4 points de la taxe fon­cière (de 35,3 % à ~30,6 %) → 33 mil­lions d’euros ren­dus aux Niçois.

• Une basse de 3,3 points sur la taxe d’habitation sur les rési­dences secon­daires → 7,4 mil­lions d’euros.

• Une baisse baisse de 1 point sur la taxe sur les ordures ména­gères → 10,8 mil­lions d’euros.

La presse macro­niste locale s’in­quiète pour… les orga­ni­sa­teurs des com­pé­ti­tions spor­tives ! Pas les cen­taines de mil­liers de Niçois qui paie­ront moins d’im­pôts et ne finan­ce­ront plus le train de vie arro­gant de quelques appa­rat­chiks du Système Estrosi – Macron. Il faut dire que la presse sub­ven­tion­née aurait pré­fé­ré le main­tien d’Estrosi(2) :

Ce qu’il se passe à Nice ébranle les loges parisiennes qui ne sont pas parvenues à maintenir leur homme de lige

Qui plus est, le nou­vel édile niçois, à l’é­coute des citoyens plus que des médias sub­ven­tion­nés, tient ses pro­messes et réduit dras­ti­que­ment le train de vie des digni­taires locaux et des amis peu scrupuleux.

Le nou­veau maire de Nice montre à toute la France que, oui, les éco­no­mies, c’est pos­sible… avec la droite, fût-elle qua­li­fiée d’ex­trême ! Diantre ! Les blancs becs pari­siens(3) pro­mus par l’o­li­gar­chie, font à pré­sent bien pâle figure. Il leur sera de plus en plus dif­fi­cile de jus­ti­fier leur légi­ti­mi­té toute arti­fi­cielle face à l’é­lu local expé­ri­men­té et à l’é­coute de ses citoyens.