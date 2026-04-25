Le début de parcours fra-cassant d’Éric Ciotti
Dès le lendemain de son élection à la mairie de Nice, Éric Ciotti tapait très fort en annonçant la mise en vente de l’appartement que possède la métropole de Nice dans les beaux quartiers de Paris :
Les économies commencent aujourd’hui à Paris.— Eric Ciotti (@eciotti) April 1, 2026
Comme je m’y suis engagé, je ferme le siège de la métropole de Nice à Paris, un appartement d’1.5 million d’€ dans les beaux quartiers qui sera vendu au profit du CCAS afin d’aider les Niçois les plus vulnérables pic.twitter.com/k2hwq04Sb4
Ce communiqué a été vu 1,1 millions de fois sur X et bénéficie de 35 000 et 3 400 partages sur Facebook. Pas de doute : Éric Ciotti sait communiquer. Il passe régulièrement sur tous les plateaux télévisés de la presse Mainstream et sur tous les réseaux sociaux où il n’est pas censuré. Des millions de Français découvrent celui que la Bien Pensance décrivait comme le nouveau « maire d’extrême droite de Nice », celui qui a osé briser le pacte républicain mis en œuvre par François Mitterrand et méthodiquement appliqué par toute notre classe politique depuis lors(1).
Les Français découvrent un authentique Niçois, jovial malgré son crâne d’œuf.
Ils découvrent un maire qui œuvre activement à réduire les impôts.
Réduire les impôts pour de vrai ? Pas seulement pendant la campagne électorale ?
Éric Ciotti secoue le « Système Estrosi », et pas qu’un peu :
• Vente de l’appartement de Paris (1 200 000 €)
• Suppression des frais de représentation du maire (33 700 €).
• Suppression de la sécurité personnelle du maire (240 000 €).
• Baisse de 25 % des indemnités des élus (environ 1 million d’euros au total ville + métropole).
• Fin de la gratuité des parkings pour les élus.
• Vente de 25 véhicules de fonction (dont des voitures haut de gamme) et réduction drastique du parc automobile → économie de ~500 000 €.
• Réduction des frais de mission et déplacements (divisés par deux).
• Réduction du recours aux cabinets de conseil (divisé par deux).
• Diminution des fêtes, cérémonies et réceptions (« régime sec », petits fours, etc.).
• Réduction des dépenses de communication (magazine municipal, etc.).
• Réduction ou réorganisation de certains investissements (procédures accélérées en commande publique, investissements « moins coûteux mais plus nombreux »).
Éric Ciotti tient ses promesses électorales : restituer aux Niçois 60 millions d’euros de pouvoir d’achat.
• Une baisse de 4,4 points de la taxe foncière (de 35,3 % à ~30,6 %) → 33 millions d’euros rendus aux Niçois.
• Une basse de 3,3 points sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires → 7,4 millions d’euros.
• Une baisse baisse de 1 point sur la taxe sur les ordures ménagères → 10,8 millions d’euros.
La presse macroniste locale s’inquiète pour… les organisateurs des compétitions sportives ! Pas les centaines de milliers de Niçois qui paieront moins d’impôts et ne financeront plus le train de vie arrogant de quelques apparatchiks du Système Estrosi – Macron.Il faut dire que la presse subventionnée aurait préféré le maintien d’Estrosi(2) :
Ce qu’il se passe à Nice ébranle les loges parisiennes qui ne sont pas parvenues à maintenir leur homme de lige
Qui plus est, le nouvel édile niçois, à l’écoute des citoyens plus que des médias subventionnés, tient ses promesses et réduit drastiquement le train de vie des dignitaires locaux et des amis peu scrupuleux.
Le nouveau maire de Nice montre à toute la France que, oui, les économies, c’est possible… avec la droite, fût-elle qualifiée d’extrême ! Diantre ! Les blancs becs parisiens(3) promus par l’oligarchie, font à présent bien pâle figure. Il leur sera de plus en plus difficile de justifier leur légitimité toute artificielle face à l’élu local expérimenté et à l’écoute de ses citoyens.
Un point commun avec Gérard Jugnot dans le film « La Chorale » : crâne d’obus !
Mais dans le film, crâne d’obus fait des miracles avec ses bonnes idées et de la résilience ! Jusqu’à quand ??? En réalité, l’état physique, se nomme glabre.