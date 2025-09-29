La France n’est plus un État de droit

La raison invoquée par Christian Estrosi est donc parfaitement fallacieuse

Ce qui n’est pas éton­nant puisqu’Estrosi ment tou­jours, comme Sarkozy du reste, ce que nous démon­trons régu­liè­re­ment dans nos colonnes(1).

La véri­té, ce n’est pas qu’Estrosi veuille « saluer l’action déter­mi­nante que [Nicolas Sarkozy] a menée, d’abord comme Ministre de l’Intérieur puis comme Président de la République, en fai­sant de la sécu­ri­té une prio­ri­té natio­nale ». La véri­té, c’est qu’Estrosi veut hono­rer un pote, au mépris de la Justice.

Estrosi honore un voyou qui a consi­dé­ra­ble­ment nui à la France, qui a men­ti, tri­ché en per­ma­nence(2).

Tout comme son men­tor, il bafoue les règles fon­da­men­tales de droit, au pro­fit de la sau­ve­garde de ses amis. La règle qui pré­vaut, c’est l’ap­par­te­nance au clan.

Autrement dit : le système mafieux

C’est vieux comme le monde. Deux visions s’af­frontent à tra­vers les âges :

• la pro­tec­tion par une enti­té abs­traite, l’État, qui doit être juste et impar­tial,

• la pro­tec­tion de son clan : famille de sang (mafia au sens propre), reli­gieuse, géo­gra­phique, etc.

La République prô­nait un État de droit lors­qu’elle vou­lait ren­ver­ser la royauté :

Mais très vite cette règle fut trans­gres­sée, comme si l’État de droit était une situa­tion fra­gile qu’il faut sans cesse pré­ser­ver. Le géné­ral de Gaulle par­lait « des copains et des coquins » à pro­pos des poli­ti­ciens de la IVe répu­blique. Il revient à nos diri­geants de pré­ser­ver ce fra­gile État de droit,

• d’a­bord en s’y sou­met­tant, et

• ensuite en s’é­ri­geant en exemples.

Nous en sommes bien loin. Dans notre répu­blique déli­ques­cente, plus haut on est pla­cé, plus on trans­gresse l’État de droit. C’est le cas avec tous les pré­si­dents de la répu­blique depuis Mitterrand. Puis presque tous les ministres, et de proche en proche jus­qu’aux communes.

L’État de droit, les valeurs de la répu­blique, « Liberté – Égalité – Fraternité », sont des impos­tures d’un sys­tème régi à pré­sent par l’hé­do­nisme et l’individualisme.