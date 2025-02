Une arme redoutable : l’inversion accusatoire

Louis Nègre croit s’en sortir par le mensonge et l’inversion accusatoire

Le maire ne se pré­oc­cupe pas des loge­ments des Cagnois, il se pré­oc­cupe de loger les immi­grés, clan­des­tins pour la plu­part ! Il faut une bonne audace pour affir­mer :

« Moi, je suis maire de Cagnes, je suis maire de tous les Cagnois, pas uni­que­ment de ceux qui ont une vil­la. » ou encore : « Que fait-on pour loger nos Cagnois ? » C’est facile et déma­go­gique. Et faux surtout !

Venons en à l’in­ver­sion accu­sa­toire :

« Vous mon­trez votre égoïsme exa­cer­bé, je vous le dis. Vous mon­trez votre égoïsme exa­cer­bé ». « Égoisme exa­cer­bé » répète-t-il. Question « égoisme », qui plus est « exa­cer­bé », mon­sieur le maire sait de quoi il parle. Il nous montre com­ment il pro­cède en cumu­lant des émo­lu­ments de maire, de 1er vice-pré­sident de la Communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur, ses retraites de séna­teur et d’en­sei­gnant. Plus tout ce que l’on ne connait pas. Il est très dif­fi­cile de connaître le mon­tant total des reve­nus de Louis Nègre. Nous menons notre enquête et nous y revien­drons. Mais on peut obser­ver que tous les reve­nus de notre don­neur de leçons sont cou­verts pas les défi­cits publics. Si Louis Nègre avait un tant soit peu le sens de la res­pon­sa­bi­li­té col­lec­tive, il renon­ce­rait à tous ses salaires que l’État ne pour­rait pas lui ver­ser sans s’en­det­ter. Alors, qui est égoïste ?

Les Cagnois n’ou­blient pas qu’à peine élu en 1995, Louis Nègre a vou­lu impo­ser sa femme au poste de secré­taire géné­rale de mai­rie. Cette opé­ra­tion fut reto­quée grâce à l’in­ter­ven­tion de l’op­po­sant « d’ex­trême droite », Jean-Claude Froideveaud. Louis Nègre n’est pas égoïste, il a fait ça pour sa femme…