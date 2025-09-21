Saint-Michel-Archange-Terrassant-le-Dragon

Trump porte le fer au cœur de l’État Profond

par | 21 sep­tembre 2025 | Aucun com­men­taire

Rappelez vous la pre­mière cam­pagne de Donald Trump en 2016 dans laquelle il tenait un dis­cours nova­teur et fort.

Deep State - Trump

Camion : Trump – Service de drai­nage des marais Le monstre (État pro­fond) : Mais que diable ! Imaginez vous ce que vous faites ?

« It is time to drain the swamp in Washington, D.C. » (Il est temps d’as­sé­cher le marais à Washington, D.C.), et de s’at­ta­quer au « Deep State », mot qui nous vient des États-Unis qui est deve­nu l‘« État pro­fond » en français.

Force est de recon­naître qu’il n’a pas fait grand-chose dans ce domaine là lors de son pre­mier mandat.

Et le revoi­là 8 ans plus tard, encore plus affû­té, mais il déso­riente ses par­ti­sans. Avec Elon Musk il dégraisse le mam­mouth via le « Department of Government Efficiency » (DOGE), mais sur bien des plans il déçoit : la guerre en Ukraine qu’il annon­çait ter­mi­ner en 15 jours per­dure tou­jours. Le sou­tien à la guerre ne fai­blit pas. Un rap­port du Département d’État (mai 2025) évoque des livrai­sons sup­plé­men­taires, incluant des MLRS (sys­tèmes de roquettes à longue por­tée) et des muni­tions. Si l’aide finan­cière a été dras­ti­que­ment réduite, elle peut être éva­luée entre envi­ron 500 mil­lions et 1 mil­liard de dol­lars selon le Kiel Institute for the World Economy et le Département d’État américain.

Sa posi­tion sur la guerre en Palestine est ouver­te­ment pro-israé­lienne, à tel point que son élec­to­rat se demande si Trump n’est pas tenu par Israël via les dos­siers Epstein pro­mis mais jamais révélés. 

Et puis nous appre­nons que Trump pour­sui­vrait George Soros et son fils Alex en jus­tice pour sou­tien à des « pro­tes­ta­tions vio­lentes ». À dire vrai nous n’y croyions pas spon­ta­né­ment car Trump s’at­taque à l’épi­centre de l’État pro­fond, et sa parole est par­fois fan­tasque. Mais c’est lui-même qui l’an­nonce via un post sur Truth Social, où il a exi­gé des pour­suites fédé­rales sous la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Il écrit dans un style qui est le sien : « George Soros, et son mer­veilleux fils radi­cal de gauche, devraient être incul­pés pour RICO en rai­son de leur sou­tien aux Protestations Violentes, et bien plus encore, dans toute l’Amérique. Nous n’al­lons pas lais­ser ces luna­tiques déchi­rer l’Amérique plus long­temps. »

Certes en tant que pré­sident, Trump ne peut pas ini­tier direc­te­ment des pour­suites pénales, mais il exerce une influence sur le Département de la Justice.

Dans notre article du 13 juin 2025 À Paris, bien­tôt comme à Los Angeles, nous expli­quions déjà la situa­tion que Donald Trump ne pou­vait ignorer.

Théo Malini montre clai­re­ment qui fomente les émeutes de Los Angeles, qui sont du reste — on ne s’en éton­ne­ra pas — en train de se pro­pa­ger dans les grandes villes américaines.

Soros Père & Fils

Les élites sata­nistes inves­tissent mas­si­ve­ment dans le chaos aux États-Unis car l’épisode Trump les embar­rassent. Elles ont tout ten­té pour empê­cher sa réélec­tion, y com­pris l’assassinat. Mais rien n’y fit et voi­là Donald Trump qui casse l’État Profond.

Les proches col­la­bo­ra­teurs du pré­sident ont pris le temps d’as­sem­bler toutes les preuves avant de lan­cer l’at­taque et lais­ser Trump l’an­non­cer lui-même. Tout porte à croire que cette fois-ci Trump ne rigole pas.

Les peines encou­rues sont très lourdes, et dépendent bien enten­du des chefs d’ac­cu­sa­tion. Mais citons :
• Peine de pri­son : de 7 à 20 ans par chef d’ac­cu­sa­tion. Dans des cas extrêmes, si les actes sont liés à des crimes comme le meurtre, une peine d’emprisonnement à vie est pos­sible.
Amendes : Les amendes peuvent atteindre 250 000 $ par chef d’ac­cu­sa­tion,
mais sur­tout :
Confiscation d’ac­tifs : RICO per­met la sai­sie des biens ou actifs liés à l’ac­ti­vi­té cri­mi­nelle pré­su­mée, ce qui pour­rait inclure des fonds ou des pro­prié­tés si ceux-ci sont prou­vés comme pro­ve­nant ou ayant ser­vi à ces acti­vi­tés illé­gales, et enfin :
Dommages civils : En plus des pour­suites pénales, RICO per­met des pour­suites civiles où les vic­times peuvent deman­der des dom­mages et intérêts.

Si le réseau de sub­ver­sion Open Society(1) s’ef­fondre, la pla­nète entière en sera ébran­lée. Et ce sera une bonne nouvelle.

Lire dans notre article Nuit du 5 novembre, daté pré­ci­sé­ment du… 5 novembre 2025 :
« Ce qui nous conforte dans l’idée que Trump gagne­ra la lutte dans les urnes. »

Fermer
Q

Stratégie éton­nante puisque — selon la consti­tu­tion amé­ri­caine — c’est le vice-pré­sident J.D. Vance qui suc­cè­de­rait au pré­sident élu en cas d’empêchement, et quelle qu’en soit la cause. Or le vice-pré­sident est répu­té pour avoir des posi­tions sou­vent plus radi­cales que Trump.

Fermer
Q

Lire dans nos colonnes : Xavier Niel, seul maître à bord de Nice Matin du 1er mars 2020

Fermer
Q

Dans la fou­lée de leurs men­tors sub­ven­tion­nés qui dictent la Bien Pensance, de nom­breuses per­son­na­li­tés quittent éga­le­ment le réseau du mil­liar­daire d’ex­trême droite, X. Par cet acte héroïque de résis­tance dont elles sont cou­tu­mières, ces per­son­na­li­tés annoncent vou­loir défendre « les valeurs » (?). Émoticone rire
Pour Christian Estrosi, tou­jours en pointe dans la droi­ture et la fidé­li­té, « une atmo­sphère délé­tère et des mes­sages mal­veillants nuisent à la voca­tion [du réseau social] ».
Citons encore : Nagui, Anne Hidalgo, Roland Lescure, Sandrine Rousseau, la CFDT, Anne Sainclair, Benoît Hamon, Julie Gayet, Cécile Duflot, Yannick Jadon

La France est sauvée…

Fermer
Q

Lire dans nos colonnes : Effervescence anti-raciste : George Soros à la manœuvre du 6 juin 2020

Fermer
Q

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.