Trump porte le fer au cœur de l’État Profond

Rappelez vous la pre­mière cam­pagne de Donald Trump en 2016 dans laquelle il tenait un dis­cours nova­teur et fort.

« It is time to drain the swamp in Washington, D.C. » (Il est temps d’as­sé­cher le marais à Washington, D.C.), et de s’at­ta­quer au « Deep State », mot qui nous vient des États-Unis qui est deve­nu l‘« État pro­fond » en français.

Force est de recon­naître qu’il n’a pas fait grand-chose dans ce domaine là lors de son pre­mier mandat.

Et le revoi­là 8 ans plus tard, encore plus affû­té, mais il déso­riente ses par­ti­sans. Avec Elon Musk il dégraisse le mam­mouth via le « Department of Government Efficiency » (DOGE), mais sur bien des plans il déçoit : la guerre en Ukraine qu’il annon­çait ter­mi­ner en 15 jours per­dure tou­jours. Le sou­tien à la guerre ne fai­blit pas. Un rap­port du Département d’État (mai 2025) évoque des livrai­sons sup­plé­men­taires, incluant des MLRS (sys­tèmes de roquettes à longue por­tée) et des muni­tions. Si l’aide finan­cière a été dras­ti­que­ment réduite, elle peut être éva­luée entre envi­ron 500 mil­lions et 1 mil­liard de dol­lars selon le Kiel Institute for the World Economy et le Département d’État américain.

Sa posi­tion sur la guerre en Palestine est ouver­te­ment pro-israé­lienne, à tel point que son élec­to­rat se demande si Trump n’est pas tenu par Israël via les dos­siers Epstein pro­mis mais jamais révélés.

Et puis nous appre­nons que Trump pour­sui­vrait George Soros et son fils Alex en jus­tice pour sou­tien à des « pro­tes­ta­tions vio­lentes ». À dire vrai nous n’y croyions pas spon­ta­né­ment car Trump s’at­taque à l’épi­centre de l’État pro­fond, et sa parole est par­fois fan­tasque. Mais c’est lui-même qui l’an­nonce via un post sur Truth Social, où il a exi­gé des pour­suites fédé­rales sous la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Il écrit dans un style qui est le sien : « George Soros, et son mer­veilleux fils radi­cal de gauche, devraient être incul­pés pour RICO en rai­son de leur sou­tien aux Protestations Violentes, et bien plus encore, dans toute l’Amérique. Nous n’al­lons pas lais­ser ces luna­tiques déchi­rer l’Amérique plus long­temps. »

Certes en tant que pré­sident, Trump ne peut pas ini­tier direc­te­ment des pour­suites pénales, mais il exerce une influence sur le Département de la Justice.