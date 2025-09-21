Trump porte le fer au cœur de l’État Profond
Rappelez vous la première campagne de Donald Trump en 2016 dans laquelle il tenait un discours novateur et fort.
« It is time to drain the swamp in Washington, D.C. » (Il est temps d’assécher le marais à Washington, D.C.), et de s’attaquer au « Deep State », mot qui nous vient des États-Unis qui est devenu l‘« État profond » en français.
Force est de reconnaître qu’il n’a pas fait grand-chose dans ce domaine là lors de son premier mandat.
Et le revoilà 8 ans plus tard, encore plus affûté, mais il désoriente ses partisans. Avec Elon Musk il dégraisse le mammouth via le « Department of Government Efficiency » (DOGE), mais sur bien des plans il déçoit : la guerre en Ukraine qu’il annonçait terminer en 15 jours perdure toujours. Le soutien à la guerre ne faiblit pas. Un rapport du Département d’État (mai 2025) évoque des livraisons supplémentaires, incluant des MLRS (systèmes de roquettes à longue portée) et des munitions. Si l’aide financière a été drastiquement réduite, elle peut être évaluée entre environ 500 millions et 1 milliard de dollars selon le Kiel Institute for the World Economy et le Département d’État américain.
Sa position sur la guerre en Palestine est ouvertement pro-israélienne, à tel point que son électorat se demande si Trump n’est pas tenu par Israël via les dossiers Epstein promis mais jamais révélés.
Et puis nous apprenons que Trump poursuivrait George Soros et son fils Alex en justice pour soutien à des « protestations violentes ». À dire vrai nous n’y croyions pas spontanément car Trump s’attaque à l’épicentre de l’État profond, et sa parole est parfois fantasque. Mais c’est lui-même qui l’annonce via un post sur Truth Social, où il a exigé des poursuites fédérales sous la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Il écrit dans un style qui est le sien : « George Soros, et son merveilleux fils radical de gauche, devraient être inculpés pour RICO en raison de leur soutien aux Protestations Violentes, et bien plus encore, dans toute l’Amérique. Nous n’allons pas laisser ces lunatiques déchirer l’Amérique plus longtemps. »
Certes en tant que président, Trump ne peut pas initier directement des poursuites pénales, mais il exerce une influence sur le Département de la Justice.
🇺🇸⚡️ Trump l’affirme : derrière les manifestations coordonnées contre lui, il pointe Soros et ses réseaux.— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) September 19, 2025
👉 Pancartes identiques, slogans formatés, organisation millimétrée → ce n’est pas l’œuvre de militants spontanés, mais d’un sponsor professionnel.
“C’est une incitation à… pic.twitter.com/9o6jWjOu4B
Dans notre article du 13 juin 2025 À Paris, bientôt comme à Los Angeles, nous expliquions déjà la situation que Donald Trump ne pouvait ignorer.
Théo Malini montre clairement qui fomente les émeutes de Los Angeles, qui sont du reste — on ne s’en étonnera pas — en train de se propager dans les grandes villes américaines.
Les élites satanistes investissent massivement dans le chaos aux États-Unis car l’épisode Trump les embarrassent. Elles ont tout tenté pour empêcher sa réélection, y compris l’assassinat. Mais rien n’y fit et voilà Donald Trump qui casse l’État Profond.
Les proches collaborateurs du président ont pris le temps d’assembler toutes les preuves avant de lancer l’attaque et laisser Trump l’annoncer lui-même. Tout porte à croire que cette fois-ci Trump ne rigole pas.
🚨🇺🇸👏Trump finalise la résiliation de l’USAID alors que le ministère de la Justice se prépare à démanteler l’ensemble du réseau Soros.— 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) September 21, 2025
Mike Benz révèle la feuille de route du ministère de la Justice pour lancer l’affaire RICO afin de détruire l’ensemble du réseau Soros et de… pic.twitter.com/y6xeTKqM4R
Les peines encourues sont très lourdes, et dépendent bien entendu des chefs d’accusation. Mais citons :
• Peine de prison : de 7 à 20 ans par chef d’accusation. Dans des cas extrêmes, si les actes sont liés à des crimes comme le meurtre, une peine d’emprisonnement à vie est possible.
• Amendes : Les amendes peuvent atteindre 250 000 $ par chef d’accusation,
mais surtout :
• Confiscation d’actifs : RICO permet la saisie des biens ou actifs liés à l’activité criminelle présumée, ce qui pourrait inclure des fonds ou des propriétés si ceux-ci sont prouvés comme provenant ou ayant servi à ces activités illégales, et enfin :
• Dommages civils : En plus des poursuites pénales, RICO permet des poursuites civiles où les victimes peuvent demander des dommages et intérêts.
Si le réseau de subversion Open Society(1) s’effondre, la planète entière en sera ébranlée. Et ce sera une bonne nouvelle.
Lire dans notre article Nuit du 5 novembre, daté précisément du… 5 novembre 2025 :
« Ce qui nous conforte dans l’idée que Trump gagnera la lutte dans les urnes. »
Stratégie étonnante puisque — selon la constitution américaine — c’est le vice-président J.D. Vance qui succèderait au président élu en cas d’empêchement, et quelle qu’en soit la cause. Or le vice-président est réputé pour avoir des positions souvent plus radicales que Trump.
Dans la foulée de leurs mentors subventionnés qui dictent la Bien Pensance, de nombreuses personnalités quittent également le réseau du milliardaire d’extrême droite, X. Par cet acte héroïque de résistance dont elles sont coutumières, ces personnalités annoncent vouloir défendre « les valeurs » (?).
Pour Christian Estrosi, toujours en pointe dans la droiture et la fidélité, « une atmosphère délétère et des messages malveillants nuisent à la vocation [du réseau social] ».
Citons encore : Nagui, Anne Hidalgo, Roland Lescure, Sandrine Rousseau, la CFDT, Anne Sainclair, Benoît Hamon, Julie Gayet, Cécile Duflot, Yannick Jadon…
La France est sauvée…
