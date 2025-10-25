Michel Maffesoli - Transfiguration Politique

Michel Maffesoli persiste et signe

par | 25 octobre 2025 | Aucun com­men­taire

Michel Maffesoli - Transfiguration Politique (1992)En publiant en 1992 La trans­fi­gu­ra­tion du poli­tique, sous-titrée La tri­ba­li­sa­tion du monde (Grasset), Michel Maffesoli bous­cu­lait le micro­cosme uni­ver­si­taire de la socio­lo­gie. S’il reçut très vite le Grand Prix des Sciences Humaines de l’Académie fran­çaise — un hon­neur rare pour un socio­logue — il n’en fut pas moins vive­ment cri­ti­qué par ailleurs sur sa « rigueur scien­ti­fique ». En effet dans la com­mu­nau­té des socio­logues fran­çais, l’ap­proche phé­no­mé­no­lo­gique et sen­sible de Maffesoli – pri­vi­lé­giant l’i­ma­gi­naire et les émo­tions sur une métho­do­lo­gie empi­rique stricte – a été sou­vent qua­li­fiée de sub­jec­tive et peu rigoureuse.

Si « c’est avoir tort que d’avoir rai­son trop tôt »(1), le temps remet tou­jours chaque chose à sa place(2).

S’il est Professeur Émérite en Sorbonne, Michel Maffesoli n’hé­site pas à reven­di­quer ses ori­gines modestes comme un fon­de­ment essen­tiel de sa pen­sée, qu’il oppose à une élite décon­nec­tée. Ces « racines popu­laires » dési­gnent à la fois son ancrage bio­gra­phique dans un milieu ouvrier et immi­gré, et l’o­rien­ta­tion théo­rique de son œuvre vers la « puis­sance popu­laire » – cette force vitale, émo­tion­nelle et tri­bale des masses, par oppo­si­tion au « pou­voir ins­ti­tué » des élites rationnelles.

C’est ce qui nous avait conduits à le dési­gner comme « l’in­tel­lo rebelle »(3) lors­qu’il avait publié : La force de l’imaginaire – Contre les bien-pen­sants.

Michel Maffesoli - Livre - Force Imaginaire

En réédi­tant son « ouvrage de jeu­nesse », Maffesoli cherche à réaf­fir­mer sa thèse cen­trale : le poli­tique s’est « trans­fi­gu­ré » en un espace domi­né par l’esthétique, l’émotion et les dyna­miques tri­bales, plu­tôt que par la rai­son ou les ins­ti­tu­tions tra­di­tion­nelles. Cette édi­tion s’ou­vri­ra à un lec­to­rat élar­gi pusque le temps a fait son œuvre. Michel Maffesoli en pro­fite pour relier ses ana­lyses d’o­ri­gine aux évé­ne­ments contem­po­rains, comme les sou­lè­ve­ments popu­laires ou la « tyran­nie sani­taire », ren­for­çant son actua­li­té per­çue aujourd’hui.

L’effondrement des grandes idéo­lo­gies (mar­xistes, libé­rales ou uto­piques) et des struc­tures éta­tiques rigides laisse place à une « trans­fi­gu­ra­tion » : le poli­tique n’est plus domi­né par la rai­son ins­tru­men­tale ou les grands récits pro­gres­sistes, mais par une culture du sen­ti­ment et de l’affectivité.

Michel Maffesoli nous aide à com­prendre notre monde, d’où il vient et où il va. Et nous avec.

« Les arbres aux racines pro­fondes sont ceux qui montent haut. »(4)

Michel Maffesoli - Transfiguration politique

Cette phrase est attri­buée à Marguerite Yourcenar dans ses « Mémoires d’Hadrien ».

C’est la sagesse popu­laire qui nous l’en­seigne, mais le temps est par­fois long…

Lire dans nos colonnes : Michel Maffesoli, l’intello rebelle du 3 octobre 2022 |

« Lis aubre que van founs soun li que moun­ton aut »
Frédéric Mistral dans Les Îles d’or (Lis Isclo d’or), 1876, Librairie contem­po­raine édi­teur, 1998

