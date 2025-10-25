Michel Maffesoli persiste et signe

En publiant en 1992 La trans­fi­gu­ra­tion du poli­tique, sous-titrée La tri­ba­li­sa­tion du monde (Grasset), Michel Maffesoli bous­cu­lait le micro­cosme uni­ver­si­taire de la socio­lo­gie. S’il reçut très vite le Grand Prix des Sciences Humaines de l’Académie fran­çaise — un hon­neur rare pour un socio­logue — il n’en fut pas moins vive­ment cri­ti­qué par ailleurs sur sa « rigueur scien­ti­fique ». En effet dans la com­mu­nau­té des socio­logues fran­çais, l’ap­proche phé­no­mé­no­lo­gique et sen­sible de Maffesoli – pri­vi­lé­giant l’i­ma­gi­naire et les émo­tions sur une métho­do­lo­gie empi­rique stricte – a été sou­vent qua­li­fiée de sub­jec­tive et peu rigoureuse.

Si « c’est avoir tort que d’avoir rai­son trop tôt »(1), le temps remet tou­jours chaque chose à sa place(2).

S’il est Professeur Émérite en Sorbonne, Michel Maffesoli n’hé­site pas à reven­di­quer ses ori­gines modestes comme un fon­de­ment essen­tiel de sa pen­sée, qu’il oppose à une élite décon­nec­tée. Ces « racines popu­laires » dési­gnent à la fois son ancrage bio­gra­phique dans un milieu ouvrier et immi­gré, et l’o­rien­ta­tion théo­rique de son œuvre vers la « puis­sance popu­laire » – cette force vitale, émo­tion­nelle et tri­bale des masses, par oppo­si­tion au « pou­voir ins­ti­tué » des élites rationnelles.

C’est ce qui nous avait conduits à le dési­gner comme « l’in­tel­lo rebelle »(3) lors­qu’il avait publié : La force de l’imaginaire – Contre les bien-pen­sants.