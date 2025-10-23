Sarkozy, le petit parrain

Estrosi honore un voyou qui a consi­dé­ra­ble­ment nui à la France, qui a men­ti, tri­ché en per­ma­nence(1).

Tout comme son men­tor, il bafoue les règles fon­da­men­tales de droit, au pro­fit de la sau­ve­garde de ses amis. La règle qui pré­vaut, c’est l’appartenance au clan.

Autrement dit : le système mafieux

C’est vieux comme le monde. Deux visions s’affrontent à tra­vers les âges :

• la pro­tec­tion par une enti­té abs­traite, l’État, qui doit être juste et impar­tial,

• la pro­tec­tion de son clan : famille de sang (mafia au sens propre), reli­gieuse, géo­gra­phique, etc.

La République prô­nait un État de droit lorsqu’elle vou­lait ren­ver­ser la royauté :

Mais très vite cette règle fut trans­gres­sée, comme si l’État de droit était une situa­tion fra­gile qu’il faut sans cesse pré­ser­ver.