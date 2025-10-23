Sarkozy-petit

Sarkozy, le petit parrain

23 octobre 2025

Nous écri­vions le 29 sep­tembre 2025 dans notre article La France n’est plus un État de droit :

Estrosi honore un voyou qui a consi­dé­ra­ble­ment nui à la France, qui a men­ti, tri­ché en per­ma­nence(1).
Tout comme son men­tor, il bafoue les règles fon­da­men­tales de droit, au pro­fit de la sau­ve­garde de ses amis. La règle qui pré­vaut, c’est l’appartenance au clan.

Autrement dit : le système mafieux

C’est vieux comme le monde. Deux visions s’affrontent à tra­vers les âges :
• la pro­tec­tion par une enti­té abs­traite, l’État, qui doit être juste et impar­tial,
• la pro­tec­tion de son clan : famille de sang (mafia au sens propre), reli­gieuse, géo­gra­phique, etc.

La République prô­nait un État de droit lorsqu’elle vou­lait ren­ver­ser la royauté :

Loi même pour tousMais très vite cette règle fut trans­gres­sée, comme si l’État de droit était une situa­tion fra­gile qu’il faut sans cesse pré­ser­ver.

La démons­tra­tion en fut faite en long, en large et en tra­vers tous ces jours-ci, jus­qu’à l’in­car­cé­ra­tion effec­tive du délin­quant Sarkozy, nous offrant le spec­tacle pathé­tique de l’a­go­nie de notre régime politique.

Nous vous pro­po­sons ci-des­sous un flo­ri­lège des per­son­na­li­tés qui ont publi­que­ment expri­mé leur sou­tien au délinquant :

Personnalité Rôle Déclaration clé Source
Rachida Dati Ministre de la Culture, ex-garde des Sceaux sous Sarkozy Soutien ferme et public, posi­tion­née « aux côtés de celui qui l’avait nom­mée ministre ». Web
François
Baroin		 Ex-ministre,
proche de LR		 A ren­du visite à Sarkozy avant l’in­car­cé­ra­tion pour expri­mer son soutien. Web
David Lisnard Maire de Cannes, pré­sident de Régions de France (LR) Visite de sou­tien avant l’incarcération. Web
François-Xavier Bellamy Député euro­péen LR Soutien expri­mé lors d’une visite récente. Web
Nadine Morano Députée euro­péenne LR Présente au ras­sem­ble­ment de sou­tien le 21 octobre devant le domi­cile de Sarkozy. Web
Philippe Tabarot Ministre des Transports « Mes pen­sées vont à Nicolas Sarkozy et à ses proches qui l’ac­com­pagnent avec cou­rage et digni­té dans cette épreuve. Je lui redis tout mon res­pect pour l’engagement et le dévoue­ment dont il a fait preuve pour notre pays. » (21 octobre 2025) Post X [post:66]
Vincent Jeanbrun Ministre délé­gué à la Ville et au Logement « Pensées sin­cères et affec­tueuses pour Nicolas Sarkozy et sa famille. Dans l’épreuve, je veux sim­ple­ment dire mon atta­che­ment à l’homme, à son cou­rage, à sa force dans l’adversité, à son par­cours et à ce qu’il a repré­sen­té pour tant de Français. » (21 octobre 2025) Post X [post:70]
Éric
Ciotti		 Président de l’Union des droites pour la République (UDR, allié RN) « Condamnation extrê­me­ment sévère […] Les preuves de cor­rup­tion ou de finan­ce­ment illé­gal de cam­pagne n’ont pas été éta­blies. Une pen­sée ami­cale à l’ancien Président. » (25 sep­tembre 2025) Web
Gérald Darmanin Ministre de l’Intérieur « Je l’irais voir en pri­son » ; exprime son « inquié­tude quant aux condi­tions de sécu­ri­té » et sa « tris­tesse pour le pré­sident Sarkozy ». (Proche col­la­bo­ra­teur de Sarkozy par le passé.) Web
Emmanuel Macron Président de la République Geste « fort » lors d’une ren­contre pri­vée d’une heure à l’Élysée le 17 octobre 2025, témoi­gnant d’une « rela­tion par­ti­cu­lière mal­gré leurs dif­fé­rences politiques ». Web
Édouard Philippe Ex-Premier ministre, pré­sident d’Horizons Visite de sou­tien avant l’incarcération. Web
Christian Estrosi Maire de Nice, Horizons « Je tiens à appor­ter mon total sou­tien à mon ami NicolasSarkozy
dans l’épreuve qu’il vit aujourd’hui. […] Sa hau­teur de vue et son lea­der­ship nous manquent. » (Décembre 2024, réité­ré en 2025)		 Post X [post:67]
Marine Le Pen Présidente du Rassemblement National Soutien public à la condam­na­tion, ali­gné sur une rhé­to­rique de « per­sé­cu­tion judiciaire ». Web , [post:71]
Jordan Bardella Président du groupe RN à l’Assemblée Soutien expri­mé lors d’une visite récente. Web
Carla Bruni Épouse Soutien indé­fec­tible : « Injustice totale » (sep­tembre 2025) ; l’a accom­pa­gné main dans la main jus­qu’au départ pour la pri­son, mar­quée par l’émotion. Web
Louis Sarkozy Fils Appel au ras­sem­ble­ment de sou­tien le 21 octobre : « Soyons nom­breux à venir expri­mer notre sou­tien à Nicolas Sarkozy […] un geste de sou­tien, un témoi­gnage silen­cieux et digne. » Web
Pierre Sarkozy Fils Co-orga­ni­sa­teur du ras­sem­ble­ment avec Louis. Web
Cécilia Attias Ex-épouse Message poi­gnant : « Nicolas Sarkozy bien­tôt en pri­son : ce mes­sage de Cécilia Attias qui en dit long » (sou­tien implicite). Web
Bernadette Chirac Ex-Première dame Manifestation d’a­mi­tié envers Sarkozy, mal­gré les ten­sions pas­sées entre familles politiques. Web
Claude Chirac Fille de Bernadette, ex-conseillère de Jacques Chirac Soutien conjoint avec sa mère. Web
Laurent Wauquiez Président des Républicains (LR), député « Nicolas Sarkozy a tou­jours ser­vi la France avec pas­sion et enga­ge­ment. Je veux redire mon sou­tien et ma recon­nais­sance envers l’homme d’État qui a tant don­né à notre pays et mon ami­tié pour
l’homme. » (25 sep­tembre 2025)		 Post X [post:76] ; Web
Karine Le Marchand  Animatrice TV Soutien public expri­mé sur Instagram Web
Christine Bravo Animatrice Insurrection publique contre la condam­na­tion lors d’une émis­sion sur W9 Web
Isabelle Balkany Ex-maire de Levallois-Perret, (condam­née pour fraude) « Cœur et ten­dresse » à la famille Sarkozy Post X
[post:72]
Sympathisants ano­nymes Rassemblement de 100 à 300 per­sonnes le 21 octobre devant son domi­cile, avec cris de « Libérez Sarkozy ! » et dra­peaux tricolores Web
Hauts fonc­tion­naires et anciens collaborateurs Plus d’une cen­taine (dont le secré­taire géné­ral de l’Élysée et ex-patrons de police) ont applau­di Sarkozy lors d’une réunion le 9 octobre 2025 Post X [post:78]

Retenez ces noms, tous bafouent les valeurs qui fondent le Vivre Ensemble apai­sé. C’est très grave eu égard aux res­pon­sa­bi­li­tés qu’elles exercent, ou ont exercé.

Toutes ces personnes ont fait le choix de l’obédience clanique au détriment de l’État de droit

Ces per­sonnes sont des mafio­si qui font allé­geance au clan qui les pro­tège et qu’elles se doivent de protéger

Le clan a mis en place Nicolas Sarkozy au plus haut niveau de l’État. Devenu le par­rain du clan, il se doit d’être recon­nais­sant, comme le dit très ouver­te­ment Rachida Dati, actuelle ministre sous Macron, comme elle le fut sous Sarkozy (2007−2010) « qui l’avait nom­mée ministre ».

Les tur­pi­tudes de Nicolas Sarkozy ont prin­ci­pa­le­ment pro­fi­té aux États-Unis, comme nous le dénon­çons dans notre article : HAUTE TRAHISON : Sarkozy l’Américain du 21 jan­vier 2025.

Sarkozy - Obama

La mafia est un sys­tème cla­nique très hié­rar­chi­sé. Nicolas Sarkozy est le par­rain pour la France, comme Obama est le par­rain pour les États-Unis, qui lui aus­si a été mis en place pour répondre aux ordres de la Pieuvre.Mafia pieuvre

Les innom­brables mal­ver­sa­tions, d’une extrême gra­vi­té de Nicolas Sarkozy, doivent être rap­pe­lées à tous ceux qui seraient prompts à se lais­ser influen­cer par la pro­pa­gande de CNews (Bolloré) ou de TF1 (Bouygues), outils de dés­in­for­ma­tion aux ordres de la bour­geoi­sie dont sont issus tous nos diri­geans politique.

Politique Intérieure :

Le Traité de Lisbonne : Refusé par réfé­ren­dum en 2005, le trai­té consti­tu­tion­nel euro­péen a été res­sus­ci­té sous forme de trai­té de Lisbonne, rati­fié par voie par­le­men­taire en 2008 sans consul­ta­tion popu­laire. Sarkozy, alors pré­sident, a jus­ti­fié cette manœuvre comme une “sim­pli­fi­ca­tion ins­ti­tu­tion­nelle”.
Ruine d’EDF avec la loi NOME : Adoptée en 2010 sous l’impulsion de François Fillon et Nicolas Sarkozy, la loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité (NOME) a impo­sé à EDF de vendre son élec­tri­ci­té nucléaire à bas prix à ses concur­rents via l’Arenh (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique). Ce méca­nisme, cen­sé ouvrir le mar­ché à la concur­rence euro­péenne, a été cri­ti­qué comme une “vente à perte” qui a endet­té EDF de mil­liards d’euros et fra­gi­li­sé la filière nucléaire fran­çaise. Des experts estiment que cette loi a coû­té à l’État des dizaines de mil­liards en sub­ven­tions cachées.
Immigration choi­sie : Sous Sarkozy, l’immigration légale a atteint un pic de 250 000 titres de séjour annuels, mal­gré sa rhé­to­rique de fer­me­té. Sa loi de 2006 sur “l’immigration choi­sie” a été un échec, avec seule­ment 14 % d’immigration pro­fes­sion­nelle contre un objec­tif de 50 %.
Discrimination posi­tive : Plus pro­vo­ca­teur, son dis­cours de 2008 sur le “défi du métis­sage” – “Ce n’est pas un choix, c’est une obli­ga­tion” – a annon­cé la poli­tique de quo­tas d’immigrés non-euro­péens dans toutes les sphères de l’État et de la socié­té, expres­sion du mul­ti­cul­tu­ra­lisme anglo-amé­ri­cain qu’il a vou­lu impo­ser en France.
Mayotte dépar­te­men­ta­li­sée : En 2009, Sarkozy a impul­sé la dépar­te­men­ta­li­sa­tion de Mayotte, effec­tive en 2011, mal­gré les aver­tis­se­ments sur l’immigration clan­des­tine mas­sive. Résultat : une explo­sion démo­gra­phique et des ten­sions sociales, avec des cri­tiques qua­li­fiant cela d””erreur his­to­rique” qui a alour­di les finances publiques sans résoudre les pro­blèmes struc­tu­rels.
Théorie du genre à l’Éducation Nationale : En 2011, sous son man­dat, des manuels sco­laires de SVT ont inté­gré des cha­pitres sur le genre, expli­quant que l’identité sexuelle est socio-cultu­relle autant que bio­lo­gique.
Fin de la double peine et poli­tique du chiffre à la police : La réforme de 2003, impul­sée par Sarkozy comme ministre de l’Intérieur, a limi­té les expul­sions auto­ma­tiques d’étrangers délin­quants, vue comme un laxisme pénal. Parallèlement, sa “poli­tique du chiffre” a pous­sé les forces de l’ordre à pri­vi­lé­gier les sta­tis­tiques (PV, inter­pel­la­tions) au détri­ment de la pré­ven­tion, géné­rant des dys­fonc­tion­ne­ments per­sis­tants.
Saccage de l’Hôpital public : Les réformes hos­pi­ta­lières de 2009 (loi HPST) ont ren­for­cé les pou­voirs des direc­teurs et favo­ri­sé les par­te­na­riats public-pri­vé, au détri­ment des soi­gnants. Budgets rognés et fer­me­tures de lits ont été dénon­cés comme un “déman­tè­le­ment” du ser­vice public, aggra­vé par la crise Covid.
Saisie indi­vi­duelle du Conseil consti­tu­tion­nel : Membre de droit du Conseil depuis 2012, Sarkozy a été accu­sé d’instrumentaliser l’institution pour ses recours per­son­nels, comme en 2013 pour ses comptes de cam­pagne, sou­le­vant des ques­tions d’impartialité.
Vente de 20 % des réserves d’or : Une Perte de 40 Milliards : En 2004, comme ministre, Sarkozy a ven­du 589 tonnes d’or de la Banque de France pour 4,67 mil­liards d’euros. Avec la flam­bée du cours de l’or, cette opé­ra­tion a coû­té à l’État envi­ron 40 mil­liards d’euros en valeur actuelle.
Ouverture à gauche : Sitôt élu sur une ligne de droite dure, Sarközy a ouvert son gou­ver­ne­ment à des figures his­to­rique de gauche (le (..) néo-conser­va­teur Bernard Kouchner aux Affaires étran­gères, le socia­liste liba­nais Éric Besson à la Prospective) et à des per­son­na­li­tés non blanches ou d’origine immi­grée, comme Rachida Dati (Justice), Fadela Amara (poli­tique de sub­ven­tions des quar­tiers eth­nique), ou Ramatoulaye Wade. Il s’agit d’accélérer le mul­ti­cul­tu­ra­lisme et la dis­cri­mi­na­tion posi­tive.
Suppression du crime de haute tra­hi­son : La révi­sion consti­tu­tion­nelle de 2007, sous son impul­sion, a rem­pla­cé la “haute tra­hi­son” par un vague “man­que­ment aux devoirs”, sup­pri­mant une pro­tec­tion contre les abus pré­si­den­tiels et pro­té­geant poten­tiel­le­ment Sarkozy lui-même.
Maintien des 35 heures et retraite à 60 ans : Malgré ses pro­messes de “rup­ture”, Sarkozy n’a pas abro­gé les 35 heures (seule­ment assou­plies) ni repous­sé immé­dia­te­ment la retraite à 60 ans (repor­tée à 62 en 2010, mais main­te­nue pour les car­rières longues), déce­vant la droite libé­rale.
Maintien des Accords d’Évian : Sarkozy a pré­ser­vé les faci­li­tés d’immigration issues des accords de 1962, mal­gré les appels à leur rené­go­cia­tion, favo­ri­sant selon les détrac­teurs un flux migra­toire incon­trô­lé.
Enterrement du rap­port sur le finan­ce­ment des syn­di­cats de gauche : En novembre 2011, sous son man­dat, un rap­port par­le­men­taire explo­sif sur les finan­ce­ments opaques des syn­di­cats (plus de 5 mil­liards d’euros annuels, avec des abus via les comi­tés d’entreprise et des publi­ci­tés sus­pectes) a été reje­té et “enter­ré” par l’Assemblée, mal­gré six mois de tra­vail et 45 audi­tions. Cette déci­sion, prise à la veille des élec­tions pré­si­den­tielles de 2012, visait à se conci­lier la gauche syn­di­cale en vue de la réélec­tion de Sarközy.
Déclarations de Carla Bruni sur le “sang pour­ri” des Français : En 2010, Carla Bruni, épouse de Sarkozy, évoque “le vieux sang pour­ri” qui coule dans les veines des Français, en réfé­rence à leur sup­po­sée fri­lo­si­té face à l’immigration et à la diver­si­té raciale.
Constructions de mos­quées : En 2006, le rap­port Machelon, com­man­dé par Sarkozy, ministre de l’intérieur, a auto­ri­sé les sub­ven­tions com­mu­nales aux lieux de culte, contour­nant la loi de 1905. Cela a accé­lé­ré la construc­tion de mos­quées (près de 2 500 en 2012), sou­vent finan­cées par des fonds qata­ris, via des baux emphy­téo­tiques à 1 euro/​an.
Débat tru­qué sur l’identité natio­nale : Lancé en novembre 2009 par Éric Besson, ministre de l’Immigration, le “grand débat sur l’identité natio­nale” visait à répondre aux pré­oc­cu­pa­tions des élec­teurs de droite sur l’immigration. Présenté comme une réflexion ouverte, il a rapi­de­ment été repris en mains par le pou­voir. Les 150 réunions publiques, sou­vent enca­drées par des pré­fets, ont élu­dé les ques­tions sen­sibles comme l’immigration mas­sive ou l’influence de l’islam, se concen­trant sur des thèmes abs­traits comme la “République” ou la “laï­ci­té”. En février 2010, le débat s’est conclu par une célé­bra­tion iré­nique des valeurs de la gauche répu­bli­caine, avec des pro­po­si­tions vagues (hymne natio­nal à l’école, dra­peau tri­co­lore).
Collusion pour un demi mil­liard d’euros avec Bernard Tapie : En 2007, alors pré­sident, Sarkozy a influen­cé la déci­sion de recou­rir à un arbi­trage pri­vé plu­tôt qu’à une pro­cé­dure judi­ciaire clas­sique pour régler le dif­fé­rend entre Tapie et le Consortium de Réalisation (CDR), enti­té publique gérant les dettes du Crédit Lyonnais. Cette déci­sion a été prise par la ministre de l’Économie, la (..) Christine Lagarde, sous son man­dat. En 2015, la cour d’appel de Paris a annu­lé l’arbitrage, jugeant qu’il était enta­ché de fraude. Tapie a été condam­né à rem­bour­ser les 403 mil­lions d’euros. Sarközy, bien que non direc­te­ment condam­né dans cette affaire, a été mis en cause pour son influence. Christine Lagarde, jugée pour “négli­gence”, a été recon­nue cou­pable en 2016 mais dis­pen­sée de peine.

Politique Étrangère :

Néoconservatisme et Soumission à l’OTAN : Sarkozy s’est dis­tin­gué par un atlan­tisme fana­tique, rom­pant avec la tra­di­tion d’indépendance fran­çaise.
Destruction de la Libye : Après avoir per­mis à Mouammar Kadhafi de poser sa tente à l’Élysée, Sarkozy, en 2011, a ini­tié l’intervention de l’OTAN en Libye pour abattre un État jugé hos­tile à “Israël”. Soutenu par BHL, il a contri­bué à la chute de Kadhafi grâce à des milices dji­ha­distes, lais­sant un chaos de grande ampleur s’installer, ouvrant un cor­ri­dor migra­toire béant qui n’a tou­jours pas été refer­mé. Cette guerre a entraî­né la per­cée dji­ha­diste dans le Sahel, notam­ment au Mali, qui a culmi­né avec le retrait en catas­trophe des troupes fran­çaises de toute l’Afrique de l’Ouest.
Revirements en Syrie : Après avoir réha­bi­li­té Bachar al-Assad en 2008 (invi­té au 14 juillet), Sarkozy a pivo­té en 2011, appe­lant à une inter­ven­tion mili­taire en 2012, sans aval de l’ONU.
Alignement sur “Israël” : Son dis­cours à la Knesset en 2008 et ses condam­na­tions de l’Iran ont mar­qué un sou­tien incon­di­tion­nel à l’entité sio­niste, rom­pant avec l’équilibre tra­di­tion­nel fran­çais au Proche-Orient.
Réintégration dans l’OTAN : En 2009, Sarkozy a rame­né la France dans le com­man­de­ment inté­gré de l’OTAN, aban­don­nant 43 ans d’exception gaul­liste, le mou­ve­ment poli­tique dont il pro­vient. Pro-guerre et pro-OTAN, il a ali­gné Paris sur Washington, au détri­ment d’une défense fran­çaise et euro­péenne auto­nome.
Corruption qata­rie : Sarkozy a favo­ri­sé l’influence isla­mo-qata­rie en France via des inves­tis­se­ments (PSG, Rafale) et une conven­tion fis­cale de 2008 exo­né­rant les capi­taux qata­ris. En contre­par­tie, le Qatar a finan­cé son divorce avec la (..) Cécilia Cziganer Albeniz, mère de Louis Cziganer Albeniz Sarközy (3 mil­lions d’euros via une sur-ran­çon pour les infir­mières bul­gares en 2007). Les enquêtes sur le Mondial 2022, attri­bué au Qatar, pointent un “pacte de cor­rup­tion” lors d’un déjeu­ner ély­séen en 2010, impli­quant Sarkozy, Platini et l’émir du Qatar. Cette col­lu­sion culmine avec la guerre en Syrie, le Qatar vou­lant ren­ver­ser Bachar Al Assad pour ins­tal­ler un pou­voir isla­miste à Damas et faire tran­si­ter son gaz par le ter­ri­toire syrien conquis avec l’aide de l’OTAN et de la France.

