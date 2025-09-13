La gauche n’a pas réussi à siphonner « Le mouvement du 10 septembre »
Nous vous avions prévenus : Ne confondez pas « Le » 10 septembre et « À partir du » 10 septembre.
Cet appel à « Tout bloquer » n’émanant pas d’une institution reconnue par le Pouvoir en place, nos dirigeants et la presse se sont efforcés de le dénigrer. Tout comme pour le mouvement spontané des Gilets Jaunes, les syndicats se sont invités à ce mouvement. À leur manière, bien entendu :
La grève !
Nous avertissions dans notre article précédent : Les grèves en mode monôme soixante-huitard n’ont rien donné en 60 ans. Ne tombons pas encore une fois dans le panneau.
Cette fois-ci cependant les syndicats n’ont pas réussi à mobiliser leurs troupes. Gersende Bessède en fait un tableau désabusé sur sa page Facebook(1) :
Comme prévu, le 10 septembre a bidé par absence de peuple. Ce qui est un peu ballot pour un mouvement qui se voulait populaire. Parce que trois lycéens qui crament une poubelle ou des black blocs qui attaquent un Franprix, ce n’est pas vraiment représentatif de la France qui en a ras le bol, c’est juste une figure imposée ennuyeuse à mourir, de ce genre de journée. Avec sa figure imposée en miroir, le flic qui tape dans le tas sans discernement.
Alors où est le peuple ? Les droitards se satisfont qu’il ne soit pas avec LFI mais il n’aurait probablement pas été avec eux non plus.
Le peuple a scissionné d’avec le monde politique. Complètement. Il ne veut plus en entendre parler. Ce rejet inclus aussi les opposants, les activistes, les twittos.
Les Français n’en ont plus rien à foutre de rien. Ils savent que le système est une arnaque et s’en sont retiré. Silencieusement. Sur la pointe des pieds. Le monde politique au sens large et le reste de la France vivent désormais leurs vies séparément, de manière complètement étanche. C’est ce que j’ai vu hier. Et ce n’est pas réjouissant pour la suite.
Car le pays va continuer à s’effondrer. Et plus personne n’en aura rien à battre.
Notre éditorialiste Michel Lebon écrit pour sa part(2) :
Manifestation minable de 150 militants CGT sur la Promenade des Anglais en brayant sous les drapeaux palestiniens :
« Nous sommes tous des enfants de Gaza…«
La CGT sans adhérents, gavée de subventions publiques, vient au secours de l’État qui la nourrit en pourrissant tous les mouvements populaires légitimes.
Drapeau palestinien en tête, ces manifestants patentés ne savent même plus pourquoi ils déambulent !
Tout ceci confirme ce que nous recommandons :
Ne confondez pas « Le » 10 septembre et « À partir du » 10 septembre.
C’est en effet maintenant que ça commence !
C’est aujourd’hui et demain, et tous les jours qui suivront jusqu’à l’anéantissement du Système, qu’il faut agir. Bloquer le Système par où il contrôle l’économie et nos âmes : la surconsommation, c’est la seule forme de lutte qui peut aboutir tout en évitant les violences(3). Ce n’est pas si compliqué mais cela implique d’être motivé et déterminé. D’abord on arrête de surconsommer, et puis on consomme de moins en moins, on recycle de plus en plus. Bien vite les rabais et les promotions apparaîtront. Résistez ! À l’approche de Noël(4), résistez ! Il ne nous reste qu’une solution :
