La gauche n’a pas réussi à siphonner « Le mouvement du 10 septembre »

Nous vous avions pré­ve­nus : Ne confon­dez pas « Le » 10 sep­tembre et « À par­tir du » 10 sep­tembre.

Cet appel à « Tout blo­quer » n’é­ma­nant pas d’une ins­ti­tu­tion recon­nue par le Pouvoir en place, nos diri­geants et la presse se sont effor­cés de le déni­grer. Tout comme pour le mou­ve­ment spon­ta­né des Gilets Jaunes, les syn­di­cats se sont invi­tés à ce mou­ve­ment. À leur manière, bien entendu :

La grève !

Nous aver­tis­sions dans notre article pré­cé­dent : Les grèves en mode monôme soixante-hui­tard n’ont rien don­né en 60 ans. Ne tom­bons pas encore une fois dans le pan­neau.

Cette fois-ci cepen­dant les syn­di­cats n’ont pas réus­si à mobi­li­ser leurs troupes. Gersende Bessède en fait un tableau désa­bu­sé sur sa page Facebook(1) :