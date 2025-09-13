Bloquons tout - 10 septembre 2025

La gauche n’a pas réussi à siphonner « Le mouvement du 10 septembre »

par | 13 sep­tembre 2025 | Aucun com­men­taire

Nous vous avions pré­ve­nus : Ne confon­dez pas « Le » 10 sep­tembre et « À par­tir du » 10 sep­tembre.

Cet appel à « Tout blo­quer » n’é­ma­nant pas d’une ins­ti­tu­tion recon­nue par le Pouvoir en place, nos diri­geants et la presse se sont effor­cés de le déni­grer. Tout comme pour le mou­ve­ment spon­ta­né des Gilets Jaunes, les syn­di­cats se sont invi­tés à ce mou­ve­ment. À leur manière, bien entendu :

Grève générale - 10 septembre 2025

La grève !

Nous aver­tis­sions dans notre article pré­cé­dent : Les grèves en mode monôme soixante-hui­tard n’ont rien don­né en 60 ans. Ne tom­bons pas encore une fois dans le pan­neau.

Cette fois-ci cepen­dant les syn­di­cats n’ont pas réus­si à mobi­li­ser leurs troupes. Gersende Bessède en fait un tableau désa­bu­sé sur sa page Facebook(1) :

Comme pré­vu, le 10 sep­tembre a bidé par absence de peuple. Ce qui est un peu bal­lot pour un mou­ve­ment qui se vou­lait popu­laire. Parce que trois lycéens qui crament une pou­belle ou des black blocs qui attaquent un Franprix, ce n’est pas vrai­ment repré­sen­ta­tif de la France qui en a ras le bol, c’est juste une figure impo­sée ennuyeuse à mou­rir, de ce genre de jour­née. Avec sa figure impo­sée en miroir, le flic qui tape dans le tas sans dis­cer­ne­ment.
Alors où est le peuple ? Les droi­tards se satis­font qu’il ne soit pas avec LFI mais il n’au­rait pro­ba­ble­ment pas été avec eux non plus.
Le peuple a scis­sion­né d’a­vec le monde poli­tique. Complètement. Il ne veut plus en entendre par­ler. Ce rejet inclus aus­si les oppo­sants, les acti­vistes, les twit­tos.
Les Français n’en ont plus rien à foutre de rien. Ils savent que le sys­tème est une arnaque et s’en sont reti­ré. Silencieusement. Sur la pointe des pieds. Le monde poli­tique au sens large et le reste de la France vivent désor­mais leurs vies sépa­ré­ment, de manière com­plè­te­ment étanche. C’est ce que j’ai vu hier. Et ce n’est pas réjouis­sant pour la suite.
Car le pays va conti­nuer à s’ef­fon­drer. Et plus per­sonne n’en aura rien à battre.

Notre édi­to­ria­liste Michel Lebon écrit pour sa part(2) :

Manifestation minable de 150 mili­tants CGT sur la Promenade des Anglais en brayant sous les dra­peaux pales­ti­niens :
« Nous sommes tous des enfants de Gaza…« 
La CGT sans adhé­rents, gavée de sub­ven­tions publiques, vient au secours de l’État qui la nour­rit en pour­ris­sant tous les mou­ve­ments popu­laires légitimes.

Bloquons tout - 10 septembre 2025

Drapeau pales­ti­nien en tête, ces mani­fes­tants paten­tés ne savent même plus pour­quoi ils déambulent !

Tout ceci confirme ce que nous recom­man­dons : 
Ne confon­dez pas « Le » 10 sep­tembre et « À par­tir du » 10 sep­tembre.

C’est en effet maintenant que ça commence !

C’est aujourd’­hui et demain, et tous les jours qui sui­vront jus­qu’à l’a­néan­tis­se­ment du Système, qu’il faut agir. Bloquer le Système par où il contrôle l’é­co­no­mie et nos âmes : la sur­con­som­ma­tion, c’est la seule forme de lutte qui peut abou­tir tout en évi­tant les vio­lences(3). Ce n’est pas si com­pli­qué mais cela implique d’être moti­vé et déter­mi­né. D’abord on arrête de sur­con­som­mer, et puis on consomme de moins en moins, on recycle de plus en plus. Bien vite les rabais et les pro­mo­tions appa­raî­tront. Résistez ! À l’ap­proche de Noël(4), résis­tez ! Il ne nous reste qu’une solution :

Tuez le veau d’or !

Sur sa page Facebook :

Fermer
Q

Sur sa page Facebook :

Fermer
Q

Ce n’est pas nou­veau : je le répète depuis 10 ans.couverture_sabotage_appel_greve_consommateurs

Fermer
Q

Lire dans nos colonnes : Le Veau d’Or : tou­jours et encore du 18 novembre 2019

Fermer
Q

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.