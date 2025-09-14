Notre chaîne YouTube est brutalement censurée

Nous ne pensions pas que ce serait aussi brutal

Nous n’a­vons reçu aucune aver­tis­se­ment nous invi­tant à modé­rer tels ou tels pro­pos. De sur­croît c’est notre chaîne Youtube qui est cen­su­rée. Or cette chaîne nous ser­vait de relais tech­nique pour des vidéos tierses puisque nous pro­dui­sons par nous-mêmes peu de vidéos. La puni­tion est totale puisque YouTube nous inter­dit d’ac­cé­der à d’autres chaînes YouTube. Tout ceci est tyran­nique.

Mais à quelque chose malheur est bon

• La cen­sure existe, nous l’a­vons ren­con­trée. La machine répres­sive est bel et bien en place et elle tourne. Ne nous fai­sons donc plus aucune illu­sion sur la nature du Pouvoir en place en France, et pro­ba­ble­ment aus­si dans toute l’Europe de Bruxelles.

• Nous en dédui­sons que nous gênons ce Pouvoir plus que nous le pen­sions. Cette cen­sure est la recon­nais­sance de notre capa­ci­té d’in­fluence. C’est donc une bonne nouvelle.

Nous allons bien enten­du deman­der des expli­ca­tions à YouTube car nous ne voyons pas, vrai­ment pas, quels « cas graves ou répé­tés de non-res­pect de : règle­ment rela­tif au spam, aux pra­tiques trom­peuses et aux escro­que­ries » ont sus­ci­té cette déci­sion foudroyante.

Ce coup bas ne nous anéan­ti­ra pas. Nous héber­ge­rons nos vidéos sur un autre site, nous conti­nue­rons d’ap­por­ter nos ana­lyses qui éclairent chaque jour des mil­liers de lec­trices et de lec­teurs.