YouTube Censure

Notre chaîne YouTube est brutalement censurée

par | 14 sep­tembre 2025 | 4 Commentaires 

Nous savons bien que Nice Provence Info, site d’é­veil des consciences et pre­mier site régio­nal de réin­for­ma­tion(1), n’at­tire ni les ympa­thies, ni les encou­ra­ge­ments et bien-sûr les sub­ven­tions du Système oli­gar­chique que nous dénon­çons avec constance.
Nous savons bien éga­le­ment qu’une cen­sure très sévère se met en place, et nous la dénon­çons éga­le­ment.
Nous appre­nons bien que des sites qui résistent comme nous, sont cen­su­rés, mais…

nous ne pensions pas, par candeur, que cela pouvait nous arriver.

Nous pen­sions que depuis 2014, nous avions acquis une cer­taine apti­tude à « pas­ser sous les radars ».

Eh bien non !

Les foudres de la cen­sure nous sont tom­bé dessus :

Sujet : Nice Provence Info, nous avons sup­pri­mé votre chaîne de YouTube
Date : Tue, 09 Sep 2025 10:01:18 ‑0700
De : YouTube <no-reply@youtube.com>
Pour : nice-provence.info

Bonjour Nice Provence Info,

Après avoir exa­mi­né vos conte­nus, nous avons détec­té plu­sieurs cas graves ou répé­tés de non-res­pect des règles sui­vantes : règle­ment rela­tif au spam, aux pra­tiques trom­peuses et aux escro­que­ries. Par consé­quent, nous avons sup­pri­mé votre chaîne de YouTube.

Nous com­pre­nons que cette déci­sion puisse vous contra­rier, mais il est de notre devoir de nous assu­rer que YouTube reste un lieu sûr pour tous les uti­li­sa­teurs. Si nous consi­dé­rons qu’une chaîne enfreint gra­ve­ment nos règles, nous la sup­pri­mons pour pro­té­ger les autres uti­li­sa­teurs de la plate-forme. Toutefois, si vous esti­mez que nous avons com­mis une erreur, vous pou­vez faire appel de cette déci­sion. Vous trou­ve­rez de plus amples infor­ma­tions ci-des­sous concer­nant l’in­frac­tion ain­si que la pro­cé­dure à suivre pour faire appel.

Que dit notre règlement ?

Les conte­nus qui font la pro­mo­tion de spams, d’es­cro­que­ries ou d’autres pra­tiques trom­peuses sont inter­dits sur YouTube.

En savoir plus

Quelles sont les conséquences pour votre chaîne ?

Nous avons sup­pri­mé défi­ni­ti­ve­ment votre chaîne de YouTube. Désormais, vous ne pou­vez plus accé­der à d’autres chaînes YouTube, en pos­sé­der, ni en créer.

Ce que vous pouvez faire ensuite

Voici la pro­cé­dure à suivre pour faire appel de cette décision :
  • Consultez le Règlement de la com­mu­nau­té YouTube.
  • Faites appel sur cette page. Veillez à rem­plir le for­mu­laire d’ap­pel de la façon la plus exhaus­tive pos­sible en indi­quant, entre autres, l’URL de votre chaîne :

Si vous avez des ques­tions, n’hé­si­tez pas à nous contacter.

Cordialement,
L’équipe YouTube

Cet e‑mail vous a été envoyé pour vous faire part d’in­for­ma­tions et de nou­veau­tés concer­nant votre chaîne ou compte YouTube.

© 2025 Google LLC d/​b/​a YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 

Nous ne pensions pas que ce serait aussi brutal

Nous n’a­vons reçu aucune aver­tis­se­ment nous invi­tant à modé­rer tels ou tels pro­pos. De sur­croît c’est notre chaîne Youtube qui est cen­su­rée. Or cette chaîne nous ser­vait de relais tech­nique pour des vidéos tierses puisque nous pro­dui­sons par nous-mêmes peu de vidéos. La puni­tion est totale puisque YouTube nous inter­dit d’ac­cé­der à d’autres chaînes YouTube. Tout ceci est tyran­nique.

Mais à quelque chose malheur est bon

• La cen­sure existe, nous l’a­vons ren­con­trée. La machine répres­sive est bel et bien en place et elle tourne. Ne nous fai­sons donc plus aucune illu­sion sur la nature du Pouvoir en place en France, et pro­ba­ble­ment aus­si dans toute l’Europe de Bruxelles.
• Nous en dédui­sons que nous gênons ce Pouvoir plus que nous le pen­sions. Cette cen­sure est la recon­nais­sance de notre capa­ci­té d’in­fluence. C’est donc une bonne nouvelle.

Nous allons bien enten­du deman­der des expli­ca­tions à YouTube car nous ne voyons pas, vrai­ment pas, quels « cas graves ou répé­tés de non-res­pect de : règle­ment rela­tif au spam, aux pra­tiques trom­peuses et aux escro­que­ries » ont sus­ci­té cette déci­sion foudroyante.

Ce coup bas ne nous anéan­ti­ra pas. Nous héber­ge­rons nos vidéos sur un autre site, nous conti­nue­rons d’ap­por­ter nos ana­lyses qui éclairent chaque jour des mil­liers de lec­trices et de lec­teurs.Friedrich Nietzsche - Ce qui ne me tue pas me rend plus fort

Depuis février 2014.

4 Commentaires 

  1. Tonton Cristobal le 15 sep­tembre 2025 à 12:57

    Menton attire les « mou­che­kass » (mouches à merde) après l’encombrant héri­tage JC-Guibal, Sciences-Po, l’inutile musée Cocteau qui a pris l’eau, l’horrible hôtel 5 étoiles qui n’en finit pas de finir, le quai Bonaparte rétré­ci source d’embouteillages (livrai­sons inadap­tées), ses ter­rasses contes­tées, les fan­to­ma­tiques res­tau­rants de plage de Garavan (gouffre finan­cier des pres­ta­taires), ses pistes cyclables d’écolodingos, le feuille­ton du conseil muni­ci­pal en déroute, etc, etc… les emmerdes volant en esca­drille, Louis Sarkozy (Zéro est arri­vé!) débarque plein de vent sur le nom de son père (sacra­mentù!). À suivre.

    Répondre
  2. alie­nor le 15 sep­tembre 2025 à 11:15

    cette sus­pen­sion est votre légion d’hon­neur !!!!!! cou­rage et merci

    Répondre
  3. Eléonore Visart le 15 sep­tembre 2025 à 10:02

    Alors là, je n’en reviens pas. J’aimerais connaître la cause réelle de cette censure. 

    Ceci dit, c’est vrai que nous tous qui dénon­çons ce Système cor­rom­pu nous dérangeons. 

    D’ailleurs un de mes fils très connu dans la lutte contre ces injec­tions de poi­sons géné­tiques reçoit quo­ti­dien­ne­ment des menaces de mort et plu­sieurs autour de lui, sont morts subi­te­ment de façon étrange…

    Répondre
  4. Hermoso le 15 sep­tembre 2025 à 09:34

    Il y a un moment que la cen­sure est En Marche. D’ailleurs la seule chose qui marche sous l’ère Macron.

    Répondre

