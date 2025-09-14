Notre chaîne YouTube est brutalement censurée
Nous savons bien que Nice Provence Info, site d’éveil des consciences et premier site régional de réinformation(1), n’attire ni les ympathies, ni les encouragements et bien-sûr les subventions du Système oligarchique que nous dénonçons avec constance.
Nous savons bien également qu’une censure très sévère se met en place, et nous la dénonçons également.
Nous apprenons bien que des sites qui résistent comme nous, sont censurés, mais…
nous ne pensions pas, par candeur, que cela pouvait nous arriver.
Nous pensions que depuis 2014, nous avions acquis une certaine aptitude à « passer sous les radars ».
Eh bien non !
Les foudres de la censure nous sont tombé dessus :
|Sujet :
|Nice Provence Info, nous avons supprimé votre chaîne de YouTube
|Date :
|Tue, 09 Sep 2025 10:01:18 ‑0700
|De :
|YouTube <no-reply@youtube.com>
|Pour :
|nice-provence.info
|
Nous ne pensions pas que ce serait aussi brutal
Nous n’avons reçu aucune avertissement nous invitant à modérer tels ou tels propos. De surcroît c’est notre chaîne Youtube qui est censurée. Or cette chaîne nous servait de relais technique pour des vidéos tierses puisque nous produisons par nous-mêmes peu de vidéos. La punition est totale puisque YouTube nous interdit d’accéder à d’autres chaînes YouTube. Tout ceci est tyrannique.
Mais à quelque chose malheur est bon
• La censure existe, nous l’avons rencontrée. La machine répressive est bel et bien en place et elle tourne. Ne nous faisons donc plus aucune illusion sur la nature du Pouvoir en place en France, et probablement aussi dans toute l’Europe de Bruxelles.
• Nous en déduisons que nous gênons ce Pouvoir plus que nous le pensions. Cette censure est la reconnaissance de notre capacité d’influence. C’est donc une bonne nouvelle.
Nous allons bien entendu demander des explications à YouTube car nous ne voyons pas, vraiment pas, quels « cas graves ou répétés de non-respect de : règlement relatif au spam, aux pratiques trompeuses et aux escroqueries » ont suscité cette décision foudroyante.
Ce coup bas ne nous anéantira pas. Nous hébergerons nos vidéos sur un autre site, nous continuerons d’apporter nos analyses qui éclairent chaque jour des milliers de lectrices et de lecteurs.
Depuis février 2014.
Menton attire les « mouchekass » (mouches à merde) après l’encombrant héritage JC-Guibal, Sciences-Po, l’inutile musée Cocteau qui a pris l’eau, l’horrible hôtel 5 étoiles qui n’en finit pas de finir, le quai Bonaparte rétréci source d’embouteillages (livraisons inadaptées), ses terrasses contestées, les fantomatiques restaurants de plage de Garavan (gouffre financier des prestataires), ses pistes cyclables d’écolodingos, le feuilleton du conseil municipal en déroute, etc, etc… les emmerdes volant en escadrille, Louis Sarkozy (Zéro est arrivé!) débarque plein de vent sur le nom de son père (sacramentù!). À suivre.
cette suspension est votre légion d’honneur !!!!!! courage et merci
Alors là, je n’en reviens pas. J’aimerais connaître la cause réelle de cette censure.
Ceci dit, c’est vrai que nous tous qui dénonçons ce Système corrompu nous dérangeons.
D’ailleurs un de mes fils très connu dans la lutte contre ces injections de poisons génétiques reçoit quotidiennement des menaces de mort et plusieurs autour de lui, sont morts subitement de façon étrange…
Il y a un moment que la censure est En Marche. D’ailleurs la seule chose qui marche sous l’ère Macron.