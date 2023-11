Le 11 novembre unit les Gaudois

Cette année encore la com­mé­mo­ra­tion du 11 novembre a uni toutes les géné­ra­tions de Gaudois(1) autour du monu­ment aux morts. En ce sens les jeunes Gaudois morts pen­dant la 1ère Guerre Mondiale ras­semblent plus d’un siècle plus tard tout le vil­lage et par­ti­cipent à sa cohésion.

Bruno Bettati, maire de La Gaude, le rap­pelle tous les ans lors de cette com­mé­mo­ra­tion : il n’y a pas de pré­sent ni de futur sans mémoire. Les anciens com­bat­tants, appe­lés de la guerre d’Algérie, ont pas­sé deux ans de leur belle jeu­nesse sous le feu, et ils étaient là pour témoi­gner de leur dévoue­ment à la Patrie.

Le maire a vou­lu mar­quer son atta­che­ment aux liens inter-géné­ra­tion­nels en gra­ti­fiant de la médaille de La Gaude, Jeanne Picco, petite-fille de Marcellin-Delphin Picco, tailleur de pierres à Vence, avec ses deux frères Michel et Alexandre, qui éri­gèrent le monu­ment morts en 1920. Jeanne Picco était accom­pa­gnée de ses enfants et petits-enfants. Bel exemple de péren­ni­té fami­liale et d’at­ta­che­ment au village.

Comme chaque année les noms des Gaudois ins­crits sur le monu­ment aux morts furent énon­cés un par un tan­dis que l’as­sis­tance com­plé­tait par un « Mort pour la France ».

Ce lien inter-géné­ra­tion­nel s’est éga­le­ment expri­mé à tra­vers La Marseillaise enton­née par de jeunes élèves de l’é­cole Marcel Pagnol, emme­nés par leur directeur.