Bye Bye BB, au cœur des Trente Glorieuses
Je vous parle d’un temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître ♪♫.
Les Trente Glorieuses, de 1945 à 1975
Une époque formidable, en conviennent nos anciens avec nostalgie. Pourtant, ce sont les mêmes qui l’ont tellement critiquée pendant les événements de Mai 68. Ces anciens appelés aujourd’hui les soixante-huitards, qui portent la lourde responsabilité d’avoir fait couler la France. Passée ainsi de la 2e à la 37e place en niveau de vie par habitant : un désastre. Zemmour a appelé ça :
Il y a de nombreuses images qui symbolisent cette époque faste, comme en témoigne l’image en une de cet article. La 4 CV qui fut la première auto populaire. L’électricité nucléaire pas chère. La famille heureuse qui accède à l’électro-ménager. Les bidonvilles de la ceinture parisienne sont remplacés par des immeubles avec une bien meilleure hygiène. Le Général de Gaulle et la 5e République, la DS 19, la Caravelle, et au centre de tout ça, l’icône : Brigitte Bardot.
BB ? Ce n’était qu’une saltimbanque critiquable(1) mais rayonnante par ses deux vies.
• Dans sa première époque qui colle exactement aux Trente Glorieuses, elle aura tourné une quarantaine de films. Certes, pas des films pour intello. Sa seule présence de blonde nunuche à l’affiche suffisait à transformer le navet en blockbuster international. Elle fut, excusez du peu, la plus belle femme du monde, de tous les temps. Jusqu’à symboliser notre Marianne de la République.
Brigitte Bardot sur les timbres-poste et dans les mairies
• Dans sa deuxième période, ce sera ses trente glorieuses, hors des projecteurs. Une femme admirée, entièrement dévouée à la cause animale.
Il y a une ombre au tableau, elle était d’eSStrême drouate. La France rance de toute la gauchiasserie la conchie. Les moches la haïssent. La Bien-Pensance la méprise. Les esprits laids l’enlaidissent. Elle aura plus libéré la femme que toutes les MLF et autres FEMEN réuni·e·s.
Son départ est infiniment triste. Avec elle, c’est peut-être le dernier témoin d’une France brillante à l’international qui part. Une France de souche, celle de la 2e puissance mondiale nucléaire, celle d’EDF à l’électricité pas chère, celle des Concorde, TGV, DS, Paquebot France, des autoroutes, de la fin des bidonvilles… bref, celle des Trente Glorieuses : les années BB.
Celle qui achève de disparaître pour laisser la place aux peuples de remplacement déculturés. Celle des coups de couteaux, des émeutes urbaines, des Omar Sy, des gags d’Elmaleh, des mœurs sexuelles multiples, des parents bis…
Brigitte a laissé sa fortune aux animaux pour céder la place à une autre Brigitte, celle qui va gratter l’or des pièces jaunes, celle dont la justice interdit de dire le moindre mot(2).
Brigitte Bardot est très critiquée pour n’avoir pas exprimé le moindre amour maternel envers son propre fils alors qu’elle en débordait pour les animaux.
Ceci doit être nuancé car depuis des années, Brigitte Bardot et son fils Jacques Charrier s’étaient rapprochés et se voyaient régulièrement. Les petits et arrière-petits enfants de Brigitte Bardot venaient très souvent la voir à la Madrague.
Ayons de la compassion envers les artistes !
Francis Lalanne est le seul artiste à NE PAS se soumettre à la Police de la Pensée :
