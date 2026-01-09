Bye Bye BB, au cœur des Trente Glorieuses

Cliquez sur l’i­mage pour lan­cer la vidéo

BB ? Ce n’é­tait qu’une sal­tim­banque cri­ti­quable(1) mais rayon­nante par ses deux vies.

• Dans sa pre­mière époque qui colle exac­te­ment aux Trente Glorieuses, elle aura tour­né une qua­ran­taine de films. Certes, pas des films pour intel­lo. Sa seule pré­sence de blonde nunuche à l’af­fiche suf­fi­sait à trans­for­mer le navet en block­bus­ter inter­na­tio­nal. Elle fut, excu­sez du peu, la plus belle femme du monde, de tous les temps. Jusqu’à sym­bo­li­ser notre Marianne de la République.

Brigitte Bardot sur les timbres-poste et dans les mairies

• Dans sa deuxième période, ce sera ses trente glo­rieuses, hors des pro­jec­teurs. Une femme admi­rée, entiè­re­ment dévouée à la cause animale.

Il y a une ombre au tableau, elle était d’eSStrême drouate. La France rance de toute la gau­chias­se­rie la conchie. Les moches la haïssent. La Bien-Pensance la méprise. Les esprits laids l’en­lai­dissent. Elle aura plus libé­ré la femme que toutes les MLF et autres FEMEN réuni·e·s.

Son départ est infi­ni­ment triste. Avec elle, c’est peut-être le der­nier témoin d’une France brillante à l’in­ter­na­tio­nal qui part. Une France de souche, celle de la 2e puis­sance mon­diale nucléaire, celle d’EDF à l’élec­tri­ci­té pas chère, celle des Concorde, TGV, DS, Paquebot France, des auto­routes, de la fin des bidon­villes… bref, celle des Trente Glorieuses : les années BB.

Celle qui achève de dis­pa­raître pour lais­ser la place aux peuples de rem­pla­ce­ment décul­tu­rés. Celle des coups de cou­teaux, des émeutes urbaines, des Omar Sy, des gags d’Elmaleh, des mœurs sexuelles mul­tiples, des parents bis…

Brigitte a lais­sé sa for­tune aux ani­maux pour céder la place à une autre Brigitte, celle qui va grat­ter l’or des pièces jaunes, celle dont la jus­tice inter­dit de dire le moindre mot(2).