Le début de parcours fra-cassant d’Éric Ciotti (suite)

Éric Ciotti pour­suit son arri­vée fra-cas­sante à l’hô­tel de ville de Nice (voir notre article du 25 avril 2026).

En nouant avec le Rassemblement National une alliance élec­to­rale inter­dite, il a bri­sé le « rem­part répu­bli­cain » qui per­met­tait à une caste sans foi ni loi de se main­te­nir au Pouvoir depuis plus de 40 ans. Encore aujourd’­hui beau­coup ne le lui par­donnent pas cette « trans­gres­sion »(1), en pre­mier lieu tous les pri­vi­lé­giés du Système en place, à Nice(2), mais sur­tout à Paris(3)

« Moi, j’ai déci­dé de cas­ser ce cor­don sani­taire, et le mur du poli­ti­que­ment cor­rect. […] J’assume tout et je ne me jus­ti­fie de rien ! » annonce Éric Ciotti en juin 2025. Lors de sa vic­toire aux élec­tions muni­ci­pales, il ajoute : « Nous l’avons fait d’abord dans le scep­ti­cisme, nous l’avons fait d’abord dans le mépris. Et puis nous l’avons fait ensuite face à l’adversité. » Éric Ciotti assume la trans­gres­sion des anciennes convenances.

Éric Ciotti ne s’arrête pas là !