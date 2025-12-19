Comment s’est formé le Système globaliste et comment fonctionne-t-il ?

Nous tra­ver­sons une période fort trou­blée de la vie poli­tique fran­çaise et inter­na­tio­nale ; il me paraît judi­cieux de faire appa­raître, ou de rap­pe­ler, quelques repères aux­quels nos conci­toyens désem­pa­rés pour­ront se réfé­rer dans une socié­té où la vio­lence (vio­lence de rue et vio­lence d’Etat), le men­songe, la mani­pu­la­tion et la tra­hi­son règnent en maîtres à tous les niveaux.

Le Système globaliste

Le Système glo­ba­liste s’est appuyé sur les fon­da­tions struc­tu­relles des socié­tés tra­di­tion­nelles mul­ti­mil­lé­naires pour consti­tuer son propre sque­lette ; il a métho­di­que­ment et len­te­ment inver­ti, per­ver­ti et cor­rom­pu (comme on dit qu’un métal comme le fer, sous l’effet du temps et des intem­pé­ries, se cor­rompt, rouille et finit par dis­pa­raître) toutes les bases et l’organisation éta­blies pour qu’une socié­té humaine puisse vivre et pros­pé­rer, afin de lui sub­sti­tuer ses propres cri­tères ; il s’agit bien d’un « grand rem­pla­ce­ment » mais qui va beau­coup plus loin que l’homogénéité d’une popu­la­tion.

Les bases et l’organisation des socié­tés tra­di­tion­nelles étaient consti­tuées de règles fonc­tion­nelles et morales qui for­maient l’armature de la socié­té ; c’est donc cette arma­ture qui va être rem­pla­cée ou, plus exac­te­ment, dis­soute, afin de lui sub­sti­tuer un ordre qui ne sera basé sur aucun des cri­tères pré­cé­dents. Les socié­tés tra­di­tion­nelles étaient fon­dées sur le prin­cipe que les élites aris­to­cra­tiques (aris­to­cra­tie : gou­ver­ne­ment des meilleurs) avaient pour mis­sion de gérer une popu­la­tion humaine et une nature qui était notre alliée ; dans le nou­veau para­digme qui nous est impo­sé, ni l’humain ni la nature ne sont pris en compte. Quant à « l’élite », elle n’existe plus, il ne s’agit plus que de pré­da­teurs du monde vivant.

J’ai pris comme exemple de l’organisation de ces anciennes struc­tures la socié­té fran­çaise dont les règles étaient consti­tuées par les sys­tèmes poli­tiques de ges­tion de cette socié­té(1) en ne remon­tant pas plus loin que la période qui nous est contem­po­raine et qui, donc, est par­fai­te­ment déli­ques­cente.

Cet exemple est valable pour tout type de socié­té orga­ni­sée de l’aire (et de l’ère) occi­den­tale(2).

La scène politique française

La scène poli­tique fran­çaise contem­po­raine est une saga où on retrouve tou­jours les mêmes per­son­nages, comme dans un feuille­ton amé­ri­cain qui n’en finit pas ; cer­tains sont là depuis près de 50 ans, comme Fabius, Juppé ou Bayrou.

Traînant quan­ti­tés de cas­se­roles qui font un bou­can de tous les diables mais que les oreilles chastes de nos conci­toyens ne veulent pas entendre(3), ils se sont répar­ti les postes dans les diverses ins­ti­tu­tions fran­çaises qui sont autant de siné­cures (Conseil d’État, Conseil consti­tu­tion­nel, Cour des comptes, Conseil éco­no­mique et social…) ou bien ont été nom­més, pour les « récom­pen­ser » de leur doci­li­té, à des postes d’administrateur de grandes socié­tés.

Cette « pro­mo­tion » ne demande pas de com­pé­tences par­ti­cu­lières, qui seraient de toutes façons inutiles puisqu’il s’agit juste de rému­né­rer leur assi­dui­té par des jetons de pré­sence, ce qui consti­tue déjà un pro­grès – et une (rela­tive) contrainte – pour ceux d’entre eux qui sont d’anciens élus, dépu­tés ou séna­teurs, où leur pré­sence aux séances plé­nières ne sont pas obli­ga­toires et où celle en com­mis­sion est « excu­sée » sans pro­blème et sans sanc­tion.

S’il est un pan­neau dans lequel les Français tombent sys­té­ma­ti­que­ment depuis des décen­nies, c’est bien celui de l’appel des sirènes qui revêtent leurs plus beaux atours démo­cra­tiques à chaque élec­tion en vue de les séduire et les pous­ser à se rendre aux urnes. Les mêmes causes pro­dui­sant les mêmes effets, les Français per­sistent à voter pour les mêmes char­la­tans qui s’empresseront, une fois élus, d’oublier les vœux de leurs élec­teurs. C’est l’attitude habi­tuelle des vieux rou­tards de la poli­tique et les Français se prêtent sans objec­tion (mais sûre­ment pas en toute luci­di­té) à ce qui semble désor­mais consti­tuer un « rituel » où cha­cun joue son per­son­nage.

Du côté des « nan­tis », le blanc-bec(4) ne sait pas encore qu’arriver à fran­chir les portes de l’Assemblée natio­nale ou du Sénat en tant que nou­vel élu, qu’individu poli­tique, en tant que poli­ti­cien (croit-il), signi­fie qu’il a frap­pé à une porte où il ne fal­lait pas frap­per sous peine de perdre sa vir­gi­ni­té. La porte lui a été ouverte sous condi­tion : il est accep­té dans sa nou­velle famille mais il devra se plier aux règles de la pièce de théâtre qu’il s’apprête à jouer en tenant un rôle bien pré­cis qu’on lui aura expres­sé­ment indi­qué et auquel il sera tenu de se cantonner.

À vrai dire, il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre ; il s’agit d’une secte qui contraint tous ses membres ; pire, plus que d’une secte, il s’agit d’une mafia très exi­geante qui n’admet aucune tra­hi­son car cette mafia EST la tra­hi­son(5), ne vit que pour, et que de, la tra­hi­son, et elle n’accepte aucune concur­rence et aucune déro­ga­tion à ses règles.

Cette récep­tion dans la secte est enté­ri­née par le repré­sen­tant du groupe poli­tique auquel appar­tiennent ses dépu­tés, qui les engage à suivre ses direc­tives et ceux de la secte sous peine d’exclusion.