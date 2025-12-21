L’invitation outrancière de Louis Sarkozy par Renaud Muselier
Le 15 décembre 2025, la ligne ferroviaire Nice-Breil-sur-Roya, plus connue en tant que Train des Merveilles, a enfin désenclavé la vallée de la Roya, sinistrée depuis la tempête Alex d’octobre 2020.
Le train a repris du service après 15 mois de travaux financés majoritairement par la Région Sud.
Le Train des Merveilles est de retour dans la Vallée des Paillons et de la Roya ! 15 mois de travaux, 74 millions d’€ investis, dont 54 millions d’€ par la Région, nous rendons la ligne aux habitants. Avec le retour du train : des gares et rames rénovées, une offre renforcée. pic.twitter.com/ck13Ktndz6— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 15, 2025
La ligne historique Nice➡️Breil-sur-Roya réouvre ce lundi 15 décembre 💺#NiceCotedAzur pic.twitter.com/0q5ppBumR8— Métropole Nice Côte d’Azur (@MetropoleNCA) December 15, 2025
C’est l’occasion d’une cérémonie entre amis avec Renaud Muselier(1), président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Philippe Tabarot(2) (ministre des Transports), Jean Castex(3) (PDG de la SNCF) et divers élus locaux. Mais parmi les invités, une présence a particulièrement interrogé : celle de Louis Sarkozy, fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy, qui n’occupe aucune fonction élective.
Renaud Muselier, pourtant censé représenter l’intérêt général, a assumé publiquement avoir invité personnellement le « candidat à la mairie de Menton ». Un soutien politique décomplexé, financé indirectement par les contribuables régionaux, pour un jeune homme dont la seule légitimité est d’être le fils du petit parrain(4).
Cela illustre parfaitement le fonctionnement mafieux de nos élites qui se cooptent, s’invitent mutuellement aux événements publics et utilisent les institutions pour promouvoir leurs protégés et s’enrichir toujours plus.
L’invitation de Louis Sarkozy par Renaud Muselier est une manifestation supplémentaire du fonctionnement cette pieuvre qui étouffe la France et l’Europe de Bruxelles. Pendant que les vallées de la Roya retrouvent enfin un train vital pour leur désenclavement, les élites profitent de l’occasion pour assurer leur auto-promotion.
Les contribuables paient les travaux… et les campagnes électorales déguisées.
• Nice-Matin sort les cadavres du placard pour sauver Muselier du 25 juin 2021
• Renaud Muselier n’est pas en reste dans l’embrouille du 23 novembre 2021
Post X [post:66]
Qui est Jean Castex ? Réponse : l’exemple de parcours de nos dirigeants, entre politique et entreprises.
• Formation et débuts : Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA (promotion Victor Hugo, 1991), il commence sa carrière à la Cour des comptes.
• Carrière locale : Maire de Prades (Pyrénées-Orientales) de 2008 à 2020,
• Conseiller régional et départemental.
• Secrétaire général adjoint de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy (2011−2012), coordinateur du déconfinement Covid-19 en 2020.
• Premier ministre : Nommé par Emmanuel Macron le 3 juillet 2020, il occupe Matignon jusqu’au 16 mai 2022, gérant notamment la crise sanitaire et relançant les trains de nuit.
• PDG de la RATP de novembre 2022 à 2025, où il a géré l’ouverture à la concurrence et les transports pendant les JO de Paris 2024.
• PDG de la SNCF.
Vous mésestimez les stratagèmes sournois de la secte en embuscade partout, qui place ses cochons de 3 (pions ou soldatesque selon Mr TRUMP) et qui ne doit pas être nommé ?!…
Le hasard n’existe pas pour toute une engeance, c’est l’effet résilience intergénérationnelle du Papillon…
Pareil que pour la DGSE, mais sous faux drapeaux !