L’invitation outrancière de Louis Sarkozy par Renaud Muselier

par | 21 décembre 2025 | 1 com­men­taire

Le 15 décembre 2025, la ligne fer­ro­viaire Nice-Breil-sur-Roya, plus connue en tant que Train des Merveilles, a enfin désen­cla­vé la val­lée de la Roya, sinis­trée depuis la tem­pête Alex d’oc­tobre 2020.

Le train a repris du ser­vice après 15 mois de tra­vaux finan­cés majo­ri­tai­re­ment par la Région Sud.

C’est l’oc­ca­sion d’une céré­mo­nie entre amis avec Renaud Muselier(1), pré­sident de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Philippe Tabarot(2) (ministre des Transports), Jean Castex(3) (PDG de la SNCF) et divers élus locaux. Mais par­mi les invi­tés, une pré­sence a par­ti­cu­liè­re­ment inter­ro­gé : celle de Louis Sarkozy, fils de l’ancien pré­sident Nicolas Sarkozy, qui n’occupe aucune fonc­tion élective.

À quel titre ce non-élu, para­chu­té à Menton pour les muni­ci­pales de 2026, se retrouve-t-il à bord du train inau­gu­ral, aux côtés des officiels ?

Renaud Muselier, pour­tant cen­sé repré­sen­ter l’intérêt géné­ral, a assu­mé publi­que­ment avoir invi­té per­son­nel­le­ment le « can­di­dat à la mai­rie de Menton ». Un sou­tien poli­tique décom­plexé, finan­cé indi­rec­te­ment par les contri­buables régio­naux, pour un jeune homme dont la seule légi­ti­mi­té est d’être le fils du petit par­rain(4).

Cela illustre par­fai­te­ment le fonc­tion­ne­ment mafieux de nos élites qui se cooptent, s’invitent mutuel­le­ment aux évé­ne­ments publics et uti­lisent les ins­ti­tu­tions pour pro­mou­voir leurs pro­té­gés et s’en­ri­chir tou­jours plus.

L’invitation de Louis Sarkozy par Renaud Muselier est une mani­fes­ta­tion sup­plé­men­taire du fonc­tion­ne­ment cette pieuvre qui étouffe la France et l’Europe de Bruxelles. Pendant que les val­lées de la Roya retrouvent enfin un train vital pour leur désen­cla­ve­ment, les élites pro­fitent de l’occasion pour assu­rer leur auto-promotion.

Les contribuables paient les travaux… et les campagnes électorales déguisées.

Philippe Tabarot, ministre des Transports d’Emmanuel Macron, a lour­de­ment expri­mé son atta­che­ment au réseau Sarkozy lorsque son par­rain fut condam­né à la pri­son : « Mes pen­sées vont à Nicolas Sarkozy et à ses proches qui l’accompagnent avec cou­rage et digni­té dans cette épreuve. Je lui redis tout mon res­pect pour l’engagement et le dévoue­ment dont il a fait preuve pour notre pays. » (21 octobre 2025)
Qui est Jean Castex ? Réponse : l’exemple de par­cours de nos diri­geants, entre poli­tique et entre­prises.
• Formation et débuts : Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA (pro­mo­tion Victor Hugo, 1991), il com­mence sa car­rière à la Cour des comptes.
• Carrière locale : Maire de Prades (Pyrénées-Orientales) de 2008 à 2020,
• Conseiller régio­nal et dépar­te­men­tal.
• Secrétaire géné­ral adjoint de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy (2011−2012), coor­di­na­teur du décon­fi­ne­ment Covid-19 en 2020.
• Premier ministre : Nommé par Emmanuel Macron le 3 juillet 2020, il occupe Matignon jus­qu’au 16 mai 2022, gérant notam­ment la crise sani­taire et relan­çant les trains de nuit.
PDG de la RATP de novembre 2022 à 2025, où il a géré l’ou­ver­ture à la concur­rence et les trans­ports pen­dant les JO de Paris 2024.
PDG de la SNCF.

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 22 décembre 2025 à 07:52

    Vous més­es­ti­mez les stra­ta­gèmes sour­nois de la secte en embus­cade par­tout, qui place ses cochons de 3 (pions ou sol­da­tesque selon Mr TRUMP) et qui ne doit pas être nom­mé ?!…
    Le hasard n’existe pas pour toute une engeance, c’est l’ef­fet rési­lience inter­gé­né­ra­tion­nelle du Papillon…
    Pareil que pour la DGSE, mais sous faux drapeaux !

    Répondre

