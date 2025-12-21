L’invitation outrancière de Louis Sarkozy par Renaud Muselier

Renaud Muselier, pour­tant cen­sé repré­sen­ter l’intérêt géné­ral, a assu­mé publi­que­ment avoir invi­té per­son­nel­le­ment le « can­di­dat à la mai­rie de Menton ». Un sou­tien poli­tique décom­plexé, finan­cé indi­rec­te­ment par les contri­buables régio­naux, pour un jeune homme dont la seule légi­ti­mi­té est d’être le fils du petit par­rain(4).

Cela illustre par­fai­te­ment le fonc­tion­ne­ment mafieux de nos élites qui se cooptent, s’invitent mutuel­le­ment aux évé­ne­ments publics et uti­lisent les ins­ti­tu­tions pour pro­mou­voir leurs pro­té­gés et s’en­ri­chir tou­jours plus.

L’invitation de Louis Sarkozy par Renaud Muselier est une mani­fes­ta­tion sup­plé­men­taire du fonc­tion­ne­ment cette pieuvre qui étouffe la France et l’Europe de Bruxelles. Pendant que les val­lées de la Roya retrouvent enfin un train vital pour leur désen­cla­ve­ment, les élites pro­fitent de l’occasion pour assu­rer leur auto-promotion.

Les contribuables paient les travaux… et les campagnes électorales déguisées.