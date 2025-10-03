S’il veut être élu, Louis Sarkozy doit changer de nom

La per­sonne qui a annon­cé sa can­di­da­ture à la mai­rie de Menton sous l’é­ti­quette Louis Sarkozy, s’ap­pelle en fait : Louis Sarközy de Nagy-Bocsa.

Né le 28 avril 1997 à Neuilly-sur-Seine, il est le fils de Nicolas Sarkozy (dont le nom com­plet est Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa) et de Cécilia Attias (née Ciganer-Albéniz). Ce patro­nyme com­plet, d’o­ri­gine hon­groise, est trans­mis par la lignée pater­nelle et figure ain­si dans les registres offi­ciels français.

Pour faire car­rière en France dans la poli­tique, Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa a :

• aban­don­né ses par­ti­cules nobi­liaires de Nagy-Bocsa, et

• trans­for­mé « Sarközy » en « Sarkozy », le Ö — O tré­ma — n’exis­tant pas en fran­çais, même si le patro­nyme « Sarkozy » était incon­nu en France.

Son fils, qui a pas­sé la plus grande par­tie de sa vie aux États-Unis, se fai­sait appe­ler Louis Adams dès l’âge de 14 ans. « Adams », à ses yeux, cela fai­sait bien anglo-saxon, lui qui rêvait d’être américain.

Ce sub­ter­fuge n’a pas fonc­tion­né, et il est res­té Louis Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Louis Sarkozy. Son rêve amé­ri­cain n’a pas fonc­tion­né non plus, et il s’est rap­pe­lé qu’il était bien un fils à papa des beaux quar­tiers pari­siens. Un coup de télé­phone à son par­rain Martin Bouygues et voi­là le petit Louis chro­ni­queur à LCI. Sa pre­mière appa­ri­tion notable remonte au 22 avril 2024, en duplex depuis Washington pour jus­ti­fier l’aide amé­ri­caine à l’Ukraine.

Mais le clan avait un plan pour le rejeton :

faire car­rière dans la poli­tique, comme papa, car on y gagne bien sa vie, n’est-ce pas ! Il sait men­tir, c’est par­fait. Le clan éta­blit un plan de cam­pagne : Louis sera can­di­dat à la mai­rie de Menton. Dans notre article du 23 août 2025, Louis Sarkozy humi­lie les Mentonnais, nous écrivions :