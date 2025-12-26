Abattage du bétail : c’est bien une opération planifiée
|Covid
|Guerre contre la Russie
|Thermostats connectés
|Création d’une angoisse
|Une plandémie mondiale va tous nous tuer
|Les Russes se préparent à nous faire la guerre
|Il faut faire des économies d’énergie
|Comment y remédier
|Il faut » vacciner » tout le monde
|Il faut augmenter les budgets alloués à l’armement et accepter de sacrifier notre jeunesse
|Il faut installer des thermostats connectés
|Déroulement
|Campagne médiatique invasive et mensongère
Le produit injecté est produit dans la précipitation
|Campagne médiatique invasive et mensongère
Le message sur le « sacrifice de nos enfants » ne passe pas
|Malgré une préparation de plusieurs années, le projet n’est techniquement pas au point
|Objectif financier inavoué
|Drainer des milliards vers Big Pharma
|Drainer des milliards vers l’industrie de l’armement
|Drainer des milliards vers les entreprises participantes
|Objectif social inavoué
|Mettre en place un passeport numérique
|Réduire la population des hommes jeunes
|S’introduire dans chaque foyer
Voici quelques éléments factuels troublants qui nous interpellent :
1. Autorisations accélérées en urgence, sans AMM standard
• Pour les vaccins anti-COVID : Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle par l’EMA (accélérée pour urgence pandémique), avec obligation de données complémentaires post-autorisation.
• Pour le Bovilis Lumpyvax (MSD/Merck) contre la DNC : Pas d’AMM classique en France/Europe (aucune demande déposée par le fabricant). Utilisation via Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) délivrée par l’ANSES en juillet 2025, valable jusqu’en juillet 2026, avec un « faible niveau de preuve » explicitement mentionné par l’agence.
Je remercie le service de presse du Ministère de l’Agriculture de m’avoir communiqué officiellement le nom du vaccin anti-DNC utilisé en France et qu’on ne trouve pas sur son site. Il s’agit bien du vaccin de Merck, le Bovilis-Lumpyvax qui ne bénéficie pas d’une AMM… https://t.co/EV8szY25aV pic.twitter.com/Dcdj9OQVhT— Corinne Lalo (@corinne_lalo) December 22, 2025
2. Vaccination imposée/obligatoire dans un contexte de pression économique
• COVID : Passe sanitaire, obligations sectorielles fortes, pour protéger la société et l’économie.
• DNC : Vaccination obligatoire étendue mi-décembre 2025 à plusieurs départements (Sud-Ouest, Corse, etc.), malgré seulement ~113 foyers confirmés depuis juin 2025 sur des millions de bovins. Prise en charge par l’État, mais avec abattages systématiques initiaux contestés par les éleveurs.
Troublant ? Priorité au collectif (économie/exportations pour le bétail, reprise sociétale pour le COVID) sur l’individuel, avec une maladie bovine non zoonotique (zéro risque humain) et peu létale (guérison spontanée dans la plupart des cas).
3. Données d’efficacité et d’innocuité limitées
• COVID : Essais accélérés, effets secondaires surveillés post-déploiement.
• Bovilis Lumpyvax : Vaccin vivant atténué (souche Neethling), effets secondaires officiels « très rares » (fièvre, nodules, baisse de lait), mais études européennes anciennes et parcellaires (ANSES recommandait en 2017 plus de recherches). Virus vaccinal détectable dans sang, lait et viande ; protection non stérilisante (pas 100% chez tous les animaux).
Troublant ? Déploiement massif malgré des données « limitées » avouées par l’ANSES, et commandes urgentes (900 000 doses supplémentaires en décembre 2025).
4. Fabricants et enjeux industriels
• COVID : Pfizer, Moderna, AstraZeneca… grands laboratoires pharmaceutiques.
• DNC : Merck/MSD (Bovilis Lumpyvax), même écosystème Big Pharma.
Troublant ?
Mêmes méthodes
|Urgence
|➔ Dérogation réglementaire
|➔ Déploiement forcé
|➔ Questions postérieures sur les données
Même objectif : eutha-nazier
Pour connaitre et côtoyer (voizines) ces Zanimaux « pacifiques » et nonchalantes, de très prés, ça rend malade de telle tuerie VOLONTAIRE ! Cela depuis des décennies !!! J’ose plus leur parler dans les champs, et encore moins, les regarder paitre, droit dans les yeux, tellement j’ai HONTE de mon espèce de saleté ! Les Zagriculteurs croient depuis des décennies (1980), qu’ils seront épargné(e)s et que seul le BTP, les transports et d’autres corps d’État du tissu économique sociétal autochtone, essuieront les plâtres …
Tout ça, parce qu’il(elle)s se sont supputé(e)s indispensables (nourriture, patati, patata)…
Mais comme toute variable mathématique face à 1 DRH, ou spéculateur, donc initié(e) = ZAP ! Continuez à tergiverser pacifiquement et de bon « alouah », pendant des lustres, avec des engeances qui vous (NOUS) zappent, en 1 clic, comme d’autres avec une gâchette !!!
Je vous hais ! Compris (comme Charles, et sa clique, ils le chouineront pendant des décennies !)