Abattage du bétail : c’est bien une opération planifiée

Aujourd’hui nous nous inter­ro­geons sur les simi­li­tudes frap­pantes des cam­pagnes de « vac­ci­na­tion » coer­ci­tives menées par l’Europe de Bruxelles contre les per­sonnes et contre le bétail.

Voici quelques élé­ments fac­tuels trou­blants qui nous interpellent :

1. Autorisations accélérées en urgence, sans AMM standard

• Pour les vac­cins anti-COVID : Autorisation de Mise sur le Marché condi­tion­nelle par l’EMA (accé­lé­rée pour urgence pan­dé­mique), avec obli­ga­tion de don­nées com­plé­men­taires post-autorisation.

• Pour le Bovilis Lumpyvax (MSD/​Merck) contre la DNC : Pas d’AMM clas­sique en France/​Europe (aucune demande dépo­sée par le fabri­cant). Utilisation via Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) déli­vrée par l’ANSES en juillet 2025, valable jus­qu’en juillet 2026, avec un « faible niveau de preuve » expli­ci­te­ment men­tion­né par l’agence.