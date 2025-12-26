Le Triomphe de la Mort - Pieter Brueghel - XVIe siècle

Abattage du bétail : c’est bien une opération planifiée

par | 26 décembre 2025 | 1 com­men­taire

Dans un article récent, inti­tu­lé Thermostats connec­tés : la nou­velle folie d’une Europe tota­li­taire et cor­rom­pue, nous ana­ly­sions le modus ope­ran­di de l’Europe de Bruxelles pour piller l’Europe et asser­vir ses peuples.
Covid Guerre contre la Russie Thermostats connec­tés
Création d’une angoisse Une plan­dé­mie mon­diale va tous nous tuer Les Russes se pré­parent à nous faire la guerre Il faut faire des éco­no­mies d’énergie
Comment y remédier Il faut » vac­ci­ner » tout le monde Il faut aug­men­ter les bud­gets alloués à l’armement et accep­ter de sacri­fier notre jeunesse Il faut ins­tal­ler des ther­mo­stats connectés
Déroulement
 Campagne média­tique inva­sive et mensongère
Le pro­duit injec­té est pro­duit dans la précipitation		 Campagne média­tique inva­sive et mensongère
Le mes­sage sur le « sacri­fice de nos enfants » ne passe pas		 Malgré une pré­pa­ra­tion de plu­sieurs années, le pro­jet n’est tech­ni­que­ment pas au point
Objectif finan­cier inavoué Drainer des mil­liards vers Big Pharma Drainer des mil­liards vers l’industrie de l’armement Drainer des mil­liards vers les entre­prises participantes
Objectif social inavoué Mettre en place un pas­se­port numérique Réduire la popu­la­tion des hommes jeunes S’introduire dans chaque foyer

Aujourd’hui nous nous inter­ro­geons sur les simi­li­tudes frap­pantes des cam­pagnes de « vac­ci­na­tion » coer­ci­tives menées par l’Europe de Bruxelles contre les per­sonnes et contre le bétail.

Voici quelques élé­ments fac­tuels trou­blants qui nous interpellent :

1. Autorisations accélérées en urgence, sans AMM standard

Pour les vac­cins anti-COVID : Autorisation de Mise sur le Marché condi­tion­nelle par l’EMA (accé­lé­rée pour urgence pan­dé­mique), avec obli­ga­tion de don­nées com­plé­men­taires post-autorisation.
Pour le Bovilis Lumpyvax (MSD/​Merck) contre la DNC : Pas d’AMM clas­sique en France/​Europe (aucune demande dépo­sée par le fabri­cant). Utilisation via Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) déli­vrée par l’ANSES en juillet 2025, valable jus­qu’en juillet 2026, avec un « faible niveau de preuve » expli­ci­te­ment men­tion­né par l’agence.

Troublant ? Les deux opé­ra­tions reposent sur des pro­cé­dures d’ex­cep­tion pour « urgence », impo­sant des pro­duits sans éva­lua­tion réglementaire.

2. Vaccination imposée/​obligatoire dans un contexte de pression économique

COVID : Passe sani­taire, obli­ga­tions sec­to­rielles fortes, pour pro­té­ger la socié­té et l’économie.
DNC : Vaccination obli­ga­toire éten­due mi-décembre 2025 à plu­sieurs dépar­te­ments (Sud-Ouest, Corse, etc.), mal­gré seule­ment ~113 foyers confir­més depuis juin 2025 sur des mil­lions de bovins. Prise en charge par l’État, mais avec abat­tages sys­té­ma­tiques ini­tiaux contes­tés par les éleveurs.

Troublant ? Priorité au col­lec­tif (économie/​exportations pour le bétail, reprise socié­tale pour le COVID) sur l’in­di­vi­duel, avec une mala­die bovine non zoo­no­tique (zéro risque humain) et peu létale (gué­ri­son spon­ta­née dans la plu­part des cas).

3. Données d’efficacité et d’innocuité limitées

COVID : Essais accé­lé­rés, effets secon­daires sur­veillés post-déploiement.
Bovilis Lumpyvax : Vaccin vivant atté­nué (souche Neethling), effets secon­daires offi­ciels « très rares » (fièvre, nodules, baisse de lait), mais études euro­péennes anciennes et par­cel­laires (ANSES recom­man­dait en 2017 plus de recherches). Virus vac­ci­nal détec­table dans sang, lait et viande ; pro­tec­tion non sté­ri­li­sante (pas 100% chez tous les animaux).

Troublant ? Déploiement mas­sif mal­gré des don­nées « limi­tées » avouées par l’ANSES, et com­mandes urgentes (900 000 doses sup­plé­men­taires en décembre 2025).

4. Fabricants et enjeux industriels

COVID : Pfizer, Moderna, AstraZeneca… grands labo­ra­toires pharmaceutiques.
DNC : Merck/​MSD (Bovilis Lumpyvax), même éco­sys­tème Big Pharma.

Ursula von den Leyen - Albert Bourla Pfizer

Ursula von den Leyen en effu­sion avec le PDG de Pfizer Albert Bourla

Troublant ?

Mêmes méthodes

Urgence ➔ Dérogation réglementaire ➔ Déploiement forcé ➔ Questions pos­té­rieures sur les données

Même objectif : eutha-nazier

Éradication cheptel français

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : Le Triomphe de la Mort, tableau de Pieter Brueghel l’Ancien (XVIe siècle)

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 26 décembre 2025 à 11:42

    Pour connaitre et côtoyer (voi­zines) ces Zanimaux « paci­fiques » et non­cha­lantes, de très prés, ça rend malade de telle tue­rie VOLONTAIRE ! Cela depuis des décen­nies !!! J’ose plus leur par­ler dans les champs, et encore moins, les regar­der paitre, droit dans les yeux, tel­le­ment j’ai HONTE de mon espèce de sale­té ! Les Zagriculteurs croient depuis des décen­nies (1980), qu’ils seront épargné(e)s et que seul le BTP, les trans­ports et d’autres corps d’État du tis­su éco­no­mique socié­tal autoch­tone, essuie­ront les plâtres …
    Tout ça, parce qu’il(elle)s se sont supputé(e)s indis­pen­sables (nour­ri­ture, pata­ti, pata­ta)…
    Mais comme toute variable mathé­ma­tique face à 1 DRH, ou spé­cu­la­teur, donc initié(e) = ZAP ! Continuez à ter­gi­ver­ser paci­fi­que­ment et de bon « alouah », pen­dant des lustres, avec des engeances qui vous (NOUS) zappent, en 1 clic, comme d’autres avec une gâchette !!!
    Je vous hais ! Compris (comme Charles, et sa clique, ils le choui­ne­ront pen­dant des décennies !)

    Répondre

