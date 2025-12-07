Thermostats connectés : la nouvelle folie d’une Europe totalitaire et corrompue

Europe totalitaire

Contrôler notre argent, notre nour­ri­ture, nos pen­sées par la presse ne suf­fit pas à nos diri­geants et nos tech­no­crates euro­péens. Ils veulent tout contrô­ler, mais vrai­ment tout, y com­pris la tem­pé­ra­ture de toutes nos pièces, jus­qu’au plus intimes. Tout cela pour notre bien, bien entendu.

Comme tou­jours nos diri­geants usent et abusent du men­songe.

Cette der­nière mesure de contrôle de la tem­pé­ra­ture de notre inti­mi­té nous est pré­sen­tée comme « une mesure de sobrié­té éner­gé­tique qui a voca­tion à aider chaque foyer à réa­li­ser des éco­no­mies d’éner­gie ».

Autrement dit : « Vous n’êtes pas assez rai­son­nables pour gérer par vous mêmes votre consom­ma­tion d’éner­gie, alors “nous” allons le faire pour vous ». De manière cen­tra­li­sée et coer­ci­tive.

Les diri­geants de cette Europe à la dérive auraient pu lan­cer un vaste pro­gramme de sen­si­bi­li­sa­tion et de for­ma­tion à la mani­pu­la­tion et la pro­gram­ma­tion des ther­mo­stats, afin que chaque foyer s’im­plique, de manière res­pon­sable, dans le contrôle de sa consom­ma­tion d’éner­gie. Ou bien tout sim­ple­ment par néces­si­té éco­no­mique. Pas du tout ! Cette Europe tech­no­cra­tique, qui méprise les peuples, prend la main sur votre installation.

Un pro­jet plus sour­nois se tapit der­rière ce décret :

Installer des mou­chards dans toutes les pièces de tous les foyers.

Les équi­pe­ments ins­tal­lés par cen­taines de mil­lions dans l’in­ti­mi­té de tous les citoyens seront autant de mou­chards. On nous dit qu’ils mesurent la tem­pé­ra­ture des radia­teurs, mais qui nous dit qu’ils ne sont en fait pas là pour tout cap­ter, par exemple le son.