Thermostats connectés : la nouvelle folie d’une Europe totalitaire et corrompue
Avant de se rétracter en catastrophe, l’Europe avait sérieusement concocté un projet complètement fou : installer sur chaque radiateur (à eau chaude ou électrique, tous !) un thermostat connecté qui aurait permis à la Police du chauffage de régler à votre place la température de vos radiateurs.
Thermostat obligatoire en 2027 : ce que dit la loi
Le décret n° 2023–444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid pour objectif d’obliger les ménages à installer “un système de régulation automatique de la température de chauffage par pièce, selon un pas minimum horaire”. Il a été adopté le 7 juin 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2027(1).
Ce projet est tellement insensé que sa mise en œuvre obligatoire à été reportée du 1er janvier 2027 « en 2030 », sans plus de détail. Il n’empêche que ce projet délirant a pu être élaboré dans les têtes de nos dirigeants à Bruxelles.
Cette Europe a ainsi révélé son caractère totalitaire et corrompu
Europe totalitaire
Contrôler notre argent, notre nourriture, nos pensées par la presse ne suffit pas à nos dirigeants et nos technocrates européens. Ils veulent tout contrôler, mais vraiment tout, y compris la température de toutes nos pièces, jusqu’au plus intimes. Tout cela pour notre bien, bien entendu.
Comme toujours nos dirigeants usent et abusent du mensonge.
Cette dernière mesure de contrôle de la température de notre intimité nous est présentée comme « une mesure de sobriété énergétique qui a vocation à aider chaque foyer à réaliser des économies d’énergie ».
Autrement dit : « Vous n’êtes pas assez raisonnables pour gérer par vous mêmes votre consommation d’énergie, alors “nous” allons le faire pour vous ». De manière centralisée et coercitive.
Les dirigeants de cette Europe à la dérive auraient pu lancer un vaste programme de sensibilisation et de formation à la manipulation et la programmation des thermostats, afin que chaque foyer s’implique, de manière responsable, dans le contrôle de sa consommation d’énergie. Ou bien tout simplement par nécessité économique. Pas du tout ! Cette Europe technocratique, qui méprise les peuples, prend la main sur votre installation.
Un projet plus sournois se tapit derrière ce décret :
Installer des mouchards dans toutes les pièces de tous les foyers.
Les équipements installés par centaines de millions dans l’intimité de tous les citoyens seront autant de mouchards. On nous dit qu’ils mesurent la température des radiateurs, mais qui nous dit qu’ils ne sont en fait pas là pour tout capter, par exemple le son.
Europe corrompue
Ces équipements ne marchent pas !
Nous relayons le témoignage de l’un de nos lecteurs :
J’ai profité de l’opportunité qui m’était offerte d’installer gratuitement ces thermostats connectés avant fin novembre 2024. Une catastrophe ! Ils n’ont jamais marché ! Les radiateurs chauffaient la nuit et pas le jour. Mes réglages, fastidieux, étaient effacés. Les réglages qui apparaissaient sur l’appli Symphonics étaient presque toujours farfelus et sans lien avec le fonctionnement des radiateurs.
Impossible de trouver un interlocuteur ! L’installateur prétextant que l’installation était finie et réceptionnée. L’éditeur de l’appli Symphonics me renvoyant chez l’installateur.
J’ai exprimé mon désarroi à un service public qui semblait suivre ce projet(2). Mais toujours en vain.
Je suis persuadé d’avoir consommé beaucoup plus d’électricité avec cette usine à gaz qu’à l’accoutumée. J’ai fini par tout enlever et j’ai retrouvé ma sérénité et le contrôle de ma consommation d’électricité.
Engie rappelle des thermostats connectés de radiateurs électriques pouvant entraîner des départs d’incendie.
Il s’agit des boîtiers « Mon Pilotage Élec », qui présentent des risques de surchauffe. Aucune solution de remplacement n’est proposée.(3)
Ce projet est fomenté depuis une dizaine d’années dans les couloirs obscurs de la bureaucratie bruxelloise. Des centaines de millions ont déjà été dépensés qui ont profité aux groupes qui espèrent tirer le jack-pot : un thermostat sur chaque radiateur de chaque logement dans toute l’Europe, ce sont des centaines de millions d’unités à installer.
Le projet prévoit que les consommateurs financeront cet équipement obligatoire, alors qu’ils n’ont souvent plus les moyens de se chauffer. 😡
La raison d’être de ce projet est là : racketter les consommateurs au profit de grandes sociétés qui se sont positionnées sur cette nouvelle martingale.
Cela ne vous rappelle rien ?
C’est le même modus operandi que pour le Covid et la guerre contre la Russie.
|Covid
|Guerre contre la Russie
|Thermostats connectés
|Création d’une angoisse
|Une plandémie mondiale va tous nous tuer
|Les Russes se préparent à nous faire la guerre
|Il faut faire des économies d’énergie
|Comment y remédier
|Il faut « vacciner » tout le monde
|Il faut augmenter les budgets alloués à l’armement et accepter de sacrifier notre jeunesse
|Il faut installer des thermostats connectés
|Objectif financier inavoué
|Drainer des milliards vers Big Pharma
|Drainer des milliards vers l’industrie de l’armement
|Drainer des milliards vers les entreprises participantes
|Objectif social inavoué
|Mettre en place un passeport numérique
|Réduire la population des hommes jeunes
|S’introduire dans chaque foyer
Pour conclure, formulons une note d’espérance :
• Le passeport numérique n’a pas fonctionné. Pire encore, cette opération a révélé à des millions de personnes de par le monde, la démarche manichéenne de toute l’élite dirigeante occidentale. Philippe Guillemant y voit même un « bon virus »(4).
• La guerre contre la Russie tourne à la Bérézina(5).
• Le projet de thermostats connectés est reporté aux calendes grecques. Les entreprises aux aguets attendront 2030. D’ici là, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.
Décret n° 2023–444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid [source]
Il s’agit du PNCEE (Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie), organe administratif qui s’occupe de la bonne mise en œuvre du dispositif des CEE. Les CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) sont des aides financières destinées aux entreprises qui réalisent des travaux améliorant leur performance énergétique.
Créé le 1er octobre 2011, le PNCEE est rattaché à la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC).
Engie rappelle des thermostats connectés de radiateurs électriques pouvant entraîner des départs d’incendie.
France Info du décembre
Ce que nous annoncions dès le 1er mai 2022 : La France est entrée en guerre contre la Russie, Macron nous entraîne dans une nouvelle Berezina
