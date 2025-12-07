Thermostat connecté

Thermostats connectés : la nouvelle folie d’une Europe totalitaire et corrompue

7 décembre 2025

Avant de se rétrac­ter en catas­trophe, l’Europe avait sérieu­se­ment concoc­té un pro­jet com­plè­te­ment fou : ins­tal­ler sur chaque radia­teur (à eau chaude ou élec­trique, tous !) un ther­mo­stat connec­té qui aurait per­mis à la Police du chauf­fage de régler à votre place la tem­pé­ra­ture de vos radiateurs.

Thermostat obligatoire en 2027 : ce que dit la loi

Le décret n° 2023–444 du 7 juin 2023 rela­tif aux sys­tèmes de régu­la­tion de la tem­pé­ra­ture des sys­tèmes de chauf­fage et de refroi­dis­se­ment et au calo­ri­fu­geage des réseaux de dis­tri­bu­tion de cha­leur et de froid pour objec­tif d’obliger les ménages à ins­tal­ler “un sys­tème de régu­la­tion auto­ma­tique de la tem­pé­ra­ture de chauf­fage par pièce, selon un pas mini­mum horaire”. Il a été adop­té le 7 juin 2023 et entre­ra en vigueur le 1er jan­vier 2027(1).

Ce pro­jet est tel­le­ment insen­sé que sa mise en œuvre obli­ga­toire à été repor­tée du 1er jan­vier 2027 « en 2030 », sans plus de détail. Il n’empêche que ce pro­jet déli­rant a pu être éla­bo­ré dans les têtes de nos diri­geants à Bruxelles.

Cette Europe a ainsi révélé son caractère totalitaire et corrompu

Europe totalitaire

Contrôler notre argent, notre nour­ri­ture, nos pen­sées par la presse ne suf­fit pas à nos diri­geants et nos tech­no­crates euro­péens. Ils veulent tout contrô­ler, mais vrai­ment tout, y com­pris la tem­pé­ra­ture de toutes nos pièces, jus­qu’au plus intimes. Tout cela pour notre bien, bien entendu.

Comme tou­jours nos diri­geants usent et abusent du men­songe.
Cette der­nière mesure de contrôle de la tem­pé­ra­ture de notre inti­mi­té nous est pré­sen­tée comme « une mesure de sobrié­té éner­gé­tique qui a voca­tion à aider chaque foyer à réa­li­ser des éco­no­mies d’éner­gie ».
Autrement dit : « Vous n’êtes pas assez rai­son­nables pour gérer par vous mêmes votre consom­ma­tion d’éner­gie, alors “nous” allons le faire pour vous ». De manière cen­tra­li­sée et coer­ci­tive.
Les diri­geants de cette Europe à la dérive auraient pu lan­cer un vaste pro­gramme de sen­si­bi­li­sa­tion et de for­ma­tion à la mani­pu­la­tion et la pro­gram­ma­tion des ther­mo­stats, afin que chaque foyer s’im­plique, de manière res­pon­sable, dans le contrôle de sa consom­ma­tion d’éner­gie. Ou bien tout sim­ple­ment par néces­si­té éco­no­mique. Pas du tout ! Cette Europe tech­no­cra­tique, qui méprise les peuples, prend la main sur votre installation.

Un pro­jet plus sour­nois se tapit der­rière ce décret :

Installer des mou­chards dans toutes les pièces de tous les foyers.
Les équi­pe­ments ins­tal­lés par cen­taines de mil­lions dans l’in­ti­mi­té de tous les citoyens seront autant de mou­chards. On nous dit qu’ils mesurent la tem­pé­ra­ture des radia­teurs, mais qui nous dit qu’ils ne sont en fait pas là pour tout cap­ter, par exemple le son.

Big Brother is watching you

Europe corrompue

Ces équi­pe­ments ne marchent pas !

Nous relayons le témoi­gnage de l’un de nos lec­teurs :
J’ai pro­fi­té de l’op­por­tu­ni­té qui m’é­tait offerte d’ins­tal­ler gra­tui­te­ment ces ther­mo­stats connec­tés avant fin novembre 2024. Une catas­trophe ! Ils n’ont jamais mar­ché ! Les radia­teurs chauf­faient la nuit et pas le jour. Mes réglages, fas­ti­dieux, étaient effa­cés. Les réglages qui appa­rais­saient sur l’ap­pli Symphonics étaient presque tou­jours far­fe­lus et sans lien avec le fonc­tion­ne­ment des radia­teurs.
Impossible de trou­ver un inter­lo­cu­teur ! L’installateur pré­tex­tant que l’ins­tal­la­tion était finie et récep­tion­née. L’éditeur de l’ap­pli Symphonics me ren­voyant chez l’ins­tal­la­teur.
J’ai expri­mé mon désar­roi à un ser­vice public qui sem­blait suivre ce pro­jet(2). Mais tou­jours en vain.
Je suis per­sua­dé d’a­voir consom­mé beau­coup plus d’élec­tri­ci­té avec cette usine à gaz qu’à l’ac­cou­tu­mée. J’ai fini par tout enle­ver et j’ai retrou­vé ma séré­ni­té et le contrôle de ma consom­ma­tion d’électricité.

Thermostats connectés

Ces équi­pe­ments sont dan­ge­reux : ils prennent feu ! 😮
Engie rap­pelle des ther­mo­stats connec­tés de radia­teurs élec­triques pou­vant entraî­ner des départs d’incendie.
Il s’a­git des boî­tiers « Mon Pilotage Élec », qui pré­sentent des risques de sur­chauffe. Aucune solu­tion de rem­pla­ce­ment n’est pro­po­sée.(3)

Ce pro­jet est fomen­té depuis une dizaine d’an­nées dans les cou­loirs obs­curs de la bureau­cra­tie bruxel­loise. Des cen­taines de mil­lions ont déjà été dépen­sés qui ont pro­fi­té aux groupes qui espèrent tirer le jack-pot : un ther­mo­stat sur chaque radia­teur de chaque loge­ment dans toute l’Europe, ce sont des cen­taines de mil­lions d’u­ni­tés à installer.

Jack Pot

Le pro­jet pré­voit que les consom­ma­teurs finan­ce­ront cet équi­pe­ment obli­ga­toire, alors qu’ils n’ont sou­vent plus les moyens de se chauffer. 😡

La rai­son d’être de ce pro­jet est là : racket­ter les consom­ma­teurs au pro­fit de grandes socié­tés qui se sont posi­tion­nées sur cette nou­velle martingale.

Cela ne vous rappelle rien ?

C’est le même modus ope­ran­di que pour le Covid et la guerre contre la Russie.

Covid Guerre contre la Russie Thermostats connec­tés
Création d’une angoisse Une plan­dé­mie mon­diale va tous nous tuer Les Russes se pré­parent à nous faire la guerre Il faut faire des éco­no­mies d’énergie
Comment y remédier Il faut « vac­ci­ner » tout le monde Il faut aug­men­ter les bud­gets alloués à l’ar­me­ment et accep­ter de sacri­fier notre jeunesse Il faut ins­tal­ler des ther­mo­stats connectés
Objectif finan­cier inavoué Drainer des mil­liards vers Big Pharma Drainer des mil­liards vers l’in­dus­trie de l’armement Drainer des mil­liards vers les entre­prises participantes
Objectif social inavoué Mettre en place un pas­se­port numérique Réduire la popu­la­tion des hommes jeunes S’introduire dans chaque foyer

Pour conclure, formulons une note d’espérance :

Le pas­se­port numé­rique n’a pas fonc­tion­né. Pire encore, cette opé­ra­tion a révé­lé à des mil­lions de per­sonnes de par le monde, la démarche mani­chéenne de toute l’é­lite diri­geante occi­den­tale. Philippe Guillemant y voit même un « bon virus »(4).
La guerre contre la Russie tourne à la Bérézina(5).
Le pro­jet de ther­mo­stats connec­tés est repor­té aux calendes grecques. Les entre­prises aux aguets atten­dront 2030. D’ici là, beau­coup d’eau aura cou­lé sous les ponts.

Décret n° 2023–444 du 7 juin 2023 rela­tif aux sys­tèmes de régu­la­tion de la tem­pé­ra­ture des sys­tèmes de chauf­fage et de refroi­dis­se­ment et au calo­ri­fu­geage des réseaux de dis­tri­bu­tion de cha­leur et de froid [source]

Il s’a­git du PNCEE (Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie), organe admi­nis­tra­tif qui s’occupe de la bonne mise en œuvre du dis­po­si­tif des CEE. Les CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) sont des aides finan­cières des­ti­nées aux entre­prises qui réa­lisent des tra­vaux amé­lio­rant leur per­for­mance éner­gé­tique.
Créé le 1er octobre 2011, le PNCEE est rat­ta­ché à la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC).

Engie rap­pelle des ther­mo­stats connec­tés de radia­teurs élec­triques pou­vant entraî­ner des départs d’in­cen­die.
France Info du décembre

Lire dans nos colonnes : Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décembre 2021

Ce que nous annon­cions dès le 1er mai 2022 : La France est entrée en guerre contre la Russie, Macron nous entraîne dans une nou­velle Berezina

