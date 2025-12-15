Paquets Cadeaux Noël

Cadeaux de Noël : il est encore temps de NE RIEN acheter

par | 15 décembre 2025 | Aucun com­men­taire

N’offrez plus rien ! La cour est pleine !

Chaque année, nous nous effor­çons de sen­si­bi­li­ser nos lec­teurs sur la dimen­sion spi­ri­tuelle de la fête de Noël. Nous écri­vions en décembre 202 : Noël, mieux que tout autre dans l’année, est la fête fami­liale par excel­lence(1).

Noël est aujourd’­hui à l’i­mage de notre socié­té : exces­si­ve­ment maté­ria­liste et indi­vi­dua­liste, l’a­voir a pris le pas sur l’être.
Noêl n’est plus que la fête des cadeaux, des cadeaux eux aus­si à l’i­mage de notre socié­té : plé­tho­riques(2), inutiles et jetables.

Dès le 25 ou 26 décembre, de nom­breuses annonces appa­raissent par­tout avec des men­tions expli­cites comme « reçu en cadeau de Noël », « neuf dans embal­lage » ou « suite à dou­blon Noël ».
LeBonCoin enre­gistre une hausse signi­fi­ca­tive des dépôts d’an­nonces post-Noël jus­qu’à +30–40 %.
Cet afflux sou­dan n’est pas limi­té au site Leboncoin : les pla­te­formes concur­rentes voient des cen­taines de mil­liers (voire mil­lions) de nou­velles annonces le jour même de Noël ou le len­de­main, mais Leboncoin, en tant que lea­der fran­çais des petites annonces entre par­ti­cu­liers, est par­ti­cu­liè­re­ment tou­ché par ce phénomène.

Est-ce pour cela que vous ache­tez des cadeaux ?

Ces objets empa­que­tés — son­gez à l’a­ber­ra­tion éco­lo­gique que repré­sentent tous ces embal­lages-cadeaux — sont pour la plu­part fabri­qués en Chine. Une aber­ra­tion économique.

Offrez français !

Pensez d’a­bord à des cadeaux consom­mables si vous ne vou­lez pas arri­ver les mains vides à la fête. C’est le meilleur cadeau-par­tage qui ani­me­ra immé­dia­te­ment la ren­contre, et ne sera pas pro­po­sé sur LeBonCoin dès que vous serez par­tis.
Vous en avez pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De sur­croît vous sou­te­nez ain­si les savoir-faire arti­sa­naux fran­çais d’excellence.

Le choix est infi­ni : huîtres, foie gras, cha­pons, dindes, les grands crus de vins, cham­pagnes ou même cré­mants, mais aus­si les gâteaux, les confi­se­ries, etc.

Expliquez votre démarche ! Assumez vos choix !

C’est une manière de résis­ter à l’ef­fa­ce­ment de notre culture, tout en pré­ser­vant la plaète. Emoticon Clin œil

Mais vous pen­sez que ce com­bat n’in­té­resse pas les enfants. Mais si ! Préparez les dès leur plus jeune âge au monde de demain où la convi­via­li­té devra retrou­ver sa place sans la frime du paraître. Préparez les le plus tôt pos­sible à effa­cer leur égo au lieu de l’at­ti­ser. Il y a une solu­tion pour cela :

Offrez des jeux de société !

Là aus­si il en existe une infi­ni­té pour tous les goûts et toutes les bourses. Ces jeux pré­sentent pour la plu­part une dimen­sion péda­go­gique forte et variée : his­toire, stra­té­gie, logique, mémoire notamment.

Demandez conseil pour vous y retrou­ver à la bou­tique À vous de jouer qui vous gui­de­ra à coup sûr vers le meilleur choix (livrai­son dans toute la France, gra­tuite sur la Côte d’Azur).

Ne vous pré­ci­pi­tez pas dans les maga­sins pour ache­ter des babioles stan­dar­di­sées qui rejoin­dront très vite les déchets de la pla­nète. Il est encore temps de sor­tir du modèle mon­dia­li­sé maté­ria­liste et suicidaire.

N’oubliez pas que…

Le plus beau des cadeaux,
c’est l’Amour !

Et ça, vous ne le trou­ve­rez pas dans les grands magasins.

Ne faites pas

Faites
Courir les soldes ou les pro­mo­tions dans les centres commerciaux. Avant d’a­che­ter quoi que ce soit, se poser la ques­tion : en ai-je vrai­ment besoin ? puis-je m’en pas­ser ?
Lire les éti­quettes de tous les produits.
Flâner dans les centres com­mer­ciaux pen­dant ses jours de congés. Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visi­ter les musées, s’im­pli­quer dans une asso­cia­tion, se retrou­ver en famille ou entre amis
Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exo­tiques pour se faire plaisir. Manger des fruits et légumes de sai­son pro­duits localement.
Acheter des plats cui­si­nés industriellement. Manger des pro­duits locaux que l’on pré­pare soi-même. On peut cui­si­ner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
Jeter de la nourriture. Ne jamais jeter de la nour­ri­ture ! Accomoder les restes.
Jeter des vêtements. Se pro­cu­rer des vête­ments solides et les por­ter longtemps.
Changer fré­né­ti­que­ment de télé­phone mobile pour dis­po­ser du der­nier modèle Se dés­in­toxi­quer du télé­phone mobile
Changer d’ap­pa­reil élec­tro-ména­ger parce qu’il est en panne. Toujours se poser la ques­tion de la valeur rési­duelle avant de jeter quoi que ce soit.
Changer de voi­ture pour dis­po­ser du der­nier modèle de la marque. Résister au confor­misme pro­pa­gé par la publi­ci­té, démon­ter les méca­nismes publi­ci­taires pour ne pas en être dupes.
Partir loin en vacances, consom­mer des vacances sur catalogue. Considérer les vacances comme des moments de repos, de res­sour­ce­ment en dehors de toute consi­dé­ra­tion exté­rieure, rendre visite aux amis, à la famille.
Prendre la voi­ture pour par­cou­rir moins de 1 km(2) : ce tra­jet est très pol­luant car une voi­ture enre­gistre tou­jours une sur­con­som­ma­tion de car­bu­rant sur le pre­mier kilo­mètre (+ 50 % de consommation). • Privilégier les trans­ports en com­mun (et faire pres­sion sur les ser­vices publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponc­tuels, ce qui – effec­ti­ve­ment – n’est pas tou­jours le cas).
• Rouler à bicy­clette ou mar­cher à pied à la moindre occasion.
Acheter trop de jouets aux enfants. Éduquer les enfants à la sim­pli­ci­té et à la sobrié­té tout en se posant en exemple.
Se sen­tir obli­gé de ne pas arri­ver « les mains vides » lors­qu’on est invité. Faire com­prendre à vos amis qu’ils ne sont pas obli­gés de vous offrir une paco­tille lorsque vous les invi­tez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.

Nous y ajou­tons aujourd’hui :

Ne faites pas

Faites
Faire ses achats avec sa carte ban­caire. Pire, avec sa carte ban­caire en mode « sans contact ». Garder sa carte ban­caire pour cer­tains achats spé­ci­fiques, mais au quo­ti­dien bien gar­der l’ha­bi­tude de tout payer en espèces.

Lire : Les 3 Noël, notam­ment 2 sur 3

Le mot plé­tho­rique direc­te­ment du πληθώρα (plê­thố­ra), « plé­thore », qui signi­fie « plé­ni­tude, abon­dance exces­sive », issu du verbe πλήθω (plế­thô), « être plein, remplir ».

