Cadeaux de Noël : il est encore temps de NE RIEN acheter

Le choix est infi­ni : huîtres, foie gras, cha­pons, dindes, les grands crus de vins, cham­pagnes ou même cré­mants, mais aus­si les gâteaux, les confi­se­ries, etc.

Expliquez votre démarche ! Assumez vos choix !

C’est une manière de résis­ter à l’ef­fa­ce­ment de notre culture, tout en pré­ser­vant la plaète.

Mais vous pen­sez que ce com­bat n’in­té­resse pas les enfants. Mais si ! Préparez les dès leur plus jeune âge au monde de demain où la convi­via­li­té devra retrou­ver sa place sans la frime du paraître. Préparez les le plus tôt pos­sible à effa­cer leur égo au lieu de l’at­ti­ser. Il y a une solu­tion pour cela :

Offrez des jeux de société !

Là aus­si il en existe une infi­ni­té pour tous les goûts et toutes les bourses. Ces jeux pré­sentent pour la plu­part une dimen­sion péda­go­gique forte et variée : his­toire, stra­té­gie, logique, mémoire notamment.

Demandez conseil pour vous y retrou­ver à la bou­tique À vous de jouer qui vous gui­de­ra à coup sûr vers le meilleur choix (livrai­son dans toute la France, gra­tuite sur la Côte d’Azur).

Ne vous pré­ci­pi­tez pas dans les maga­sins pour ache­ter des babioles stan­dar­di­sées qui rejoin­dront très vite les déchets de la pla­nète. Il est encore temps de sor­tir du modèle mon­dia­li­sé maté­ria­liste et suicidaire.

N’oubliez pas que…