Cadeaux de Noël : il est encore temps de NE RIEN acheter
N’offrez plus rien ! La cour est pleine !
Chaque année, nous nous efforçons de sensibiliser nos lecteurs sur la dimension spirituelle de la fête de Noël. Nous écrivions en décembre 202 : Noël, mieux que tout autre dans l’année, est la fête familiale par excellence(1).
Noël est aujourd’hui à l’image de notre société : excessivement matérialiste et individualiste, l’avoir a pris le pas sur l’être.
Noêl n’est plus que la fête des cadeaux, des cadeaux eux aussi à l’image de notre société : pléthoriques(2), inutiles et jetables.
Dès le 25 ou 26 décembre, de nombreuses annonces apparaissent partout avec des mentions explicites comme « reçu en cadeau de Noël », « neuf dans emballage » ou « suite à doublon Noël ».
LeBonCoin enregistre une hausse significative des dépôts d’annonces post-Noël jusqu’à +30–40 %.
Cet afflux soudan n’est pas limité au site Leboncoin : les plateformes concurrentes voient des centaines de milliers (voire millions) de nouvelles annonces le jour même de Noël ou le lendemain, mais Leboncoin, en tant que leader français des petites annonces entre particuliers, est particulièrement touché par ce phénomène.
Est-ce pour cela que vous achetez des cadeaux ?
Ces objets empaquetés — songez à l’aberration écologique que représentent tous ces emballages-cadeaux — sont pour la plupart fabriqués en Chine. Une aberration économique.
Offrez français !
Pensez d’abord à des cadeaux consommables si vous ne voulez pas arriver les mains vides à la fête. C’est le meilleur cadeau-partage qui animera immédiatement la rencontre, et ne sera pas proposé sur LeBonCoin dès que vous serez partis.
Vous en avez pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De surcroît vous soutenez ainsi les savoir-faire artisanaux français d’excellence.
Le choix est infini : huîtres, foie gras, chapons, dindes, les grands crus de vins, champagnes ou même crémants, mais aussi les gâteaux, les confiseries, etc.
Expliquez votre démarche ! Assumez vos choix !
C’est une manière de résister à l’effacement de notre culture, tout en préservant la plaète.
Mais vous pensez que ce combat n’intéresse pas les enfants. Mais si ! Préparez les dès leur plus jeune âge au monde de demain où la convivialité devra retrouver sa place sans la frime du paraître. Préparez les le plus tôt possible à effacer leur égo au lieu de l’attiser. Il y a une solution pour cela :
Offrez des jeux de société !
Là aussi il en existe une infinité pour tous les goûts et toutes les bourses. Ces jeux présentent pour la plupart une dimension pédagogique forte et variée : histoire, stratégie, logique, mémoire notamment.
Demandez conseil pour vous y retrouver à la boutique À vous de jouer qui vous guidera à coup sûr vers le meilleur choix (livraison dans toute la France, gratuite sur la Côte d’Azur).
Ne vous précipitez pas dans les magasins pour acheter des babioles standardisées qui rejoindront très vite les déchets de la planète. Il est encore temps de sortir du modèle mondialisé matérialiste et suicidaire.
N’oubliez pas que…
Le plus beau des cadeaux,
c’est l’Amour !
Et ça, vous ne le trouverez pas dans les grands magasins.
Ne faites pas
Faites
|Courir les soldes ou les promotions dans les centres commerciaux.
|Avant d’acheter quoi que ce soit, se poser la question : en ai-je vraiment besoin ? puis-je m’en passer ?
Lire les étiquettes de tous les produits.
|Flâner dans les centres commerciaux pendant ses jours de congés.
|Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visiter les musées, s’impliquer dans une association, se retrouver en famille ou entre amis
|Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exotiques pour se faire plaisir.
|Manger des fruits et légumes de saison produits localement.
|Acheter des plats cuisinés industriellement.
|Manger des produits locaux que l’on prépare soi-même. On peut cuisiner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
|Jeter de la nourriture.
|Ne jamais jeter de la nourriture ! Accomoder les restes.
|Jeter des vêtements.
|Se procurer des vêtements solides et les porter longtemps.
|Changer frénétiquement de téléphone mobile pour disposer du dernier modèle
|Se désintoxiquer du téléphone mobile
|Changer d’appareil électro-ménager parce qu’il est en panne.
|Toujours se poser la question de la valeur résiduelle avant de jeter quoi que ce soit.
|Changer de voiture pour disposer du dernier modèle de la marque.
|Résister au conformisme propagé par la publicité, démonter les mécanismes publicitaires pour ne pas en être dupes.
|Partir loin en vacances, consommer des vacances sur catalogue.
|Considérer les vacances comme des moments de repos, de ressourcement en dehors de toute considération extérieure, rendre visite aux amis, à la famille.
|Prendre la voiture pour parcourir moins de 1 km(2) : ce trajet est très polluant car une voiture enregistre toujours une surconsommation de carburant sur le premier kilomètre (+ 50 % de consommation).
|• Privilégier les transports en commun (et faire pression sur les services publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponctuels, ce qui – effectivement – n’est pas toujours le cas).
• Rouler à bicyclette ou marcher à pied à la moindre occasion.
|Acheter trop de jouets aux enfants.
|Éduquer les enfants à la simplicité et à la sobriété tout en se posant en exemple.
|Se sentir obligé de ne pas arriver « les mains vides » lorsqu’on est invité.
|Faire comprendre à vos amis qu’ils ne sont pas obligés de vous offrir une pacotille lorsque vous les invitez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.
Nous y ajoutons aujourd’hui :
Ne faites pas
|
Faites
|Faire ses achats avec sa carte bancaire. Pire, avec sa carte bancaire en mode « sans contact ».
|Garder sa carte bancaire pour certains achats spécifiques, mais au quotidien bien garder l’habitude de tout payer en espèces.
