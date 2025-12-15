Ariège - Décembre 2025 - Affrontements police paysans

Police ou milice ?

par | 15 décembre 2025 | 9 Commentaires 

Centaure

Blindés de la gen­dar­me­rie (Centaures), héli­co­ptères char­gés de gazer les mani­fes­tants, CRS en tenue de com­bat… tout un dis­po­si­tif jamais vu en France (si ce n’est lors des mani­fes­ta­tions des Gilets Jaunes) pour sécu­ri­ser… l’a­bat­tage de 207 vaches par­fai­te­ment saines avec la com­pli­ci­té de cer­tains ser­vices vété­ri­naires sou­mis à leur Ordre, col­la­bo­ra­teur du pou­voir glo­ba­liste, tout comme leurs col­lègues de l’Ordre des méde­cins avaient per­sé­cu­té les méde­cins refu­sant les faux vac­cins lors de la fausse pandémie.

Cet épi­sode qui a scan­da­li­sé la France entière ce 12 décembre 2025 est la suite logique d’une poli­tique vou­lue par le gou­ver­ne­ment qui gère actuel­le­ment la France et qui pri­vi­lé­gie et même anti­cipe l’application des accords pas­sés par la Commission euro­péenne avec cer­tains États d’Amérique du Sud (Mercosur) au détri­ment de la pay­san­ne­rie fran­çaise. Nous avions déjà aler­té il y a 6 mois les popu­la­tions des pro­jets radi­caux de notre gou­ver­ne­ment qui, non seule­ment suit aveu­glé­ment les direc­tives euro­péennes mais les dépasse avec un zèle inat­ten­du et une vio­lence inédite dans les moda­li­tés de leur appli­ca­tion. Voir notre article du 30 juillet 2025 : Mercosur en vue : éra­di­ca­tion du chep­tel fran­çais… et de nos pay­sans avec !

Quand les forces de sécu­ri­té retournent leurs armes contre le peuple qu’elles ont pour mis­sion de pro­té­ger, quand elles obéissent aveu­glé­ment et pas­si­ve­ment à des ordres iniques, pro­ve­nant d’autorités qui dila­pident nos res­sources et vendent nos entre­prises à l’encan, ne deviennent-elles pas une milice au ser­vice d’in­té­rêts étran­gers ou qui ne sont pas ceux de la Nation ?
Sept membres de ces forces de l’ordre ont sau­vé, ce jour-là, l’honneur de leur pro­fes­sion et celui de leurs col­lègues pré­sents sur place, en refu­sant de répri­mer les pay­sans pré­sents pour sou­te­nir l’agriculteur obli­gé de voir l’extermination de son trou­peau. Un ancien gen­darme, Marc-Jean Clairval, a pris la parole pour rap­pe­ler les devoirs et les enga­ge­ments des forces de l’ordre au ser­vice de la patrie1 et non pas d’un gou­ver­ne­ment, éphé­mère comme tous les gouvernements.

Les Français ne mour­ront pas pour BlackRock qui tra­vaille à confis­quer nos terres, ni pour Bill Gates qui œuvre pour nous faire man­ger des insectes et de la viande arti­fi­cielle, ni pour l’Ukraine mafieuse, ni pour l’Otan qui ne rêve que de sou­mettre la Russie et voler ses res­sources, ni pour les ins­ti­tu­tions euro­péennes cor­rom­pues à la solde des glo­ba­listes qui nous imposent une immi­gra­tion débri­dée, ni pour le Mercosur qui va nous sub­mer­ger de pro­duits conta­mi­nés, ni pour les traîtres qui siègent à l’Assemblée natio­nale et au Sénat, accro­chés à leurs fau­teuils bien rem­bour­rés, ceux qui font mine de s’intéresser au sort des citoyens qui les ont élus mais qui, en véri­té, s’en balancent éperdument.

Les Français ne mour­ront pour per­sonne d’autre que leurs familles et leurs amis, et pour rien d’autre que leur ter­roir, leurs vil­lages, leur qua­li­té de vie, leur patri­moine et leurs cou­tumes millénaires.

Pierre-Émile Blairon

Voir mon article du 6 avril 2025 : L’Europe est morte ! Vive l’Europe !

Les articles du même auteur

Pierre-Émile Blairon

Pierre-Émile Blairon est l’auteur d’un cer­tain nombre de livres liés à l’Histoire, notam­ment de la Provence, de Nostradamus à Giono et à la fin du Cycle :

Pierre-Émile Blairon - Le messager des dieux
Pierre-Émile Blairon - Guide secret Aix-en-Provence
Pierre-Émile Blairon - Guide secret Côte Azur
Pierre-Émile Blairon - Dame signe blanc
Pierre-Émile Blairon - La roue et le sablier - Bagages pour franchir le gué
Guillaume Faye
Pierre-Émile Blairon - Empire mensonge
Pierre-Émile Blairon - Livre Tradition primordiale
Pierre-Émile Blairon - Iceberg
Pierre-Émile Blairon - Chronique fin cycle - Enfers parodisiaques

9 Commentaires 

  3. Tonton Cristobal le 15 décembre 2025 à 18:09

    Je suis deve­nu infré­quen­table ! Il m’est arri­vé sou­vent de détes­ter les gou­ver­ne­men­teurs sur­tout au moment de la « Rue d’Isly » à Alger, et quand les gen­darmes (déjà) tiraient sur les Français à Bab-el-oued ! Pourtant je ne suis pas « pied-noir », seule­ment un peu Mohican, de la tri­bu des der­niers… et beau­coup « pales­ti­nien occu­pé » encore un peu chez-moi, de plus en plus chez-eux chez-nous. J’ai une rab­bia monstre contre tous les tocards, traîtres, idiots (in)utiles, para­sites, pro­fi­teurs, escrocs, tra­fi­quants, élus bal­tringues, hommes de mains en bleu, cri­mi­nels en sur­vêt” ou cos­tar­dés ministres ! Que crève toute cette sale engeance dans les pires tour­ments de l’en­fer de Dante, en fresque Jérôme Bosch… Soutien total aux tra­vailleurs de la terre ! Une poi­gnée de gen­darmes ou poli­ciers CRS ont sau­vé l’hon­neur qui leur res­tait, les autres sont des hommes de mains mais ça nous le savions déjà depuis la répres­sion des Gilets-Jaunes.

    Répondre
  4. clau­die le 15 décembre 2025 à 18:05

    Je suis tota­le­ment d’ac­cord avec votre article. Ce qui se passe actuel­le­ment dans les éle­vages de bovins (entre autres) est odieux. Plus de 200 vaches, c’est abo­mi­nable ! Mais on nous dit que l’a­gri­cul­teur sera indem­ni­sé… peut-être, mais pas à hau­teur de ce qu’il a per­du, je sup­pose. Ils font tout pour éli­mi­ner l’a­gri­cul­ture et l’é­le­vage fran­çais, notre iden­ti­té natio­nale car on a tous un aïeul issu du monde pay­san, est-ce que c’est une tare ??

    Répondre
  5. Eléonore Visart le 15 décembre 2025 à 16:44

    En gros je suis d’ac­cord avec cet article, sauf que je trouve que faire tout un plat pour ces quelques cen­taines de vaches abat­tues et se taire sur les mil­lions d’a­ni­maux abat­tus dans les abat­toirs est par­fai­te­ment hypocrite…Comme ces éle­veurs qui sont tristes de l’a­bat­tage de leur trou­peau, eux qui sans état d’âme les laissent par­tir à l’a­bat­toir. Certains affirment qu’ils aiment leurs ani­maux ! C’est vrai­ment n’im­porte quoi, lors­qu’on aime les ani­maux, on n’en mange pas, on ne les tue pas et on ne sau­rait être éleveur !

    Répondre
    • Mechtilde le 16 décembre 2025 à 07:55

      Les vaches abat­tues pour leur viande et leur peau, ça a un sens, celui de nour­rir et d’u­ti­li­ser le cuir ; les vaches saines exter­mi­nées pour rien, qui finissent à l’é­qua­ris­sage ou à la cré­ma­tion, c’est scan­da­leux. Les pays où cette mala­die est endé­mique sont hor­ri­fiés par ces abat­tages mons­trueux. Et tout le monde l’a oublié mais c’est un péché contre Dieu, contre la Vie, contre la nature.

      Répondre
  6. alie­nor le 15 décembre 2025 à 13:46

    Je vous trouve bien opti­miste quand vous dites « les fran­çais ne mour­ront pas.…. »
    On a vu la sou­mis­sion avec le covid et aujourd’­hui avec l’abattage.

    Répondre
  7. Tutux0743 le 15 décembre 2025 à 12:30

    De bonnes et sages paroles Monsieur ! Mais la meilleure Défense et bien sou­vent l’at­taque ! Où qu’elle se trouve ! Et de quelle forme elle se « tra­ves­tisse » ! Soit on fait le Boucher, soit le Veau ou le diplo­mate… Curieusement dans ce car­nage outran­cier : pas d’écologistes, anti­spé­cistes, ou autre Pinocchio de la SPA et ses afi­cio­na­dos anti cor­ri­da ! 2018, puis 2020 n’é­taient que des taquets socié­taux par d’autres initié(e)s…
    Les fosses com­munes seront de futures variables d’a­jus­te­ment pour ces engeances d’initié(e)s, si per­sonne ne les empoignent où qu’ils soient !

    Répondre
  8. RAMIJouan le 15 décembre 2025 à 11:55

    Je pen­sais que nous avions été trai­tés comme des ani­maux durant la covid-comé­­die : « vac­ci­na­tion » expé­ri­men­tale, eutha­na­sie par injec­tion de Rivotril dans les Ehpad notamment.

    Et bien non, je m’é­tais trom­pé : j’ap­prends que des vaches sont eutha­na­siées, par­fois à coup de carabines !

    Je suis content de ne pas être une vache, je vais pou­voir faire ma demande d’ad­mis­sion en Ehpad en toute tranquillité.

    Répondre

