Police ou milice ?
Blindés de la gendarmerie (Centaures), hélicoptères chargés de gazer les manifestants, CRS en tenue de combat… tout un dispositif jamais vu en France (si ce n’est lors des manifestations des Gilets Jaunes) pour sécuriser… l’abattage de 207 vaches parfaitement saines avec la complicité de certains services vétérinaires soumis à leur Ordre, collaborateur du pouvoir globaliste, tout comme leurs collègues de l’Ordre des médecins avaient persécuté les médecins refusant les faux vaccins lors de la fausse pandémie.
Cet épisode qui a scandalisé la France entière ce 12 décembre 2025 est la suite logique d’une politique voulue par le gouvernement qui gère actuellement la France et qui privilégie et même anticipe l’application des accords passés par la Commission européenne avec certains États d’Amérique du Sud (Mercosur) au détriment de la paysannerie française. Nous avions déjà alerté il y a 6 mois les populations des projets radicaux de notre gouvernement qui, non seulement suit aveuglément les directives européennes mais les dépasse avec un zèle inattendu et une violence inédite dans les modalités de leur application. Voir notre article du 30 juillet 2025 : Mercosur en vue : éradication du cheptel français… et de nos paysans avec !
Quand les forces de sécurité retournent leurs armes contre le peuple qu’elles ont pour mission de protéger, quand elles obéissent aveuglément et passivement à des ordres iniques, provenant d’autorités qui dilapident nos ressources et vendent nos entreprises à l’encan, ne deviennent-elles pas une milice au service d’intérêts étrangers ou qui ne sont pas ceux de la Nation ?
Sept membres de ces forces de l’ordre ont sauvé, ce jour-là, l’honneur de leur profession et celui de leurs collègues présents sur place, en refusant de réprimer les paysans présents pour soutenir l’agriculteur obligé de voir l’extermination de son troupeau. Un ancien gendarme, Marc-Jean Clairval, a pris la parole pour rappeler les devoirs et les engagements des forces de l’ordre au service de la patrie1 et non pas d’un gouvernement, éphémère comme tous les gouvernements.
Les Français ne mourront pas pour BlackRock qui travaille à confisquer nos terres, ni pour Bill Gates qui œuvre pour nous faire manger des insectes et de la viande artificielle, ni pour l’Ukraine mafieuse, ni pour l’Otan qui ne rêve que de soumettre la Russie et voler ses ressources, ni pour les institutions européennes corrompues à la solde des globalistes qui nous imposent une immigration débridée, ni pour le Mercosur qui va nous submerger de produits contaminés, ni pour les traîtres qui siègent à l’Assemblée nationale et au Sénat, accrochés à leurs fauteuils bien rembourrés, ceux qui font mine de s’intéresser au sort des citoyens qui les ont élus mais qui, en vérité, s’en balancent éperdument.
Les Français ne mourront pour personne d’autre que leurs familles et leurs amis, et pour rien d’autre que leur terroir, leurs villages, leur qualité de vie, leur patrimoine et leurs coutumes millénaires.
Pierre-Émile Blairon
Chez Réseau-International, un article qui détaille le « projet » des Terroristes du Nouvel Ordre Mondial…
Un petit Blog sympa où la patronne ne mâche pas ses mots 😉
Je suis devenu infréquentable ! Il m’est arrivé souvent de détester les gouvernementeurs surtout au moment de la « Rue d’Isly » à Alger, et quand les gendarmes (déjà) tiraient sur les Français à Bab-el-oued ! Pourtant je ne suis pas « pied-noir », seulement un peu Mohican, de la tribu des derniers… et beaucoup « palestinien occupé » encore un peu chez-moi, de plus en plus chez-eux chez-nous. J’ai une rabbia monstre contre tous les tocards, traîtres, idiots (in)utiles, parasites, profiteurs, escrocs, trafiquants, élus baltringues, hommes de mains en bleu, criminels en survêt” ou costardés ministres ! Que crève toute cette sale engeance dans les pires tourments de l’enfer de Dante, en fresque Jérôme Bosch… Soutien total aux travailleurs de la terre ! Une poignée de gendarmes ou policiers CRS ont sauvé l’honneur qui leur restait, les autres sont des hommes de mains mais ça nous le savions déjà depuis la répression des Gilets-Jaunes.
Je suis totalement d’accord avec votre article. Ce qui se passe actuellement dans les élevages de bovins (entre autres) est odieux. Plus de 200 vaches, c’est abominable ! Mais on nous dit que l’agriculteur sera indemnisé… peut-être, mais pas à hauteur de ce qu’il a perdu, je suppose. Ils font tout pour éliminer l’agriculture et l’élevage français, notre identité nationale car on a tous un aïeul issu du monde paysan, est-ce que c’est une tare ??
En gros je suis d’accord avec cet article, sauf que je trouve que faire tout un plat pour ces quelques centaines de vaches abattues et se taire sur les millions d’animaux abattus dans les abattoirs est parfaitement hypocrite…Comme ces éleveurs qui sont tristes de l’abattage de leur troupeau, eux qui sans état d’âme les laissent partir à l’abattoir. Certains affirment qu’ils aiment leurs animaux ! C’est vraiment n’importe quoi, lorsqu’on aime les animaux, on n’en mange pas, on ne les tue pas et on ne saurait être éleveur !
Les vaches abattues pour leur viande et leur peau, ça a un sens, celui de nourrir et d’utiliser le cuir ; les vaches saines exterminées pour rien, qui finissent à l’équarissage ou à la crémation, c’est scandaleux. Les pays où cette maladie est endémique sont horrifiés par ces abattages monstrueux. Et tout le monde l’a oublié mais c’est un péché contre Dieu, contre la Vie, contre la nature.
Je vous trouve bien optimiste quand vous dites « les français ne mourront pas.…. »
On a vu la soumission avec le covid et aujourd’hui avec l’abattage.
De bonnes et sages paroles Monsieur ! Mais la meilleure Défense et bien souvent l’attaque ! Où qu’elle se trouve ! Et de quelle forme elle se « travestisse » ! Soit on fait le Boucher, soit le Veau ou le diplomate… Curieusement dans ce carnage outrancier : pas d’écologistes, antispécistes, ou autre Pinocchio de la SPA et ses aficionados anti corrida ! 2018, puis 2020 n’étaient que des taquets sociétaux par d’autres initié(e)s…
Les fosses communes seront de futures variables d’ajustement pour ces engeances d’initié(e)s, si personne ne les empoignent où qu’ils soient !
Je pensais que nous avions été traités comme des animaux durant la covid-comédie : « vaccination » expérimentale, euthanasie par injection de Rivotril dans les Ehpad notamment.
Et bien non, je m’étais trompé : j’apprends que des vaches sont euthanasiées, parfois à coup de carabines !
Je suis content de ne pas être une vache, je vais pouvoir faire ma demande d’admission en Ehpad en toute tranquillité.