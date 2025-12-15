Police ou milice ?

Blindés de la gen­dar­me­rie (Centaures), héli­co­ptères char­gés de gazer les mani­fes­tants, CRS en tenue de com­bat… tout un dis­po­si­tif jamais vu en France (si ce n’est lors des mani­fes­ta­tions des Gilets Jaunes) pour sécu­ri­ser… l’a­bat­tage de 207 vaches par­fai­te­ment saines avec la com­pli­ci­té de cer­tains ser­vices vété­ri­naires sou­mis à leur Ordre, col­la­bo­ra­teur du pou­voir glo­ba­liste, tout comme leurs col­lègues de l’Ordre des méde­cins avaient per­sé­cu­té les méde­cins refu­sant les faux vac­cins lors de la fausse pandémie.

Cet épi­sode qui a scan­da­li­sé la France entière ce 12 décembre 2025 est la suite logique d’une poli­tique vou­lue par le gou­ver­ne­ment qui gère actuel­le­ment la France et qui pri­vi­lé­gie et même anti­cipe l’application des accords pas­sés par la Commission euro­péenne avec cer­tains États d’Amérique du Sud (Mercosur) au détri­ment de la pay­san­ne­rie fran­çaise. Nous avions déjà aler­té il y a 6 mois les popu­la­tions des pro­jets radi­caux de notre gou­ver­ne­ment qui, non seule­ment suit aveu­glé­ment les direc­tives euro­péennes mais les dépasse avec un zèle inat­ten­du et une vio­lence inédite dans les moda­li­tés de leur appli­ca­tion. Voir notre article du 30 juillet 2025 : Mercosur en vue : éra­di­ca­tion du chep­tel fran­çais… et de nos pay­sans avec !

Quand les forces de sécu­ri­té retournent leurs armes contre le peuple qu’elles ont pour mis­sion de pro­té­ger, quand elles obéissent aveu­glé­ment et pas­si­ve­ment à des ordres iniques, pro­ve­nant d’autorités qui dila­pident nos res­sources et vendent nos entre­prises à l’encan, ne deviennent-elles pas une milice au ser­vice d’in­té­rêts étran­gers ou qui ne sont pas ceux de la Nation ?

Sept membres de ces forces de l’ordre ont sau­vé, ce jour-là, l’honneur de leur pro­fes­sion et celui de leurs col­lègues pré­sents sur place, en refu­sant de répri­mer les pay­sans pré­sents pour sou­te­nir l’agriculteur obli­gé de voir l’extermination de son trou­peau. Un ancien gen­darme, Marc-Jean Clairval, a pris la parole pour rap­pe­ler les devoirs et les enga­ge­ments des forces de l’ordre au ser­vice de la patrie1 et non pas d’un gou­ver­ne­ment, éphé­mère comme tous les gouvernements.