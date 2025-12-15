Mais qui sont ces gens qui poireautent pour un autographe de Sarkozy ?
Files d’attente pour Nicolas Sarkozy : une naïveté tenace, mais pas définitive
Quelques dizaines de personnes ont poireauté pour se faire dédicacer le fascicule que Nicolas Sarkozy a fait écrire et imprimer pendant son bref séjour en prison de sorte qu’il soit chez les libraires dès la levée d’écrous. L’organisation est parfaite.
Ce fascicule se vendait déjà en précommande sur Amazon avant même sa parution. Il relate le quotidien carcéral personnel de piètre intérêt de Sarkozy pendant… 20 jours. 20 jours — pas 20 ans, pas même 20 mois — 20 jours et cela intéresse du monde ?
Sarkozy y distribue aussi bons et mauvais points à la classe politique. Et lui, pourquoi ne se note-t-il pas ?
Nicolas #Sarkozy s’offre un bain de foule en arrivant dans une librairie de #Menton où il doit dédicacer son dernier livre.— Edgar Bequet (@edgarbequet) December 12, 2025
Plusieurs centaines de personnes sont présentes.@BFMTV pic.twitter.com/fzj8AcViqE
Cette mobilisation nous interroge. Qui sont ces gens prêts à « faire le pied de grue » pour l’autographe d’une fripouille sur un livre qu’ils auront préalablement payé ? Cela est tellement abscons que l’on se pose la question :
• Sont-ce des naïfs manipulés par un « bonimenteur » habile ?
• Des complices d’un système mafieux qu’ils défendent ?
Les témoignages recueillis par la presse sur place dessinent un portrait clair : il s’agit majoritairement de sympathisants de longue date, souvent issus de la droite traditionnelle, qui voient en Sarkozy un homme de courage. Une retraitée déclare : « J’aime beaucoup, beaucoup Nicolas Sarkozy. C’est un grand président, il a du courage, il affronte. » Un autre fan, venu avec plusieurs exemplaires : « C’est le seul président que j’ai aimé depuis Pompidou », évoquant l’épisode héroïque de la prise d’otages à Neuilly. D’autres soulignent l’aspect « martyr » : « Un président incarcéré sans preuve », « Il fallait qu’il tienne bon ». Même des plus jeunes sont présents, par curiosité ou admiration pour un homme qui « remonte la pente » malgré les condamnations.
Pourtant, les faits judiciaires sont accablants et documentés. Depuis des années, Nice Provence Info met en lumière ce que nous considérons comme des actes graves de haute trahison :
• le mépris du référendum de 2005 sur la Constitution européenne
• une politique atlantiste qualifiable de haute trahison,
• ou encore son rôle de « petit parrain » dans un système clientéliste.
Il est impossible de percevoir ce personnage comme un « grand président » victime d’une « injustice judiciaire ».
Ces files d’attente témoignent d’un affaiblissement persistant de la société française
Certes il y a les complices du système mafieux, et ces gens méritent aussi la prison. Mais ce sont pas ceux font la queue pour un autographe.
Nous voulons croire que ces files d’attente incongrues traduisent une naïveté persistante. Cette naïveté n’est pas une fatalité.
Elle s’estompera, lentement mais sûrement, par l’éveil des consciences. C’est précisément l’œuvre à laquelle nous nous attelons depuis 2014. Un jour viendra où ces mêmes personnes qui poireautent aujourd’hui pour le grigri d’une crapule, se tourneront vers la Lumière. Et c’est là que réside notre espoir quotidien : dans la force de la vérité diffusée avec opiniâtreté. Chaque article, chaque lien partagé, contribuent inexorablement à fissurer le mur du petit confort intellectuel sur lequel prospèrent nos dirigeants.
Vous aussi, œuvrez pour la Vérité !
En conclusion, rappelons cette sagesse intemporelle des Proverbes (12:20)
« La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. »
Que cette joie consciente vous accompagne !
Mr KADAFI lui aurait rappelé son bon souvenir, surtout de sa fin (le baiser de JUDAS) ? La conscience est une chose, la subconscience une autre ! C’est comme ça que se transmettent les légendes ou chimères ubuesques : à juste titre, ou pas !… Les conseilleurs sont rarement les payeurs, ces engeances (secte(s) comprises), à profusion, en font partie : les Tièdes !
Et vous avez 100 % raison. Mais si je relaie votre article à certains membres de ma famille… ce sera rupture immédiate.
Ces gens sont obtus dans leur soutien à lui – ils ont déjà le livre, va s’en dire.
Du coup, je ne cherche pas le clash – qui serait certain (!) – mais nous évitons de parler de « ça ».