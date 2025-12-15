Mais qui sont ces gens qui poireautent pour un autographe de Sarkozy ?

Cette mobi­li­sa­tion nous inter­roge. Qui sont ces gens prêts à « faire le pied de grue » pour l’au­to­graphe d’une fri­pouille sur un livre qu’ils auront préa­la­ble­ment payé ? Cela est tel­le­ment abs­cons que l’on se pose la ques­tion :

• Sont-ce des naïfs mani­pu­lés par un « boni­men­teur » habile ?

• Des com­plices d’un sys­tème mafieux qu’ils défendent ?

Les témoi­gnages recueillis par la presse sur place des­sinent un por­trait clair : il s’a­git majo­ri­tai­re­ment de sym­pa­thi­sants de longue date, sou­vent issus de la droite tra­di­tion­nelle, qui voient en Sarkozy un homme de cou­rage. Une retrai­tée déclare : « J’aime beau­coup, beau­coup Nicolas Sarkozy. C’est un grand pré­sident, il a du cou­rage, il affronte. » Un autre fan, venu avec plu­sieurs exem­plaires : « C’est le seul pré­sident que j’ai aimé depuis Pompidou », évo­quant l’é­pi­sode héroïque de la prise d’o­tages à Neuilly. D’autres sou­lignent l’as­pect « mar­tyr » : « Un pré­sident incar­cé­ré sans preuve », « Il fal­lait qu’il tienne bon ». Même des plus jeunes sont pré­sents, par curio­si­té ou admi­ra­tion pour un homme qui « remonte la pente » mal­gré les condamnations.

Pourtant, les faits judi­ciaires sont acca­blants et docu­men­tés. Depuis des années, Nice Provence Info met en lumière ce que nous consi­dé­rons comme des actes graves de haute tra­hi­son :

• le mépris du réfé­ren­dum de 2005 sur la Constitution euro­péenne

• une poli­tique atlan­tiste qua­li­fiable de haute tra­hi­son,

• ou encore son rôle de « petit par­rain » dans un sys­tème clien­té­liste.

Il est impos­sible de per­ce­voir ce per­son­nage comme un « grand pré­sident » vic­time d’une « injus­tice judi­ciaire ».

Ces files d’attente témoignent d’un affaiblissement persistant de la société française

Certes il y a les com­plices du sys­tème mafieux, et ces gens méritent aus­si la pri­son. Mais ce sont pas ceux font la queue pour un autographe.

Nous vou­lons croire que ces files d’attente incon­grues tra­duisent une naï­ve­té per­sis­tante. Cette naï­ve­té n’est pas une fatalité.

Elle s’estompera, len­te­ment mais sûre­ment, par l’éveil des consciences. C’est pré­ci­sé­ment l’œuvre à laquelle nous nous atte­lons depuis 2014. Un jour vien­dra où ces mêmes per­sonnes qui poi­reautent aujourd’hui pour le gri­gri d’une cra­pule, se tour­ne­ront vers la Lumière. Et c’est là que réside notre espoir quo­ti­dien : dans la force de la véri­té dif­fu­sée avec opi­niâ­tre­té. Chaque article, chaque lien par­ta­gé, contri­buent inexo­ra­ble­ment à fis­su­rer le mur du petit confort intel­lec­tuel sur lequel pros­pèrent nos dirigeants.

Vous aussi, œuvrez pour la Vérité !

En conclu­sion, rap­pe­lons cette sagesse intem­po­relle des Proverbes (12:20)