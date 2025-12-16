La France sombrera t‑elle comme le Titanic ?

Alors, qu’est-ce qu’on fait ?

Le choix est simple :

• ou bien vous res­tez dans le navire,

• ou bien vous sau­tez dans l’eau… froide.

Beaucoup res­te­ront dans le navire et cou­le­ront avec.

C’est ce que font nos diri­geants : ils res­tent sur le navire à siro­ter le cham­pagne tan­dis que l’or­chestre pour­suit sa pres­ta­tion. Beaucoup sont conscients qu’ils se dirigent vers la catas­trophe qui est — pensent-ils — iné­luc­table. C’est ce que pré­co­nise Michel Onfray. Le 14 novembre 2013, invi­té dans l’é­mis­sion « Les Grandes Questions » sur France 5, face à François Fillon, il invite à « jouir de nos der­niers ins­tants ». Alors mou­rons dans la digni­té ! Et il pour­suit : « Champagne ! ».

Cette approche est le reflet d’une vision du monde farou­che­ment indi­vi­dua­liste. Mon des­tin, ma vie. Moi ! C’est l’hé­ri­tage de Mai 68 : « Après moi le déluge ! » « Jouissez sans entraves ! ».

Tous nos diri­geants actuels sont des héri­tiers de Mai 68, et pour la plu­part, à l’ins­tar d’Emmanuel Macron, n’ont pas d’enfants.

À l’in­verse, les pay­sans s’ins­crivent dans la conti­nui­té, dans les cycles éter­nels de la nature. Ils ne sont pas là pour jouir — sans entrave — ils sont là pour trans­mettre à leurs enfants la terre qu’ils ont eux-mêmes reçue de leurs aïeux.