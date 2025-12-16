Titanic coule

La France sombrera t‑elle comme le Titanic ?

par | 16 décembre 2025 | Aucun com­men­taire

Comme sur le paque­bot emblé­ma­tique, nos diri­geants conti­nuent leurs rituels poli­ti­ciens dans un entre-soi hors sol, tan­dis que la France agri­cole est empor­tée droit sur l’iceberg de la mondialisation

En avril 1912, l’emblématique Titanic som­brait, sym­bole de l’as­su­rance tech­no­lo­gique occi­den­tale. À bord, les pas­sa­gers de pre­mière classe sablaient le cham­pagne dans des salons luxueux, dans un entre-soi mon­dain pathé­tique, tan­dis que le paque­bot filait vers l’iceberg fatal.

Titanic Salon 1ère classe
Assemblée nationale - Salon des élements

À l’Assemblée natio­nale et à Bruxelles, nos élites poli­ti­ciennes ergotent sur d’in­ter­mi­nables comptes d’a­po­thi­caires caté­go­riels tan­dis que le pays réel – la France agri­cole – coule sous les coups de la mon­dia­li­sa­tion libé­rale et des crises sani­taires mal gérées.

Regardez ce qui se passe en ce moment même, en décembre 2025 :

Et pen­dant ce temps ? Les négo­cia­tions sur l’accord UE-Mercosur res­tent le cap de l’Europe de Bruxelles. Ursula von der Leyen pérore en confir­mant qu’elle ira signer cet accord sui­ci­daire ce same­di 20 décembre 2025 à Foz do Iguaçu (Brésil), lors du som­met du Mercosurà

Tatanic Europe - Garde cap

La har­pie de Bruxelles fait fi des jéré­miades tar­dives et cir­cons­tan­ciées d’Emmanuel Macron. Mais plus per­sonne n’a confiance en lui. Il a trop abu­sé du men­songe et de la manipulation.

« Ce qui me bou­le­verse, ce n’est pas que tu m’aies men­ti, c’est que doré­na­vant je ne pour­rai plus te croire. »
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Les paysans ne sont pas dupes, les Français non plus

La ges­tion de cette épi­dé­mie de der­ma­tose nodu­laire conta­gieuse (DNC) rap­pelle de trop près celle du Covid :
• mêmes méthodes de mani­pu­la­tion : appels aux experts et aux scien­ti­fiques paten­tés et sou­doyés,
• médias com­plices,
• même répres­sion bru­tale de la police. 

« Macron est un agent de l’étranger en mis­sion pour détruire le pays.
Hors de cette hypo­thèse, tout ce qu’il fait est absurde, incom­pré­hen­sible.
Avec cette hypo­thèse, tout s’éclaire et devient logique, cri­mi­nel mais logique.(1)»
Étienne Chouard

Alors, qu’est-ce qu’on fait ?

Le choix est simple :
• ou bien vous res­tez dans le navire,
• ou bien vous sau­tez dans l’eau… froide.

Beaucoup res­te­ront dans le navire et cou­le­ront avec.

C’est ce que font nos diri­geants : ils res­tent sur le navire à siro­ter le cham­pagne tan­dis que l’or­chestre pour­suit sa pres­ta­tion. Beaucoup sont conscients qu’ils se dirigent vers la catas­trophe qui est — pensent-ils — iné­luc­table. C’est ce que pré­co­nise Michel Onfray. Le 14 novembre 2013, invi­té dans l’é­mis­sion « Les Grandes Questions » sur France 5, face à François Fillon, il invite à « jouir de nos der­niers ins­tants ». Alors mou­rons dans la digni­té ! Et il pour­suit : « Champagne ! ».
Cette approche est le reflet d’une vision du monde farou­che­ment indi­vi­dua­liste. Mon des­tin, ma vie. Moi ! C’est l’hé­ri­tage de Mai 68 : « Après moi le déluge ! » « Jouissez sans entraves ! ».

Jouissez sans entraves - Mai 68 - Henri Cartier-Bresson

Tous nos diri­geants actuels sont des héri­tiers de Mai 68, et pour la plu­part, à l’ins­tar d’Emmanuel Macron, n’ont pas d’enfants.

À l’in­verse, les pay­sans s’ins­crivent dans la conti­nui­té, dans les cycles éter­nels de la nature. Ils ne sont pas là pour jouir — sans entrave — ils sont là pour trans­mettre à leurs enfants la terre qu’ils ont eux-mêmes reçue de leurs aïeux. 

@l_artisan_patriote

par­ta­ger au max cette vidéo pour pro­té­ger nos pay­sans #france🇫🇷 #pay­san #agri­cul­teur #christ @grizzlefrancais🇨🇵 @TDF JUNIOR 🇫🇷 @Mr.Kev 🇫🇷 @Partageons_nos_idées @ludo40 @Ben Le Patriote 🇨🇵 

♬ son ori­gi­nal – L’Abbé

Nous sommes effec­ti­ve­ment à une char­nière civi­li­sa­tion­nelle : la brique ou le mur(2), l’Égo ou le Soi, l’Avoir ou l’Être, le maté­ria­lisme ou la spi­ri­tua­li­té, la tra­di­tion ou l’instant.

Faites votre choix ! Le nôtre est fait. Nous nous jetons à la baille, même gla­cée, car la vie doit continuer.

Titanic naufrage

Tous les sur­vi­vants du nau­frage du Titanic ont pré­fé­ré se jeter dans l’eau froide. Certains se sont noyés. Mais tous ceux qui sont res­tés dans le navire ont cou­lé avec.

C’est pourquoi nous sommes solidaires des paysans.

[Source]

Fermer

En réfé­rence au dic­ton : « Le mur vaut miex que la brique. »

Fermer

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.