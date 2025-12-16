La France sombrera t‑elle comme le Titanic ?
Comme sur le paquebot emblématique, nos dirigeants continuent leurs rituels politiciens dans un entre-soi hors sol, tandis que la France agricole est emportée droit sur l’iceberg de la mondialisation
En avril 1912, l’emblématique Titanic sombrait, symbole de l’assurance technologique occidentale. À bord, les passagers de première classe sablaient le champagne dans des salons luxueux, dans un entre-soi mondain pathétique, tandis que le paquebot filait vers l’iceberg fatal.
À l’Assemblée nationale et à Bruxelles, nos élites politiciennes ergotent sur d’interminables comptes d’apothicaires catégoriels tandis que le pays réel – la France agricole – coule sous les coups de la mondialisation libérale et des crises sanitaires mal gérées.
Regardez ce qui se passe en ce moment même, en décembre 2025 :
Et pendant ce temps ? Les négociations sur l’accord UE-Mercosur restent le cap de l’Europe de Bruxelles. Ursula von der Leyen pérore en confirmant qu’elle ira signer cet accord suicidaire ce samedi 20 décembre 2025 à Foz do Iguaçu (Brésil), lors du sommet du Mercosurà
La harpie de Bruxelles fait fi des jérémiades tardives et circonstanciées d’Emmanuel Macron. Mais plus personne n’a confiance en lui. Il a trop abusé du mensonge et de la manipulation.
« Ce qui me bouleverse, ce n’est pas que tu m’aies menti, c’est que dorénavant je ne pourrai plus te croire. »
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
Les paysans ne sont pas dupes, les Français non plus
La gestion de cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) rappelle de trop près celle du Covid :
• mêmes méthodes de manipulation : appels aux experts et aux scientifiques patentés et soudoyés,
• médias complices,
• même répression brutale de la police.
« Macron est un agent de l’étranger en mission pour détruire le pays.
Hors de cette hypothèse, tout ce qu’il fait est absurde, incompréhensible.
Avec cette hypothèse, tout s’éclaire et devient logique, criminel mais logique.(1)»
Étienne Chouard
Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Le choix est simple :
• ou bien vous restez dans le navire,
• ou bien vous sautez dans l’eau… froide.
Beaucoup resteront dans le navire et couleront avec.
C’est ce que font nos dirigeants : ils restent sur le navire à siroter le champagne tandis que l’orchestre poursuit sa prestation. Beaucoup sont conscients qu’ils se dirigent vers la catastrophe qui est — pensent-ils — inéluctable. C’est ce que préconise Michel Onfray. Le 14 novembre 2013, invité dans l’émission « Les Grandes Questions » sur France 5, face à François Fillon, il invite à « jouir de nos derniers instants ». Alors mourons dans la dignité ! Et il poursuit : « Champagne ! ».
Cette approche est le reflet d’une vision du monde farouchement individualiste. Mon destin, ma vie. Moi ! C’est l’héritage de Mai 68 : « Après moi le déluge ! » « Jouissez sans entraves ! ».
Tous nos dirigeants actuels sont des héritiers de Mai 68, et pour la plupart, à l’instar d’Emmanuel Macron, n’ont pas d’enfants.
À l’inverse, les paysans s’inscrivent dans la continuité, dans les cycles éternels de la nature. Ils ne sont pas là pour jouir — sans entrave — ils sont là pour transmettre à leurs enfants la terre qu’ils ont eux-mêmes reçue de leurs aïeux.
Nous sommes effectivement à une charnière civilisationnelle : la brique ou le mur(2), l’Égo ou le Soi, l’Avoir ou l’Être, le matérialisme ou la spiritualité, la tradition ou l’instant.
Faites votre choix ! Le nôtre est fait. Nous nous jetons à la baille, même glacée, car la vie doit continuer.
Tous les survivants du naufrage du Titanic ont préféré se jeter dans l’eau froide. Certains se sont noyés. Mais tous ceux qui sont restés dans le navire ont coulé avec.
C’est pourquoi nous sommes solidaires des paysans.
En référence au dicton : « Le mur vaut miex que la brique. »
