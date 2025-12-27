Vaccin

« Ils » sont bien pressés d’injecter leurs potions nocives

par | 27 décembre 2025 | 1 com­men­taire

Dès mars 2021, Nice Provence Info dénon­çait dans ses colonnes l’ir­ré­gu­la­ri­té du plan vac­ci­nal Covid. Nous étions par­mi les tout pre­miers médias à dénon­cer la sor­dide machi­na­tion qui devait faire mou­rir des mil­lions de per­sonnes et affu­bler les sur­vi­vants d’un pas­se­port numérique. 

Covid - Vaccins expérimentaux - Mars 2021

Cliquez sur l’i­mage pour lire notre article du 19 mars 2021

Nous repre­nions alors un article du doc­teur Gérard Delépine, publié le 18 mars 2021 sur le site cana­dien nouveau-monde.ca par le doc­teur Nicole Delépine, ancien interne et ancien Chef de cli­nique des hôpi­taux, son épouse. Nous tirions la son­nette d’a­larme en ces termes :

Oui, les vaccins sont expérimentaux contrairement à ce que l’AFP et J. Mansour affirment dans leur « fast check »

Dans un contexte où il est de plus en plus dif­fi­cile de dis­cer­ner le vrai du faux, tel­le­ment les médias sub­ven­tion­nés ne sont plus que des organes de pro­pa­gande au ser­vice de la Pensée unique et tel­le­ment les réseaux sociaux cen­surent doré­na­vant tout ce qui s’en éloigne,

Les docu­ments de Pfizer révèlent que le vacccx visait à endom­ma­ger le sys­tème de repro­duc­tion humain : toutes les preuves :

L’essai cli­nique du vac­cin ARNm COVID-19 de Pfizer était pro­fon­dé­ment défec­tueux et la socié­té phar­ma­ceu­tique savait dès novembre 2020 que son vac­cin n’était ni sûr ni effi­cace.
Les rap­ports détaillent les effets néfastes des vac­cins sur l’ensemble du corps humain, y com­pris sur le sys­tème repro­duc­teur ; ils montrent que les femmes souffrent d’effets indé­si­rables liés aux vac­cins dans une pro­por­tion de 3 pour 1 ; ils révèlent que la myo­car­dite induite par les vac­cins n’est ni rare, ni légère, ni tran­si­toire. [source]

Comme nous le démon­trons dans notre article pré­cé­dent — Abattage du bétail : c’est bien une opé­ra­tion pla­ni­fiée — le plan vac­ci­nal coer­ci­tif fran­çais à l’en­contre de l’en­semble du chep­tel bovin se déroule selon le même scé­na­rio. L’origine et la com­po­si­tion de la potion injec­té sont métho­di­que­ment cachées. 

Malgré ce secret d’État, Corinne Lalo, jour­na­liste d’in­ves­ti­ga­tion indé­pen­dante, grand repor­ter ( TF1, TV5monde, France 3) envt./santé, per­tur­ba­teurs endo­cri­niens, 40 ans d’ex­pé­rience, 8 540 abon­nés sur X) finit par obte­nir l’o­ri­gine de cette potion tenue secrète :

Ainsi donc toutes nos forces de police et de gen­dar­me­rie sont réqui­si­tion­nées pour injec­ter à nos bovins une potion non réglementaire.

Il est regrettable que les vétérinaires s’associent à ce plan funeste et meurtrier

Où sont les Christian Perronne, Didier Raoult, Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Denis Agret Jean-Bernard Fourtillan, Henri Joyeux, Luc Montagné — et tant d’autres moins média­ti­sés — chez les vétérinaires ?

Malgré cet acca­ble­ment pro­fond et déses­pé­rant, nous voyons dans tous ces drames l’a­go­nie d’un Système qui ne maî­trise plus la situa­tion et qui agit dans la panique. C’est hélas le prix à payer de l’é­veil des consciences et du sur­saut vital(1).

Dès 2021, Philippe Guillemant écri­vait que nous vivions les sou­bre­sauts d’un Système qui panique car son plan ne se déroule pas comme pré­vu. C’est ce qu’il démontre dans son livre :Philippe Guillemant - Grand virage humanité
Il avan­çait même que le Covid était un « bon virus »(2) car il révé­lait l’é­chec d’un plan fomen­té par l’o­li­gar­chie depuis des décennies.

Ce deuxième acte DNC (Dermatose Nodulaire Contagieuse) conforte cette vision de notre grand savant. Nous voyons poindre une lueur au bout du tunnel :Lumière bout tunnel

La France tra­verse une crise ter­rible. Nos pay­sans paient le prix fort et nous les sou­te­nons de notre mieux, par exemple en ache­tant sys­té­ma­ti­que­ment des pro­duits du ter­roir et en boy­cot­tant les daubes insa­lubres en vente dans les grandes sur­faces, com­plices du géno­cide de nos agri­cul­teurs fomen­té par l’oligarchie.

Après au moins deux géné­ra­tions d’é­ga­re­ment — avec le mar­queur de Mai 68 — les Français de plus en plus nom­breux retrouvent leur Histoire, leur culture, leur ter­roir, leurs valeurs à l’op­po­sé de celles que leurs diri­geants leur inculquent. Ils retrouvent la proxi­mi­té avec la terre nour­ri­cière, la terre de leurs ancêtres pay­sans cou­ra­geux, labo­rieux, dignes.

Sondage sur la mobi­li­sa­tion des pay­sans contre la der­ma­tose nodu­laire et le Mercosur :
• le plus récent son­dage Odoxa (décembre 2025) indique 76 % d’ap­pro­ba­tion des Français (sou­tien + sym­pa­thie),
• et un son­dage Elabe indique un chiffre simi­laire autour de 77 %.

Nos diri­geants, trop confiants, n’a­vaient pas pré­vu le réveil des Français(3).

Ce n’est qu’un début, continuons le combat !

Il reste encore beau­coup à faire lorsque l’on voit tant de nos com­pa­triotes poi­reau­ter sur les trot­toirs pour obte­nir la dédi­cace de Sarkozy sur son der­nier roman de gare.
Lire : Mais qui sont ces gens qui poi­reautent pour un auto­graphe de Sarkozy ? du 15 décembre 2025

Lire : Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décembre 2021

Lire : Nos élites sata­nistes enva­hies par l’hubris du 28 juillet 2024

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 27 décembre 2025 à 10:22

    « Il est regret­table que les vété­ri­naires s’associent à ce plan funeste et meur­trier » –> Vous pen­siez que ce lob­by valait mieux que les plé­thores d’autres ?!… Tout ces lob­by d’initié(e), à fortes marges ou plus values béné­fiques, sont en fina­li­té des sectes ! Sinon pires, car insi­dieuses !… Et juri­di­que­ment, inqui­si­toires…
    Les mar­chands du Temple, pour autant toxiques socié­ta­le­ment, étaient de la gui­mauve en com­pa­rai­son ! Ce qui est pitoyable, c’est que l’ins­truc­tion, entre­mê­lée à l’a­vi­di­té, soit deve­nue une arme de pour­ris­se­ment socié­tal mas­sif, à fort impact !

    Répondre

