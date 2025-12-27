Ainsi donc toutes nos forces de police et de gen­dar­me­rie sont réqui­si­tion­nées pour injec­ter à nos bovins une potion non réglementaire.

Il est regrettable que les vétérinaires s’associent à ce plan funeste et meurtrier

Où sont les Christian Perronne, Didier Raoult, Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Denis Agret Jean-Bernard Fourtillan, Henri Joyeux, Luc Montagné — et tant d’autres moins média­ti­sés — chez les vétérinaires ?

Malgré cet acca­ble­ment pro­fond et déses­pé­rant, nous voyons dans tous ces drames l’a­go­nie d’un Système qui ne maî­trise plus la situa­tion et qui agit dans la panique. C’est hélas le prix à payer de l’é­veil des consciences et du sur­saut vital(1).

Dès 2021, Philippe Guillemant écri­vait que nous vivions les sou­bre­sauts d’un Système qui panique car son plan ne se déroule pas comme pré­vu. C’est ce qu’il démontre dans son livre :

Il avan­çait même que le Covid était un « bon virus »(2) car il révé­lait l’é­chec d’un plan fomen­té par l’o­li­gar­chie depuis des décennies.

Ce deuxième acte DNC (Dermatose Nodulaire Contagieuse) conforte cette vision de notre grand savant. Nous voyons poindre une lueur au bout du tunnel :

La France tra­verse une crise ter­rible. Nos pay­sans paient le prix fort et nous les sou­te­nons de notre mieux, par exemple en ache­tant sys­té­ma­ti­que­ment des pro­duits du ter­roir et en boy­cot­tant les daubes insa­lubres en vente dans les grandes sur­faces, com­plices du géno­cide de nos agri­cul­teurs fomen­té par l’oligarchie.

Après au moins deux géné­ra­tions d’é­ga­re­ment — avec le mar­queur de Mai 68 — les Français de plus en plus nom­breux retrouvent leur Histoire, leur culture, leur ter­roir, leurs valeurs à l’op­po­sé de celles que leurs diri­geants leur inculquent. Ils retrouvent la proxi­mi­té avec la terre nour­ri­cière, la terre de leurs ancêtres pay­sans cou­ra­geux, labo­rieux, dignes.