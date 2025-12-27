« Ils » sont bien pressés d’injecter leurs potions nocives
Dès mars 2021, Nice Provence Info dénonçait dans ses colonnes l’irrégularité du plan vaccinal Covid. Nous étions parmi les tout premiers médias à dénoncer la sordide machination qui devait faire mourir des millions de personnes et affubler les survivants d’un passeport numérique.
Cliquez sur l’image pour lire notre article du 19 mars 2021
Nous reprenions alors un article du docteur Gérard Delépine, publié le 18 mars 2021 sur le site canadien nouveau-monde.ca par le docteur Nicole Delépine, ancien interne et ancien Chef de clinique des hôpitaux, son épouse. Nous tirions la sonnette d’alarme en ces termes :
Oui, les vaccins sont expérimentaux contrairement à ce que l’AFP et J. Mansour affirment dans leur « fast check »
Dans un contexte où il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux, tellement les médias subventionnés ne sont plus que des organes de propagande au service de la Pensée unique et tellement les réseaux sociaux censurent dorénavant tout ce qui s’en éloigne,
Les documents de Pfizer révèlent que le vacccx visait à endommager le système de reproduction humain : toutes les preuves :
L’essai clinique du vaccin ARNm COVID-19 de Pfizer était profondément défectueux et la société pharmaceutique savait dès novembre 2020 que son vaccin n’était ni sûr ni efficace.
Les rapports détaillent les effets néfastes des vaccins sur l’ensemble du corps humain, y compris sur le système reproducteur ; ils montrent que les femmes souffrent d’effets indésirables liés aux vaccins dans une proportion de 3 pour 1 ; ils révèlent que la myocardite induite par les vaccins n’est ni rare, ni légère, ni transitoire. [source]
Comme nous le démontrons dans notre article précédent — Abattage du bétail : c’est bien une opération planifiée — le plan vaccinal coercitif français à l’encontre de l’ensemble du cheptel bovin se déroule selon le même scénario. L’origine et la composition de la potion injecté sont méthodiquement cachées.
Malgré ce secret d’État, Corinne Lalo, journaliste d’investigation indépendante, grand reporter ( TF1, TV5monde, France 3) envt./santé, perturbateurs endocriniens, 40 ans d’expérience, 8 540 abonnés sur X) finit par obtenir l’origine de cette potion tenue secrète :
Je remercie le service de presse du Ministère de l’Agriculture de m’avoir communiqué officiellement le nom du vaccin anti-DNC utilisé en France et qu’on ne trouve pas sur son site.— Corinne Lalo (@corinne_lalo) December 22, 2025
Il s’agit bien du vaccin de Merck, le Bovilis-Lumpyvax qui ne bénéficie pas d’une AMM… https://t.co/EV8szY25aV pic.twitter.com/Dcdj9OQVhT
C’est sûr qu’il faut toujours faire confiance à nos dirigeants pour nous dire la vérité… même lorsqu’ils savent qu’ils nous mentent et peut-être même, surtout lorsqu’ils savent qu’ils nous mentent. https://t.co/wqXW8ehFfN— Corinne Lalo (@corinne_lalo) December 25, 2025
Ainsi donc toutes nos forces de police et de gendarmerie sont réquisitionnées pour injecter à nos bovins une potion non réglementaire.
Il est regrettable que les vétérinaires s’associent à ce plan funeste et meurtrier
Où sont les Christian Perronne, Didier Raoult, Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Denis Agret Jean-Bernard Fourtillan, Henri Joyeux, Luc Montagné — et tant d’autres moins médiatisés — chez les vétérinaires ?
Malgré cet accablement profond et désespérant, nous voyons dans tous ces drames l’agonie d’un Système qui ne maîtrise plus la situation et qui agit dans la panique. C’est hélas le prix à payer de l’éveil des consciences et du sursaut vital(1).
Dès 2021, Philippe Guillemant écrivait que nous vivions les soubresauts d’un Système qui panique car son plan ne se déroule pas comme prévu. C’est ce qu’il démontre dans son livre :
Il avançait même que le Covid était un « bon virus »(2) car il révélait l’échec d’un plan fomenté par l’oligarchie depuis des décennies.
Ce deuxième acte DNC (Dermatose Nodulaire Contagieuse) conforte cette vision de notre grand savant. Nous voyons poindre une lueur au bout du tunnel :
La France traverse une crise terrible. Nos paysans paient le prix fort et nous les soutenons de notre mieux, par exemple en achetant systématiquement des produits du terroir et en boycottant les daubes insalubres en vente dans les grandes surfaces, complices du génocide de nos agriculteurs fomenté par l’oligarchie.
Après au moins deux générations d’égarement — avec le marqueur de Mai 68 — les Français de plus en plus nombreux retrouvent leur Histoire, leur culture, leur terroir, leurs valeurs à l’opposé de celles que leurs dirigeants leur inculquent. Ils retrouvent la proximité avec la terre nourricière, la terre de leurs ancêtres paysans courageux, laborieux, dignes.
Sondage sur la mobilisation des paysans contre la dermatose nodulaire et le Mercosur :
• le plus récent sondage Odoxa (décembre 2025) indique 76 % d’approbation des Français (soutien + sympathie),
• et un sondage Elabe indique un chiffre similaire autour de 77 %.
Nos dirigeants, trop confiants, n’avaient pas prévu le réveil des Français(3).
Ce n’est qu’un début, continuons le combat !
Il reste encore beaucoup à faire lorsque l’on voit tant de nos compatriotes poireauter sur les trottoirs pour obtenir la dédicace de Sarkozy sur son dernier roman de gare.
Lire : Mais qui sont ces gens qui poireautent pour un autographe de Sarkozy ? du 15 décembre 2025
« Il est regrettable que les vétérinaires s’associent à ce plan funeste et meurtrier » –> Vous pensiez que ce lobby valait mieux que les pléthores d’autres ?!… Tout ces lobby d’initié(e), à fortes marges ou plus values bénéfiques, sont en finalité des sectes ! Sinon pires, car insidieuses !… Et juridiquement, inquisitoires…
Les marchands du Temple, pour autant toxiques sociétalement, étaient de la guimauve en comparaison ! Ce qui est pitoyable, c’est que l’instruction, entremêlée à l’avidité, soit devenue une arme de pourrissement sociétal massif, à fort impact !