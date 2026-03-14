C’est bien pour­quoi nous avons écrit le 21 sep­tembre 2025 : Quelle est donc cette « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » à laquelle nous appartiendrions ?

Pour Ernest Renan : « Le judaïsme suf­fit à celui qui ne connaît pas le chris­tia­nisme. Le chris­tia­nisme suf­fit à celui qui ne connaît pas le judaïsme. On peut faire son salut dans l’un et dans l’autre. » Pour lui le chris­tia­nisme naît du judaïsme (Jésus en est le pro­duit le plus pur et pro­phé­tique), mais s’en détache radi­ca­le­ment par l’u­ni­ver­sa­lisme pau­li­nien, l’hel­lé­ni­sa­tion et les évé­ne­ments his­to­riques (des­truc­tion du Temple, révoltes juives). Il n’y a pas de conti­nui­té linéaire simple, nous montre t‑il, mais une évo­lu­tion où le chris­tia­nisme devient la reli­gion de la « Raison » et de l’hu­ma­ni­té entière.

Ce qu’il faut com­prendre, c’est ce que cachent ces oxy­mores : « Chrétiens sio­nistes » et « Civilisation judéo-chré­tienne ». Elles sont là pour gom­mer la genèse du chris­tia­nisme qui est né de la condam­na­tion à mort de Jésus par le cler­gé juif, puis de son exé­cu­tion par l’oc­cu­pant romain.

L’historienne Sophie Bessis démontre bien qu’il n’existe pas de « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » au sens d’une réa­li­té his­to­rique cohé­rente et conti­nue. Dans son essai paru en 2025, La Civilisation judéo-chré­tienne. Anatomie d’une impos­ture, elle pro­cède à une décons­truc­tion métho­dique et documentée :

Le syn­tagme « judéo-chré­tien » n’ap­pa­raît qu’au XIXe siècle (et d’a­bord pour dési­gner des groupes syn­cré­tiques très anciens ou mar­gi­naux), mais l’ex­pres­sion « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » est une inven­tion beau­coup plus récente : elle se dif­fuse sur­tout à par­tir des années 1980–1990 dans le dis­cours poli­tique occi­den­tal (États-Unis puis Europe), pré­ci­sé­ment pour redé­fi­nir l’Occident face à l’islam.

Sophie Bessis montre bien qu’­his­to­ri­que­ment, le chris­tia­nisme s’est construit contre le judaïsme domi­nant. Associer les deux dans une même « civi­li­sa­tion » com­mune revient à occul­ter cette vio­lence structurelle.

En outre il n’y a aucune symé­trie cultu­relle : le judaïsme rab­bi­nique post-70/135 n’a qua­si­ment pas influen­cé la culture euro­péenne médiévale/​modernité (droit, art, phi­lo­so­phie, sciences, archi­tec­ture, musique savante, etc.), qui sont mas­si­ve­ment issues du chris­tia­nisme et de l’hé­ri­tage gréco-romain.

L’historienne pour­suit en nous indi­quant que le concept sert aujourd’­hui d’ou­til d’ex­clu­sion (anti-islam) et d’ap­pro­pria­tion post-Shoah : on « intègre » rétros­pec­ti­ve­ment les Juifs dans « notre » iden­ti­té occi­den­tale après les avoir exclus pen­dant des siècles. Sophie Bessis sou­ligne que ce label n’existe nulle part ailleurs : ni en Amérique latine (très chré­tienne), ni en Afrique sub­sa­ha­rienne évan­gé­li­sée, ni dans les dis­cours ortho­doxes, ni même his­to­ri­que­ment en Europe avant les années 1980 (on par­lait plu­tôt de « civi­li­sa­tion chré­tienne », « gré­co-latine », « gré­co-romaine », etc.).

Dans des débats récents Michel Onfray et Paul-Marie Coûteaux rejettent éga­le­ment le terme « judéo-chré­tien » comme une « machine de guerre » ou une « super­che­rie ».

Vous l’a­viez com­pris, les « chré­tiens sio­nistes » sont des idiots utiles.