Il n’y a pas plus de « chrétien sioniste » que de « civilisation judéo-chrétienne »
Notre article du 9 mars dernier intitulé Trump est un « chrétien sioniste fondamentaliste » n’a pas manqué de susciter des commentaires de nos lecteurs :
E. :
Le « Sionisme Chrétien » est un oxymore. Un Juif considère les Goyim comme inférieurs (cf. Epstein), alors que les évangélistes américains sont « judéisés » par… quoi ? au point de se faire circoncire presque systématiquement (environ 80 % des Américains non juifs). Est-ce par intérêt ? dévotion ? dépendance ? chantage ?
Le conflit contre l’Iran en est une partie des conséquences de la curieuse foi religieuse des évangélistes américains, qui ne devrait pas rejaillir sur les autres populations du monde.
HS. :
Je ne pense pas que l’idéologie qu’ils portent plaise vraiment à Jésus dont ils ne cessent de se prévaloir !
Si nous avons employé délibérément cet oxymore, c’est parce-qu’il est couramment utilisé pour désigner ce phénomène aux États-Unis.
Du reste nous avons placé cette expression entre guillemets dans notre titre : Trump est un « chrétien sioniste fondamentaliste ».
Nos lecteurs ont bien lu les Évangiles, notamment celui de Jean où les références sur le combat de Jésus contre le « Sanhédrin » sont permanentes.
• Jean 5:17–18
Jésus dit : « Mon Père travaille jusqu’à présent, et moi aussi je travaille. »
→ Les Juifs cherchent d’autant plus à le tuer « parce qu’il violait le sabbat, mais aussi parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu ».
C’est la première accusation claire du Sanhédrin que Jésus se prétend l’égal de Dieu.
• Jean 8:58–59
Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, je suis » .
→ Les Juifs prennent des pierres pour le lapider immédiatement (pour blasphème).
• Jean 10:30–33
Jésus dit : « Moi et le Père, nous sommes un » (ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν).
→ Les Juifs répondent : « Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu ».
Nouvelle tentative de lapidation.
• Jean 10:36 (dans la même scène)
Jésus réplique : « Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu ? »
→ IJésus maintient sa filiation divine unique.
• Jean 11:47–53 (point culminant)
Après la résurrection de Lazare (signe suprême confirmant ses prétentions), les principaux sacrificateurs et pharisiens réunis en Sanhédrin disent : « Que faisons-nous ? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui… »
Caïphe déclare : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple que toute la nation périsse. »
→ Dès ce jour-là, ils résolvent de le faire mourir (décision collective du Sanhédrin motivée par les signes et les affirmations de Jésus).
Dès lors il est effectivement antagoniste d’être chrétien et En Même Temps sioniste. Du reste les sionistes eux-mêmes le clament :
C’est bien pourquoi nous avons écrit le 21 septembre 2025 : Quelle est donc cette « civilisation judéo-chrétienne » à laquelle nous appartiendrions ?
Pour Ernest Renan : « Le judaïsme suffit à celui qui ne connaît pas le christianisme. Le christianisme suffit à celui qui ne connaît pas le judaïsme. On peut faire son salut dans l’un et dans l’autre. » Pour lui le christianisme naît du judaïsme (Jésus en est le produit le plus pur et prophétique), mais s’en détache radicalement par l’universalisme paulinien, l’hellénisation et les événements historiques (destruction du Temple, révoltes juives). Il n’y a pas de continuité linéaire simple, nous montre t‑il, mais une évolution où le christianisme devient la religion de la « Raison » et de l’humanité entière.
Ce qu’il faut comprendre, c’est ce que cachent ces oxymores : « Chrétiens sionistes » et « Civilisation judéo-chrétienne ». Elles sont là pour gommer la genèse du christianisme qui est né de la condamnation à mort de Jésus par le clergé juif, puis de son exécution par l’occupant romain.
L’historienne Sophie Bessis démontre bien qu’il n’existe pas de « civilisation judéo-chrétienne » au sens d’une réalité historique cohérente et continue. Dans son essai paru en 2025, La Civilisation judéo-chrétienne. Anatomie d’une imposture, elle procède à une déconstruction méthodique et documentée :
Le syntagme « judéo-chrétien » n’apparaît qu’au XIXe siècle (et d’abord pour désigner des groupes syncrétiques très anciens ou marginaux), mais l’expression « civilisation judéo-chrétienne » est une invention beaucoup plus récente : elle se diffuse surtout à partir des années 1980–1990 dans le discours politique occidental (États-Unis puis Europe), précisément pour redéfinir l’Occident face à l’islam.
Sophie Bessis montre bien qu’historiquement, le christianisme s’est construit contre le judaïsme dominant. Associer les deux dans une même « civilisation » commune revient à occulter cette violence structurelle.
En outre il n’y a aucune symétrie culturelle : le judaïsme rabbinique post-70/135 n’a quasiment pas influencé la culture européenne médiévale/modernité (droit, art, philosophie, sciences, architecture, musique savante, etc.), qui sont massivement issues du christianisme et de l’héritage gréco-romain.
L’historienne poursuit en nous indiquant que le concept sert aujourd’hui d’outil d’exclusion (anti-islam) et d’appropriation post-Shoah : on « intègre » rétrospectivement les Juifs dans « notre » identité occidentale après les avoir exclus pendant des siècles. Sophie Bessis souligne que ce label n’existe nulle part ailleurs : ni en Amérique latine (très chrétienne), ni en Afrique subsaharienne évangélisée, ni dans les discours orthodoxes, ni même historiquement en Europe avant les années 1980 (on parlait plutôt de « civilisation chrétienne », « gréco-latine », « gréco-romaine », etc.).
Dans des débats récents Michel Onfray et Paul-Marie Coûteaux rejettent également le terme « judéo-chrétien » comme une « machine de guerre » ou une « supercherie ».
Vous l’aviez compris, les « chrétiens sionistes » sont des idiots utiles.
Lire mes articles :
• Le nouveau « Nouveau monde » de Trump, du 2 mars 2025
• Quelle est donc cette « civilisation judéo-chrétienne » à laquelle nous appartiendrions ? du 21 septembre 2025
• Trump veut-il vraiment en finir avec la guerre en Ukraine ? du 30 novembre 2025
• Avis de recherche : l’Occident a été confisqué par deux psychopathes, du 19 janvier 2026
Ce qui le mènera à rencontrer Epstein.
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